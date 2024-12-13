Generatore di Video di Formazione DEI: Crea Contenuti Inclusivi con l'AI
Dai potere ai team di L&D e HR per costruire una cultura inclusiva senza sforzo utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video informativo di 60 secondi rivolto ai team globali di L&D e HR, utilizzando uno stile visivo dinamico che mostri ambientazioni globali diverse con musica di sottofondo coinvolgente. Il video dovrebbe dimostrare il ruolo cruciale dell'accessibilità nella formazione mostrando visivamente la funzione di sottotitoli/caption multilingue di HeyGen, permettendo agli spettatori di vedere come i contenuti coinvolgenti possano raggiungere efficacemente un pubblico più ampio.
Sviluppa un video di 30 secondi vivace e conciso per piccole e medie imprese che cercano un'integrazione rapida di DEI. Lo stile visivo dovrebbe sfruttare modelli e scene personalizzabili per evidenziare la facilità di creazione, mentre una voce AI amichevole spiega quanto sia semplice trasformare un copione in un video personalizzato di diversità e inclusione utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.
Progetta un video di 45 secondi basato su una storia per manager HR e L&D, impiegando uno stile visivo professionale con scene e transizioni varie per illustrare uno scenario positivo del mondo reale risultante da pratiche DEI efficaci. Una voce narrante AI professionale con suoni di sottofondo pertinenti narrerà questa mini-storia, dimostrando come i modelli e le scene coinvolgenti di HeyGen possano essere utilizzati per video di formazione dei dipendenti e soluzioni di e-learning di impatto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione DEI.
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze per argomenti DEI critici sfruttando la generazione di video potenziata dall'AI.
Espandi la Portata Globale DEI.
Genera in modo efficiente corsi di formazione DEI completi e accessibili, garantendo la portata a dipendenti globali diversi con supporto multilingue.
Domande Frequenti
Come aiuta HeyGen a creare video di formazione DEI coinvolgenti?
HeyGen consente ai team di L&D e HR di produrre contenuti altamente coinvolgenti utilizzando una varietà di modelli video e visual personalizzati. Il nostro generatore di video AI rende semplice trasformare i tuoi copioni di formazione in video personalizzati di diversità e inclusione con avatar AI dinamici e voci narranti, assicurando che il tuo messaggio risuoni.
HeyGen può trasformare i miei copioni di formazione sulla diversità esistenti in video?
Sì, HeyGen è specializzato nella conversione efficiente da testo a video da copione. Basta inserire il tuo copione video, e il generatore di video AI di HeyGen creerà video di qualità professionale con avatar AI realistici e voci narranti AI sincronizzate, supportando capacità multilingue per una portata più ampia.
Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per i team di L&D e HR nello sviluppo di video di formazione per i dipendenti?
HeyGen offre una soluzione semplificata per creare video di formazione per i dipendenti e video di formazione DEI di impatto. La sua piattaforma intuitiva, insieme a funzionalità come sottotitoli e opzioni di accessibilità, aiuta i team di L&D e HR a sviluppare soluzioni di e-learning complete che affrontano efficacemente argomenti come la formazione sui pregiudizi inconsci.
Come può HeyGen garantire che i nostri video di formazione DEI presentino avatar e voci AI diversi?
HeyGen offre una vasta selezione di avatar AI diversi e voci narranti AI per rappresentare accuratamente vari background e demografie nei tuoi video di formazione DEI. Puoi ulteriormente personalizzare questi elementi e applicare Controlli di Branding Personalizzati per allinearti con la cultura inclusiva e il messaggio della tua organizzazione.