Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per i social media mirato ad attrarre nuovi potenziali pazienti mostrando l'atmosfera accogliente e il personale amichevole di una clinica dentale. Questo video di marketing dovrebbe presentare immagini luminose e accoglienti accompagnate da una colonna sonora vivace e positiva, evidenziando la comodità e il comfort del paziente. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre rapidamente contenuti brevi e accattivanti per piattaforme come Instagram o TikTok.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo professionale di 45 secondi per introdurre un nuovo servizio dentale specializzato, come ortodonzia avanzata o odontoiatria laser, sia ai pazienti esistenti che alla comunità locale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, completato da una voce narrante sicura e autorevole che spiega i benefici e gli aspetti unici del servizio. Accelera la creazione di contenuti utilizzando la funzione Templates & scenes di HeyGen per garantire una presentazione del marchio lucida e coerente.
Prompt di Esempio 3
Crea un coinvolgente "Video di Consigli per la Cura Dentale" di 15 secondi progettato per un ampio pubblico online, inclusi pazienti attuali e potenziali, offrendo consigli rapidi e pratici per la salute orale. Questo video dovrebbe impiegare tagli rapidi, colori vivaci e un messaggio visivo chiaro e conciso, perfetto per un consumo rapido su dispositivi mobili. Assicurati la massima accessibilità e coinvolgimento dei pazienti incorporando i sottotitoli automatici di HeyGen, rendendo i consigli comprensibili anche senza audio.
Come Creare Video Informativi Dentali Coinvolgenti

Produci rapidamente video informativi e di marketing dentali professionali per l'educazione dei pazienti, la formazione del personale e i social media con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia scrivendo il tuo script video o scegliendo tra una varietà di modelli video progettati professionalmente. La nostra piattaforma utilizza avanzate capacità di trasformazione del testo in video per trasformare i tuoi contenuti scritti in narrazione parlata.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI Professionale
Dai vita al tuo messaggio selezionando un avatar AI professionale adatto. Questo avatar AI presenterà i tuoi contenuti informativi dentali con una consegna naturale e coinvolgente, aggiungendo un tocco umano senza bisogno di una troupe cinematografica.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e di Branding
Arricchisci il tuo video con immagini, video e musica pertinenti dalla nostra libreria multimediale, o carica i tuoi. Applica i tuoi elementi di branding, come loghi e colori del marchio, per garantire coerenza e un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Marketing Dentale
Genera il tuo video completo, con sottotitoli automatici per l'accessibilità. Una volta elaborato, esporta i tuoi video di marketing finiti in vari formati, pronti per essere condivisi su tutte le piattaforme desiderate.

Crea Video di Marketing Dentale Dinamici

Produci video accattivanti per i social media e promozionali per attrarre nuovi pazienti e costruire il tuo marchio di pratica dentale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare le pratiche dentali a creare video dentali coinvolgenti per l'educazione e il marketing dei pazienti?

HeyGen semplifica la creazione di video dentali di alta qualità, permettendo alle pratiche di produrre rapidamente materiali educativi per i pazienti, video di marketing e persino video informativi dentali. La nostra tecnologia di avatar AI e i vari modelli di video rendono la produzione video professionale accessibile ed efficiente per migliorare il coinvolgimento dei pazienti.

HeyGen utilizza avatar AI e testo in video per semplificare la produzione di video dentali?

Sì, HeyGen offre avatar AI professionali e avanzate capacità di trasformazione del testo in video, trasformando i tuoi script in video dinamici con voiceover realistici. Questo semplifica notevolmente la creazione di video informativi dentali, video promozionali e contenuti di formazione per il personale senza bisogno di attori o software di editing complessi.

Le cliniche dentali possono personalizzare i contenuti video con il loro marchio utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli completi per il branding, permettendo alle pratiche dentali di incorporare i loro loghi, colori specifici e altri elementi di branding in tutti i loro video di marketing e contenuti educativi per i pazienti. Puoi anche utilizzare modelli personalizzati per mantenere un aspetto professionale e coerente in tutti i tuoi video dentali.

Quali tipi di video di marketing dentale posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, le pratiche dentali possono creare una vasta gamma di video di marketing, inclusi video pubblicitari, video per i social media, video educativi su consigli dentali e video promozionali coinvolgenti per nuovi servizi. Gli strumenti del creatore di video della piattaforma, inclusi sottotitoli automatici e una ricca libreria multimediale, garantiscono contenuti diversificati e di impatto per la fiducia dei pazienti e la crescita dei ricavi.

