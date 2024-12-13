Generatore di Video Dimostrativi: Crea Demo di Prodotto Coinvolgenti Velocemente

Trasforma senza sforzo i tuoi script in demo di prodotto accattivanti utilizzando la nostra avanzata funzione di testo in video con voiceover AI realistici.

Crea un video dimostrativo di 30 secondi che si rivolge ai proprietari di piccole imprese, mostrando come HeyGen semplifica la creazione di contenuti coinvolgenti per "creare video dimostrativi di prodotto". Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con una colonna sonora vivace e un avatar AI amichevole che presenta le caratteristiche e i benefici principali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing, illustrando la potenza di HeyGen come "piattaforma di creazione video AI". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere raffinato e dinamico, con tagli rapidi, transizioni professionali e mettendo in evidenza l'efficienza ottenuta utilizzando vari Modelli e scene per produrre risorse di marketing di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 60 secondi progettato per educatori e creatori di corsi online, dimostrando come HeyGen possa trasformare argomenti complessi in "video esplicativi" chiari. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, con una voce narrante calma e articolata, enfatizzando la facilità di convertire il testo in video da script per scopi educativi.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di presentazione di 30 secondi rivolto ai team di vendita, concentrandosi su come HeyGen li abilita a produrre rapidamente "demo interattive" coinvolgenti che risuonano con i clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e persuasivo, con visual dinamici e una generazione di voce narrante chiara e sicura che aiuta a personalizzare i messaggi per diversi pubblici.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video Dimostrativi

Crea senza sforzo video dimostrativi di prodotto professionali che coinvolgono il tuo pubblico e comunicano chiaramente il tuo valore, dall'idea iniziale all'esportazione finale.

1
Step 1
Crea la Tua Scena Dimostrativa
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video pronti all'uso o inizia da zero utilizzando la nostra piattaforma di creazione video AI intuitiva. Sfrutta i Modelli e le scene integrate per impostare rapidamente la tua narrazione.
2
Step 2
Aggiungi Voiceover e Visual Coinvolgenti
Migliora la tua demo di prodotto con visual dinamici e una narrazione perfetta. Utilizza la nostra avanzata generazione di Voiceover per aggiungere voiceover AI realistici, o carica il tuo audio.
3
Step 3
Applica Branding e Rifinisci
Assicurati che la tua demo rifletta l'identità del tuo brand. Applica il tuo kit di brand personalizzato, inclusi loghi e colori, utilizzando controlli di Branding completi. Aggiungi sottotitoli per una maggiore accessibilità e portata.
4
Step 4
Esporta la Tua Demo ad Alta Risoluzione
Finalizza il tuo video dimostrativo di prodotto coinvolgente. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricare il tuo video ad alta risoluzione nel formato più adatto alla tua piattaforma, pronto per la condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione sui Prodotti con Demo AI

Migliora l'apprendimento e la ritenzione creando video demo chiari e coinvolgenti potenziati dall'AI per la formazione sui prodotti e le sessioni di onboarding.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video dimostrativi di prodotto?

HeyGen consente agli utenti di creare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti con facilità. Sfrutta presentatori AI e modelli video dinamici per mostrare efficacemente le tue offerte, trasformando caratteristiche complesse in dimostrazioni chiare e convincenti.

HeyGen semplifica il processo di creazione di video AI?

Assolutamente. L'interfaccia intuitiva di HeyGen, combinata con le capacità di testo in video, rende la creazione di video AI accessibile a tutti. Puoi generare rapidamente video professionali senza esperienza di editing estesa.

Quali opzioni di branding sono disponibili per i miei video?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e font personalizzati. Utilizza i nostri modelli video diversificati e personalizza ogni aspetto per mantenere la coerenza del brand in tutti i tuoi contenuti.

HeyGen può creare voiceover AI realistici per i miei contenuti?

Sì, HeyGen fornisce voiceover AI di alta qualità che suonano incredibilmente naturali, completando perfettamente i tuoi contenuti video. Combina questo con presentatori AI per trasmettere un messaggio raffinato e coinvolgente al tuo pubblico.

