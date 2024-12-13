Generatore di Video di Onboarding DEI: Coinvolgi i Nuovi Assunti Senza Sforzo
Crea esperienze di onboarding inclusive e di impatto rapidamente, sfruttando modelli personalizzabili e scene diverse per ogni nuovo assunto.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un modulo di formazione di 45 secondi per tutti i dipendenti attuali, sottolineando l'importanza del linguaggio e delle pratiche inclusive, servendo come video di formazione sulla diversità cruciali. Questo contenuto richiede uno stile visivo professionale ma coinvolgente, con grafica chiara e informativa e una voce narrante calma e rassicurante. Sfruttare la funzione di testo-a-video di HeyGen permetterà aggiornamenti efficienti del contenuto.
Genera un clip di reclutamento dinamico di 30 secondi per i candidati potenziali, mostrando la cultura aziendale vibrante e inclusiva come parte dei nostri sforzi del generatore di video di onboarding DEI. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico con tagli rapidi tra scene diverse e musica moderna e vivace, progettato per coinvolgere i nuovi dipendenti. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per creare rapidamente questo video avvincente.
Produci un segmento informativo di onboarding di 75 secondi per i dirigenti e i capi squadra, dettagliando i nuovi requisiti di conformità legale relativi alla diversità sul posto di lavoro. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e autorevole, con narrazioni professionali e una colonna sonora di sottofondo sottile e seria. La funzione di generazione di voiceover di HeyGen garantirà un audio coerente e di alta qualità per questa comunicazione critica.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione.
Migliora il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze per l'onboarding DEI con video potenziati dall'AI.
Crea Contenuti di Onboarding Diversi a Livello Globale.
Crea efficacemente contenuti di onboarding DEI diversi e raggiungi tutti i nuovi assunti a livello globale con avatar AI multilingue.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding DEI di impatto?
HeyGen agisce come un intuitivo generatore di video di onboarding DEI, utilizzando avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video per creare video di formazione sulla diversità coinvolgenti. Puoi creare contenuti coinvolgenti per i nuovi dipendenti senza competenze complesse di editing video.
Quali caratteristiche rendono HeyGen un potente generatore di video AI per la formazione dei dipendenti?
HeyGen è un robusto generatore di video AI che offre una vasta gamma di modelli video e un generatore di testo-a-video senza soluzione di continuità. Questo consente alle aziende di produrre rapidamente video di formazione per i dipendenti di alta qualità, semplificando i processi di onboarding dei dipendenti.
HeyGen può produrre video creativi e personalizzati con supporto multilingue?
Assolutamente, HeyGen è progettato per la produzione di video creativi, consentendo scene completamente personalizzabili e una libreria diversificata di modelli video. Supporta voiceover e sottotitoli multilingue, rendendo facile generare contenuti coinvolgenti per i nuovi dipendenti di diverse origini linguistiche.
Come supporta HeyGen la creazione di video con avatar AI e contenuti diversi?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati per trasformare la generazione del tuo script video in narrazioni visive dinamiche. Questo generatore di video AI consente la creazione di video di onboarding professionali e video di formazione per i dipendenti, garantendo conformità legale e una rappresentazione inclusiva del luogo di lavoro.