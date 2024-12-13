Generatore di Video di Onboarding DEI: Coinvolgi i Nuovi Assunti Senza Sforzo

Crea esperienze di onboarding inclusive e di impatto rapidamente, sfruttando modelli personalizzabili e scene diverse per ogni nuovo assunto.

Crea un video di benvenuto di 60 secondi per i nuovi dipendenti, introducendoli all'impegno dell'azienda verso la DEI. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con avatar AI diversi che rappresentano vari ruoli del team, accompagnati da una musica di sottofondo dolce e motivante. Questa esperienza coinvolgente per i nuovi dipendenti sarà notevolmente migliorata dalla funzione di avatar AI di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di formazione di 45 secondi per tutti i dipendenti attuali, sottolineando l'importanza del linguaggio e delle pratiche inclusive, servendo come video di formazione sulla diversità cruciali. Questo contenuto richiede uno stile visivo professionale ma coinvolgente, con grafica chiara e informativa e una voce narrante calma e rassicurante. Sfruttare la funzione di testo-a-video di HeyGen permetterà aggiornamenti efficienti del contenuto.
Prompt di Esempio 2
Genera un clip di reclutamento dinamico di 30 secondi per i candidati potenziali, mostrando la cultura aziendale vibrante e inclusiva come parte dei nostri sforzi del generatore di video di onboarding DEI. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico con tagli rapidi tra scene diverse e musica moderna e vivace, progettato per coinvolgere i nuovi dipendenti. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per creare rapidamente questo video avvincente.
Prompt di Esempio 3
Produci un segmento informativo di onboarding di 75 secondi per i dirigenti e i capi squadra, dettagliando i nuovi requisiti di conformità legale relativi alla diversità sul posto di lavoro. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e autorevole, con narrazioni professionali e una colonna sonora di sottofondo sottile e seria. La funzione di generazione di voiceover di HeyGen garantirà un audio coerente e di alta qualità per questa comunicazione critica.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding DEI

Crea senza sforzo video di onboarding di impatto e inclusivi per i tuoi nuovi assunti utilizzando strumenti potenziati dall'AI, migliorando il coinvolgimento e garantendo la conformità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di Diversità, Equità e Inclusione (DEI) nella piattaforma. La nostra capacità di testo-a-video da script trasforma le tue parole in un video professionale con facilità, ponendo le basi per coinvolgere i nuovi dipendenti.
2
Step 2
Scegli Avatar AI e Scene
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI realistici che rappresentano al meglio i valori della tua azienda. Personalizza ulteriormente il tuo video scegliendo tra vari modelli e scene, rendendo il tuo messaggio visivamente accattivante e inclusivo per i video di onboarding.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Voiceover
Personalizza il tuo video di onboarding DEI applicando i colori e il logo del tuo marchio con i nostri controlli di branding. Migliora l'accessibilità e la portata globale aggiungendo voiceover multilingue, assicurando che ogni nuovo assunto si senta accolto e informato.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta che il tuo video è perfetto, utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per scaricarlo nel formato desiderato. Condividi il tuo video di onboarding DEI di alta qualità e accurato su vari piattaforme per rafforzare il tuo impegno verso un luogo di lavoro inclusivo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi una Cultura Aziendale Inclusiva

.

Crea messaggi DEI ispiratori e promuovi una cultura aziendale inclusiva attraverso contenuti generati dall'AI coinvolgenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding DEI di impatto?

HeyGen agisce come un intuitivo generatore di video di onboarding DEI, utilizzando avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video per creare video di formazione sulla diversità coinvolgenti. Puoi creare contenuti coinvolgenti per i nuovi dipendenti senza competenze complesse di editing video.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un potente generatore di video AI per la formazione dei dipendenti?

HeyGen è un robusto generatore di video AI che offre una vasta gamma di modelli video e un generatore di testo-a-video senza soluzione di continuità. Questo consente alle aziende di produrre rapidamente video di formazione per i dipendenti di alta qualità, semplificando i processi di onboarding dei dipendenti.

HeyGen può produrre video creativi e personalizzati con supporto multilingue?

Assolutamente, HeyGen è progettato per la produzione di video creativi, consentendo scene completamente personalizzabili e una libreria diversificata di modelli video. Supporta voiceover e sottotitoli multilingue, rendendo facile generare contenuti coinvolgenti per i nuovi dipendenti di diverse origini linguistiche.

Come supporta HeyGen la creazione di video con avatar AI e contenuti diversi?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati per trasformare la generazione del tuo script video in narrazioni visive dinamiche. Questo generatore di video AI consente la creazione di video di onboarding professionali e video di formazione per i dipendenti, garantendo conformità legale e una rappresentazione inclusiva del luogo di lavoro.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo