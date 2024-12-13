Creatore di Video per il Giorno della Demo: Crea Presentazioni Pronte per gli Investitori

Crea video di presentazione avvincenti e di alta qualità per il giorno della demo utilizzando i modelli focalizzati sugli investitori di HeyGen per impressionare qualsiasi investitore.

Produci un video dimostrativo di prodotto di 90 secondi specificamente per potenziali investitori, mostrando la tua soluzione con visuali eleganti e professionali e chiari scatti del prodotto. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per fornire una narrazione sicura ed entusiasta, evidenziando la tua proposta di valore unica come creatore di video per il giorno della demo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di presentazione di 2 minuti mirato ai giudici del Demo Day e ai mentori dell'acceleratore, impiegando visuali moderne e basate sui dati con sovrapposizioni di testo sullo schermo. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare la tua narrazione avvincente e fornisci sottotitoli essenziali per le metriche chiave, illustrando efficacemente i tuoi strumenti di visualizzazione della trazione e l'opportunità di mercato.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di panoramica aziendale di 60 secondi per investitori in fase iniziale, adottando uno stile visivo ispiratore e brandizzato utilizzando i modelli focalizzati sugli investitori di HeyGen. Impiega la funzionalità di testo a video da script per articolare la visione e la proposta di valore della tua startup con una finitura professionale, creando una presentazione memorabile per gli investitori.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dettagliato di 1 minuto di approfondimento tecnico per potenziali partner tecnici o co-fondatori, con visuali animate chiare che dimostrano funzionalità specifiche. Integra la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per grafica complementare e sottotitoli precisi per spiegare termini tecnici complessi, garantendo una demo di prodotto di alta qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Giorno della Demo

Crea rapidamente presentazioni per investitori e demo di prodotto avvincenti con un creatore di video intuitivo e potenziato dall'AI progettato per l'impatto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli progettati professionalmente e focalizzati sugli investitori. Questi modelli forniscono una solida base per mostrare la storia e la proposta di valore della tua startup.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Utilizza l'editor drag-and-drop intuitivo per integrare senza problemi i materiali del tuo pitch deck, registrazioni dello schermo del prodotto e altri media personalizzati. Applica i colori del tuo brand e il logo per una presentazione distinta e professionale.
3
Step 3
Migliora con Narrazione Potenziata dall'AI
Sfrutta l'AI di HeyGen per generare voiceover avvincenti in stili di narrazione professionali, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso con chiarezza e impatto.
4
Step 4
Esporta e Impressiona
Esporta il tuo video per investitori finito e di alta qualità nel formato e risoluzione ottimali per il tuo giorno della demo. Condividi con fiducia la tua presentazione rifinita per lasciare un'impressione duratura sui potenziali investitori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Demo di Prodotto Coinvolgenti

.

Genera facilmente video demo di prodotto concisi e visivamente attraenti per articolare la tua proposta di valore.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per il mio giorno della demo o presentazione agli investitori?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il tuo script in video professionali, completi di avatar AI e voiceover. La sua interfaccia intuitiva e i modelli diversificati ti permettono di produrre rapidamente contenuti di alta qualità per demo di prodotto o presentazioni agli investitori.

Posso integrare il mio pitch deck esistente o registrazioni dello schermo nei video di HeyGen?

Sì, HeyGen offre un'integrazione senza soluzione di continuità per i tuoi contenuti di pitch deck esistenti e registrazioni dello schermo, permettendoti di arricchire i tuoi video di presentazione agli investitori o showcase di prodotto con visuali cruciali. Puoi anche incorporare i colori del tuo brand e il logo per un tocco professionale.

Quali strumenti offre HeyGen per garantire che i miei video demo abbiano un aspetto professionale?

HeyGen fornisce un editor drag-and-drop robusto, stili di narrazione professionali e una vasta libreria multimediale per migliorare le tue visuali. Puoi facilmente aggiungere testo animato e ridimensionare i video, assicurando che il tuo output come creatore di video per il giorno della demo raggiunga una qualità di produzione pronta per gli investitori.

Come può HeyGen aiutarmi a creare narrazioni avvincenti e monitorare l'engagement?

HeyGen facilita narrazioni avvincenti con funzionalità come modelli personalizzabili ed elementi di narrazione visiva. Inoltre, puoi utilizzare analisi avanzate degli spettatori e integrare strumenti di visualizzazione della trazione per monitorare l'engagement e comprendere la risposta del tuo pubblico alle demo di prodotto o presentazioni agli investitori.

