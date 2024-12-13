Creatore di Video di Formazione DEI: Crea Contenuti DEI Efficaci

Crea rapidamente video di formazione sulla diversità coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un'educazione dinamica e inclusiva sul posto di lavoro.

Crea un video di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti, con un avatar AI coinvolgente che fornisce una concisa introduzione ai principi di diversità e inclusione. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e accogliente, completato da una voce fuori campo amichevole generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, garantendo una prima impressione positiva per i video di formazione DEI cruciali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di microlearning di 45 secondi per specialisti L&D, progettato per rinfrescare la memoria dei dipendenti esistenti sugli aspetti chiave dell'inclusione sul posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e coinvolgente, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un aspetto professionale, assicurando che il contenuto sia facilmente digeribile e memorabile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna di 1 minuto e 30 secondi, rivolto a tutti i dipendenti dell'azienda, che delinei nuove iniziative per promuovere l'inclusione sul posto di lavoro. Il video dovrebbe avere un'estetica raffinata e brandizzata, incorporando elementi di branding personalizzati attraverso HeyGen per mantenere un'identità aziendale coerente in tutti i messaggi, con un presentatore virtuale che guida gli spettatori attraverso gli aggiornamenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve video di 30 secondi per i responsabili delle risorse umane, trasmettendo rapidamente aggiornamenti essenziali per i video di formazione DEI. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e d'impatto, utilizzando la capacità di HeyGen di convertire il testo in video da script per trasformare rapidamente il contenuto scritto in un video dinamico, arricchito con sottotitoli chiari per l'accessibilità e una rapida comprensione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione DEI

Crea video di formazione sulla diversità e inclusione coinvolgenti senza sforzo con l'AI, trasformando il testo in contenuti dinamici con presentatori virtuali.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando il tuo script di formazione sulla diversità e inclusione nella piattaforma. La nostra AI preparerà istantaneamente il tuo testo per la generazione del video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per fungere da presentatore virtuale, dando vita ai tuoi contenuti DEI con una presentazione naturale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding Personalizzati
Incorpora i tuoi elementi di branding personalizzati, come loghi e colori del marchio, per garantire che i tuoi video di formazione DEI si allineino perfettamente con la tua comunicazione interna.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Generato dall'AI
Finalizza ed esporta il tuo video di alta qualità generato dall'AI, pronto per essere immediatamente distribuito ai tuoi responsabili delle risorse umane e specialisti L&D per le iniziative di inclusione sul posto di lavoro.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi una Cultura Aziendale Inclusiva

Produci video ispiratori generati dall'AI che promuovono valori positivi, favoriscono l'empatia e coltivano un ambiente veramente inclusivo all'interno dell'organizzazione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulla diversità e inclusione?

HeyGen funge da intuitivo creatore di video di formazione DEI, permettendo ai responsabili delle risorse umane e agli specialisti L&D di produrre rapidamente contenuti di formazione sulla diversità e inclusione di alta qualità. Con il suo generatore di video AI, puoi trasformare script in video coinvolgenti in modo efficiente, semplificando i tuoi sforzi di comunicazione interna.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per produrre contenuti DEI coinvolgenti?

HeyGen offre una robusta suite di strumenti creativi, inclusi modelli predefiniti e avatar AI personalizzabili, per garantire che i tuoi video di formazione sulla diversità siano visivamente accattivanti. Puoi anche incorporare elementi di branding personalizzati, generare voci fuori campo naturali e creare script dettagliati, rendendo HeyGen una piattaforma ideale per presentatori virtuali.

HeyGen può utilizzare avatar AI e testo in video per il microlearning DEI?

Assolutamente, HeyGen eccelle nella creazione di moduli di microlearning DEI concisi e d'impatto sfruttando avatar AI avanzati e potenti capacità di testo in video. Questo generatore di video AI trasforma il tuo script scritto in contenuti video dinamici generati dall'AI, perfetti per una formazione rapida e digeribile.

Come beneficiano i responsabili delle risorse umane e gli specialisti L&D della piattaforma di HeyGen per l'inclusione sul posto di lavoro?

I responsabili delle risorse umane e gli specialisti L&D beneficiano enormemente di HeyGen producendo facilmente video di formazione sulla diversità professionali che promuovono l'inclusione sul posto di lavoro. Il generatore di video AI della piattaforma semplifica il processo, consentendo una comunicazione interna efficiente e un messaggio coerente in tutte le iniziative DEI.

