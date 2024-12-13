Creatore di Video per il Miglioramento delle Decisioni per Ottimizzare le Tue Scelte

Produci rapidamente video di formazione e marketing coinvolgenti, migliorati dalla generazione di Voiceover realistici per la massima chiarezza.

424/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di produrre un video di 45 secondi progettato per creatori di contenuti tecnici, illustrando la velocità e l'efficienza nel convertire documentazione dettagliata in contenuti video coinvolgenti. Visivamente, punta a un'estetica dinamica di dimostrazione registrata a schermo con audio nitido e chiaro e musica di sottofondo sottile. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare rapidamente guide tecniche scritte in contenuti visivi accattivanti senza registrazione manuale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione di 2 minuti per professionisti L&D, delineando un nuovo protocollo decisionale critico per i project manager. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo istruttivo, passo dopo passo, con testo chiaro sullo schermo e una voce rassicurante e professionale. Implementa la generazione di Voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità durante l'intero processo dettagliato, migliorando la comprensione per tutti i tirocinanti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di marketing conciso di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, evidenziando la facilità di fare scelte operative intelligenti con i dati. Immagina un'estetica vibrante e moderna con grafiche in movimento coinvolgenti e una voce energica e persuasiva, perfetta per le piattaforme social. Utilizza l'ampia libreria di Template & scene di HeyGen per costruire rapidamente una narrazione visivamente attraente che semplifica il concetto di decisioni basate sui dati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Miglioramento delle Decisioni

Trasforma dati complessi in video chiari e coinvolgenti che guidano decisioni migliori con un generatore di video AI intuitivo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo script. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia di testo-a-video per convertire istantaneamente le tue parole in una bozza di video, ponendo le basi per il tuo contenuto di miglioramento delle decisioni.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Rafforza il tuo messaggio selezionando un avatar AI per presentare le tue informazioni. Completa questo con una vasta gamma di modelli video e un voiceover dal suono naturale generato dal tuo script, garantendo chiarezza e coinvolgimento.
3
Step 3
Applica il Tuo Brand e Rifinisci
Personalizza il tuo video con controlli di branding, aggiungendo il tuo logo, i colori del brand e font personalizzati. Aggiungi facilmente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e apporta eventuali modifiche finali per garantire che il tuo video sia preciso e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Approfondimenti
Una volta finalizzato, scarica il tuo video di alta qualità. Utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per adattare facilmente il tuo video di miglioramento delle decisioni a varie piattaforme e condividerlo con il tuo team o pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse

.

Trasforma argomenti intricati in video esplicativi chiari e coinvolgenti, rendendo i dati complessi accessibili per decisioni più efficaci e migliorate.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI a partire da testo?

Il potente generatore di video AI di HeyGen consente agli utenti di trasformare facilmente script in video esplicativi coinvolgenti, utilizzando una tecnologia avanzata di testo-a-video. Questo processo semplificato permette una rapida produzione di contenuti di alta qualità.

HeyGen può creare avatar AI e generare voiceover realistici?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI che possono essere integrati nei tuoi video, insieme a sofisticate capacità di generazione di Voiceover. Questa combinazione dà vita ai tuoi script con personaggi digitali autentici e voci naturali.

Quali funzionalità avanzate di editing e strumenti di collaborazione offre HeyGen?

HeyGen fornisce un editor intuitivo drag-and-drop con funzionalità di editing professionali, permettendo agli utenti di personalizzare i video con controlli di branding e generazione di sottotitoli. La sua piattaforma basata su cloud supporta anche la collaborazione in tempo reale, migliorando i flussi di lavoro di produzione per i team.

Che tipi di video posso creare con l'editor video AI di HeyGen?

L'intuitivo editor video AI di HeyGen supporta la creazione di contenuti diversi, dai video di marketing e social media ai video di formazione dettagliati. Sfrutta modelli video e una ricca libreria di contenuti stock per facilitare la generazione di video end-to-end per varie esigenze aziendali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo