Creatore di Video Esplicativi: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente

Progetta rapidamente video di formazione o marketing accattivanti. Utilizza i nostri ampi Template e scene per iniziare in pochi minuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing elegante di 30 secondi per potenziali clienti nel settore tecnologico, mostrando come una scelta di prodotto intelligente possa semplificare il loro flusso di lavoro. Questo video dovrebbe presentare visuali moderne e pulite con avatar AI realistici di HeyGen che presentano i benefici chiave, completati da media dinamici dalla libreria multimediale/supporto stock, risultando in un pezzo persuasivo e memorabile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial informativo di 60 secondi rivolto a team interni o nuovi utenti, dettagliando i passaggi per utilizzare una nuova funzione di strutturazione delle decisioni. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e conciso, con testo su schermo generato senza soluzione di continuità da uno script utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, arricchito da sottotitoli/caption aggiunti automaticamente per l'accessibilità e il rafforzamento dei punti chiave.
Prompt di Esempio 3
Immagina un annuncio sui social media di 20 secondi per professionisti del marketing, dimostrando l'efficienza di un processo decisionale semplificato. Impiega uno stile visivo vibrante e veloce con tagli rapidi e grafica animata, utilizzando la generazione di Voiceover precisa di HeyGen per trasmettere rapidamente i benefici, assicurandoti che sia ottimizzato per varie piattaforme attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per la massima portata.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Strutturati per le Decisioni

Crea senza sforzo video esplicativi coinvolgenti che chiariscono scelte e processi complessi, guidando il tuo pubblico con chiarezza e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando la tua struttura decisionale. Usa la nostra piattaforma intuitiva per generare o incollare il tuo script, sfruttando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare il testo direttamente in scene coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona Visuali e Template
Scegli tra una vasta gamma di template professionali o costruisci le tue scene. Incorpora facilmente immagini royalty-free e video stock dalla nostra libreria multimediale per illustrare ogni punto decisionale, utilizzando la funzione template e scene di HeyGen.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover AI e Sottotitoli
Arricchisci il tuo video con voiceover AI dal suono naturale per spiegare il flusso decisionale. Genera automaticamente sottotitoli e caption precisi per l'accessibilità e la chiarezza, potenziati dalla generazione di voiceover di HeyGen.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo
Rivedi il tuo video strutturato per le decisioni completato nell'editor. Una volta soddisfatto, scarica facilmente il tuo video esplicativo di alta qualità, pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme, utilizzando le capacità di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse

Trasforma argomenti intricati come quelli medici in video esplicativi chiari e comprensibili per migliorare i risultati educativi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia strategia di marketing creativo con video animati?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata progettata per potenziare la tua strategia di marketing creativo generando senza sforzo video animati coinvolgenti e video esplicativi. Il suo editor drag-and-drop facile da usare e l'ampia libreria di template ti permettono di dare vita alla tua visione unica, semplificando la creazione di contenuti.

Cosa rende HeyGen un creatore di video esplicativi facile da usare per vari settori?

HeyGen si distingue come un creatore di video esplicativi facile da usare grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue potenti funzionalità. Puoi facilmente creare video professionali trasformando il testo in video da uno script e incorporando voiceover AI di alta qualità, rendendo il processo di editing video accessibile a tutti, indipendentemente dalle competenze tecniche.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come voiceover AI e media stock per la produzione video?

Sì, HeyGen supporta pienamente funzionalità avanzate cruciali per la produzione video moderna, inclusi sofisticati voiceover AI e capacità di generazione di script complete. Inoltre, gli utenti hanno accesso a una ricca libreria multimediale che include video stock e immagini royalty-free, arricchendo i tuoi contenuti con risorse professionali.

Posso personalizzare i video creati con HeyGen per il branding professionale e la coerenza?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti robusti per personalizzare i tuoi video per il branding professionale, permettendoti di integrare i tuoi loghi specifici e i colori del marchio. Puoi anche arricchire i tuoi contenuti con testo e sottotitoli personalizzati e selezionare la musica appropriata da una libreria musicale diversificata, garantendo una coerenza del marchio senza soluzione di continuità in tutte le tue produzioni.

