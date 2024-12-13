Generatore di Video di Formazione DEI: Crea Contenuti Inclusivi con l'AI

Dai potere ai team di L&D e HR per costruire una cultura inclusiva senza sforzo utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen.

Crea un video di 45 secondi per dipendenti aziendali e team leader, utilizzando uno stile visivo professionale ma empatico con avatar AI diversi in un ambiente d'ufficio moderno. L'audio dovrebbe avere una voce narrante AI chiara e calma che presenta uno scenario comune di pregiudizio inconscio e poi offre un consiglio pratico per promuovere una cultura inclusiva, evidenziando i potenti avatar AI di HeyGen per una rappresentazione realistica.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video informativo di 60 secondi rivolto ai team globali di L&D e HR, utilizzando uno stile visivo dinamico che mostri ambientazioni globali diverse con musica di sottofondo coinvolgente. Il video dovrebbe dimostrare il ruolo cruciale dell'accessibilità nella formazione mostrando visivamente la funzione di sottotitoli/caption multilingue di HeyGen, permettendo agli spettatori di vedere come i contenuti coinvolgenti possano raggiungere efficacemente un pubblico più ampio.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 30 secondi vivace e conciso per piccole e medie imprese che cercano un'integrazione rapida di DEI. Lo stile visivo dovrebbe sfruttare modelli e scene personalizzabili per evidenziare la facilità di creazione, mentre una voce AI amichevole spiega quanto sia semplice trasformare un copione in un video personalizzato di diversità e inclusione utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 45 secondi basato su una storia per manager HR e L&D, impiegando uno stile visivo professionale con scene e transizioni varie per illustrare uno scenario positivo del mondo reale risultante da pratiche DEI efficaci. Una voce narrante AI professionale con suoni di sottofondo pertinenti narrerà questa mini-storia, dimostrando come i modelli e le scene coinvolgenti di HeyGen possano essere utilizzati per video di formazione dei dipendenti e soluzioni di e-learning di impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione DEI

Crea senza sforzo video di formazione sulla diversità, equità e inclusione coinvolgenti e inclusivi con strumenti potenziati dall'AI, trasformando il tuo messaggio in contenuti visivi di impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione DEI
Inizia delineando il tuo messaggio di diversità, equità e inclusione. La nostra piattaforma utilizza il tuo testo per generare contenuti video coinvolgenti con la funzionalità di testo-a-video da copione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Seleziona un avatar AI che meglio si adatta al tono e al pubblico della tua formazione.
3
Step 3
Personalizza l'Estetica del Tuo Video
Personalizza il tuo video di formazione per adattarlo all'identità del tuo marchio. Applica controlli di branding personalizzati come loghi e colori per mantenere un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Una volta completato il tuo video di formazione DEI, esportalo facilmente nel formato desiderato. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per preparare il tuo video per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva una Cultura Inclusiva

Ispira e motiva la tua forza lavoro con video DEI coinvolgenti e di impatto, promuovendo una cultura del luogo di lavoro più inclusiva ed equa.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video di formazione DEI coinvolgenti?

HeyGen consente ai team di L&D e HR di produrre contenuti altamente coinvolgenti utilizzando una varietà di modelli video e visual personalizzati. Il nostro generatore di video AI rende semplice trasformare i tuoi copioni di formazione in video personalizzati di diversità e inclusione con avatar AI dinamici e voci narranti, assicurando che il tuo messaggio risuoni.

HeyGen può trasformare i miei copioni di formazione sulla diversità esistenti in video?

Sì, HeyGen è specializzato nella conversione efficiente da testo a video da copione. Basta inserire il tuo copione video, e il generatore di video AI di HeyGen creerà video di qualità professionale con avatar AI realistici e voci narranti AI sincronizzate, supportando capacità multilingue per una portata più ampia.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per i team di L&D e HR nello sviluppo di video di formazione per i dipendenti?

HeyGen offre una soluzione semplificata per creare video di formazione per i dipendenti e video di formazione DEI di impatto. La sua piattaforma intuitiva, insieme a funzionalità come sottotitoli e opzioni di accessibilità, aiuta i team di L&D e HR a sviluppare soluzioni di e-learning complete che affrontano efficacemente argomenti come la formazione sui pregiudizi inconsci.

Come può HeyGen garantire che i nostri video di formazione DEI presentino avatar e voci AI diversi?

HeyGen offre una vasta selezione di avatar AI diversi e voci narranti AI per rappresentare accuratamente vari background e demografie nei tuoi video di formazione DEI. Puoi ulteriormente personalizzare questi elementi e applicare Controlli di Branding Personalizzati per allinearti con la cultura inclusiva e il messaggio della tua organizzazione.

