Prompt di Esempio 1
Sviluppa un reel dinamico di 30 secondi per i social media, offrendo rapidi consigli di igiene orale per un pubblico generale. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente con tagli veloci, accompagnato da musica di sottofondo vivace e sottotitoli/caption di HeyGen per massimizzare l'accessibilità e l'impatto anche senza audio. Questo breve pezzo di marketing video è ideale per aumentare la consapevolezza e condividere preziose intuizioni.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video istruttivo di 2 minuti per professionisti o studenti di odontoiatria, approfondendo le conoscenze dentali complesse, magari dettagliando una nuova tecnica o tecnologia. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente sofisticato e autorevole, utilizzando animazioni dettagliate o diagrammi medici, e incorporando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni con gravitas ed esperienza, elevando così il contenuto educativo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per il marketing dentale, mostrando l'atmosfera amichevole di una clinica e i servizi chiave per attrarre nuovi potenziali pazienti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, con riprese della clinica e del personale, combinato con un voiceover autentico e amichevole, utilizzando efficacemente i modelli e le scene di HeyGen per una finitura lucida e professionale che evidenzia la clinica come un eccellente creatore di video dentali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il creatore di video di conoscenze dentali

Trasforma senza sforzo le conoscenze dentali in video educativi professionali e coinvolgenti per i pazienti con l'AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

1
Step 1
Crea il tuo copione
Inizia delineando le tue conoscenze dentali. Poi, utilizza la potente funzione di testo in video di HeyGen per generare istantaneamente una bozza preliminare del video dal tuo contenuto scritto.
2
Step 2
Seleziona un modello
Scegli da una vasta libreria di modelli e scene progettati professionalmente che meglio si adattano ai tuoi contenuti educativi. Questo fornisce una base visiva per il tuo video dentale.
3
Step 3
Aggiungi voiceover professionali
Rafforza il tuo messaggio generando voiceover dal suono naturale con vari stili e lingue, assicurando che le tue conoscenze dentali siano chiaramente comunicate ai pazienti.
4
Step 4
Esporta e condividi video coinvolgenti
Una volta perfezionati, esporta facilmente i tuoi video di alta qualità e coinvolgenti in vari formati per piattaforme come i social media, pronti per informare ed educare i tuoi pazienti.

Espandi la portata educativa

Sviluppa e distribuisci corsi dentali più completi e contenuti educativi per raggiungere un pubblico più ampio di pazienti e professionisti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per gli studi dentistici?

HeyGen trasforma i copioni scritti in video educativi coinvolgenti per i pazienti utilizzando generatori video AI avanzati e tecnologia di testo in video. Puoi creare contenuti professionali con presentatori virtuali senza bisogno di competenze complesse di ripresa o montaggio, semplificando il tuo processo di creazione video.

HeyGen può produrre contenuti educativi su varie procedure dentali?

Assolutamente. HeyGen è un potente creatore di video dentali che consente la creazione di video educativi dettagliati per i pazienti, coprendo varie procedure dentali e consigli di igiene orale. Utilizza i nostri modelli e la vasta libreria multimediale per illustrare efficacemente le conoscenze dentali complesse per il tuo pubblico.

Quali funzionalità offre HeyGen per il marketing dentale?

HeyGen potenzia gli sforzi di marketing dentale permettendoti di creare video coinvolgenti e reel per i social media con facilità. Incorpora i controlli di branding del tuo studio, inclusi loghi e colori, per mantenere un'immagine professionale coerente in tutti i tuoi contenuti di marketing video.

Come può HeyGen rendere più accessibili le conoscenze dentali?

HeyGen migliora l'accessibilità dei tuoi video di conoscenze dentali offrendo generazione automatica di voiceover e sottotitoli/caption personalizzabili. Questo assicura che i tuoi contenuti educativi raggiungano un pubblico più ampio, indipendentemente dalla lingua o dalla capacità uditiva, rendendo i tuoi messaggi universalmente comprensibili.

