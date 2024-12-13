Generatore di Video di Formazione alla Consegna: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Crea senza sforzo video di formazione professionali per L&D e onboarding con avatar AI coinvolgenti.

Crea un video conciso di 1 minuto che dimostri come i team di L&D possano produrre rapidamente moduli di "onboarding dei dipendenti" o video di "formazione sulla conformità" coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un amichevole "avatar AI" che fornisce informazioni critiche direttamente ai nuovi assunti. L'audio dovrebbe essere una "generazione di voiceover" chiara e naturale, garantendo un'elevata ritenzione delle politiche chiave. Questo video mira a mostrare la potenza di HeyGen nel semplificare la formazione aziendale, enfatizzando la sua facilità d'uso per contenuti tecnici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo dettagliato di 2 minuti per i team di assistenza clienti, concentrandoti su specifici "Video delle Procedure di Consegna al Cliente" che migliorano le esperienze di "e-learning". L'approccio visivo dovrebbe essere altamente pratico, utilizzando un approccio "da testo a video da script" per guidare gli spettatori attraverso passaggi complessi, accompagnati da visuali chiare. Incorpora "sottotitoli/didascalie" precisi per l'accessibilità e l'apprendimento rinforzato. Il tono complessivo dovrebbe essere informativo e rassicurante, evidenziando un'efficiente erogazione della formazione tecnica.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi per i dipartimenti di formazione globali che dimostri come un "generatore di video AI" acceleri la creazione di "video di formazione" per pubblici diversi. Visivamente, il video dovrebbe essere veloce, mostrando vari "modelli e scene" per illustrare la flessibilità, con transizioni rapide tra diverse versioni linguistiche, enfatizzando la "localizzazione". L'audio dovrebbe articolare chiaramente i vantaggi della creazione facile di contenuti in "più lingue", sottolineando l'efficienza nei flussi di comunicazione tecnica.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale di 1 minuto e 30 secondi rivolto a scrittori tecnici e specialisti di L&D, illustrando come l'"editor potenziato dall'AI" semplifichi la "creazione di video" per "documentazione tecnica" o tutorial di "flusso di lavoro". La presentazione visiva dovrebbe essere moderna ed elegante, dimostrando come sfruttare il "supporto della libreria multimediale/stock" per contenuti ricchi e regolare senza problemi le dimensioni del video utilizzando "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme. L'audio dovrebbe essere vivace e sicuro, sottolineando la facilità con cui i flussi di lavoro tecnici complessi possono essere trasformati in video chiari e coinvolgenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione alla Consegna

Crea in modo efficiente video di formazione alla consegna chiari e coinvolgenti per i tuoi team con un generatore di video AI, semplificando l'onboarding dei dipendenti e le procedure di consegna al cliente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo il tuo testo o selezionando un modello predefinito. Questo costituisce la base per il tuo video di formazione, garantendo una narrazione strutturata per le tue procedure di consegna.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando un avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Abbinalo a un voiceover AI tra una varietà di opzioni per trasmettere il tuo messaggio in modo chiaro e coerente.
3
Step 3
Affina con l'Editor AI
Utilizza l'editor potenziato dall'AI per personalizzare il tuo video. Aggiungi il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding per mantenere coerenza e professionalità in tutti i tuoi materiali di formazione.
4
Step 4
Esporta e Traduci
Finalizza il tuo video di formazione alla consegna esportandolo nel rapporto d'aspetto desiderato. Puoi anche sfruttare le Traduzioni con 1-Click per rendere i tuoi contenuti accessibili a un pubblico globale, pronti per l'uso immediato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Procedure di Consegna Complesse

Trasforma procedure di consegna al cliente complesse in video chiari e facili da comprendere, garantendo un onboarding dei dipendenti coerente ed efficiente.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta un potente generatore di video AI, consentendo agli utenti di creare video di formazione professionali da script di testo con facilità. Presenta avatar AI realistici e voiceover AI, riducendo significativamente il tempo e le risorse tradizionalmente richiesti per la produzione video.

HeyGen può personalizzare i video di formazione con elementi del brand e formati diversi?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del brand nei tuoi video di formazione. Puoi anche utilizzare vari modelli e strumenti di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per garantire che i tuoi contenuti si adattino a diverse piattaforme e esigenze di visualizzazione.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la formazione globale?

HeyGen è dotato di capacità tecniche avanzate per una portata globale, incluse Traduzioni con 1-Click che convertono istantaneamente i tuoi contenuti video in più lingue. Questa funzione, combinata con sottotitoli automatici e voiceover versatili, garantisce che i tuoi materiali di formazione siano accessibili ed efficaci per un pubblico internazionale diversificato.

Quanto velocemente posso produrre contenuti di formazione di alta qualità con HeyGen?

L'editor potenziato dall'AI di HeyGen e la piattaforma AI generativa accelerano notevolmente il processo di creazione video, consentendo una rapida produzione di contenuti di formazione di alta qualità. Con funzionalità come registrazioni dello schermo e un'interfaccia intuitiva, puoi trasformare efficacemente informazioni complesse in documentazione video coinvolgente, accelerando la tua erogazione della formazione.

