Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 30 secondi per una clinica dentale, mirato ad attrarre nuovi pazienti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e moderno, mostrando l'atmosfera accogliente della clinica con musica di sottofondo rilassante. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per creare rapidamente un annuncio pubblicitario dentale raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi che offra consigli dentali dettagliati per mantenere una buona igiene, destinato a pazienti esistenti in cerca di consigli specifici. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo con spiegazioni chiare, accompagnato da una voce amichevole ma autorevole. Sfrutta la funzione Text-to-video di HeyGen per generare il contenuto in modo efficiente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dinamico di 15 secondi per i social media per un rapido coinvolgimento, rivolto a un ampio pubblico online con brevi tempi di attenzione. Lo stile visivo dovrebbe essere incisivo ed energico, incorporando grafiche accattivanti e tagli rapidi. Questo video per i social media può essere facilmente personalizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni in formato di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per l'Igiene Dentale

Crea facilmente video animati coinvolgenti per contenuti educativi, comunicazione con i pazienti e marketing dentale efficace.

1
Step 1
Scegli un Template di Video Dentale
Seleziona dalla libreria di "template di video dentali" professionali per iniziare rapidamente il tuo progetto e creare contenuti avvincenti.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Migliora il tuo video aggiungendo "avatar AI" coinvolgenti e integrando gli elementi visivi unici del tuo brand.
3
Step 3
Genera Voce Narrante Professionale
Utilizza la generazione avanzata di "voce narrante" per aggiungere audio chiaro e naturale che trasmetta efficacemente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta per i Social Media
Finalizza ed esporta il tuo video nei formati ottimali per la condivisione, perfetto per "video sui social media" e il coinvolgimento dei pazienti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta le Campagne di Marketing Dentale

Sviluppa rapidamente annunci video accattivanti per mettere in evidenza i tuoi servizi dentali e offerte speciali, raggiungendo efficacemente un pubblico più ampio.

Domande Frequenti

Come può HeyGen creare video dentali animati coinvolgenti per il mio studio?

HeyGen ti consente di produrre video dentali animati professionali senza sforzo utilizzando la sua piattaforma AI. Sfrutta avatar AI realistici e la tecnologia Text-to-video per trasformare i testi in contenuti avvincenti con generazione di voce narrante naturale per il tuo studio dentistico.

Quali template di video dentali sono disponibili per il marketing e l'educazione dei pazienti?

HeyGen offre una varietà di template di video dentali professionali progettati per un marketing dentale efficace e un'educazione chiara dei pazienti. Puoi facilmente personalizzare questi template con i controlli di branding della tua clinica per creare video per i social media e contenuti educativi di impatto.

HeyGen supporta la creazione di video educativi sull'igiene orale e le procedure dentali?

Sì, HeyGen è un creatore di video per l'igiene dentale ideale per creare video educativi informativi sull'igiene orale e le procedure dentali comuni. Basta inserire il tuo testo e HeyGen genererà un video completo di generazione di voce narrante e sottotitoli per la massima chiarezza e comprensione del paziente.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video per i professionisti dentali impegnati?

La piattaforma AI di HeyGen semplifica la creazione di video trasformando il testo in video raffinati, eliminando la necessità di competenze complesse di editing video. Questo consente ai professionisti dentali di produrre rapidamente video dentali di alta qualità per varie esigenze, dal marketing alla comunicazione con i pazienti, tutto online.

