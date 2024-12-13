Creatore di Video Walk-Through per Vendite Auto

Ottimizza il tuo merchandising video e crea immagini straordinarie che attraggono gli acquirenti. Sfrutta i controlli di branding di HeyGen per un look professionale della concessionaria.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi rivolto ai responsabili marketing e operativi delle concessionarie, illustrando come 'Miglioramento Video Guidato dall'AI' e 'Ottimizzazione Video Automatica' rivoluzionano i loro sforzi di 'Merchandising Video Ottimizzato'. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva moderna e basata sui dati, con grafici animati e registrazioni dello schermo di un flusso di lavoro ottimizzato, accompagnato da una voce fuori campo precisa e autorevole generata utilizzando la funzione 'Testo-a-video da script' di HeyGen per garantire un messaggio coerente su tutte le inserzioni di veicoli.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 45 secondi per i rappresentanti del servizio clienti e delle vendite presso le concessionarie, dimostrando come inviare messaggi video 'personalizzati' che migliorano significativamente le 'esperienze dei clienti'. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, amichevole e autentico, simulando un'interazione genuina, mentre si utilizzano i 'Template & scene' prontamente disponibili di HeyGen per personalizzare e brandizzare rapidamente ogni messaggio, favorendo relazioni più forti con i clienti.
Prompt di Esempio 3
Produci un tutorial dettagliato di 1 minuto 'creatore di video walk-through per concessionarie' rivolto ai responsabili dell'inventario e agli specialisti di marketing delle concessionarie, concentrandosi sui nuovi arrivi di veicoli e mostrando caratteristiche uniche dell'inventario. Visivamente, il video dovrebbe essere in alta definizione, evidenziando dettagli intricati dei veicoli con movimenti fluidi della telecamera, accompagnato da una voce fuori campo professionale ed entusiasta. Migliora l'accessibilità e la ritenzione delle informazioni chiave utilizzando i 'Sottotitoli/didascalie' automatizzati di HeyGen per una presentazione veramente completa di ogni veicolo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Walk-Through per Concessionarie

Crea video walk-through e presentazioni di veicoli professionali e coinvolgenti con facilità, sfruttando strumenti potenziati dall'AI per catturare il tuo pubblico e migliorare le esperienze dei clienti.

Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo uno script dettagliato per il tuo walk-through della concessionaria o la presentazione del veicolo. Utilizza la funzione Testo-a-video da script di HeyGen per convertire senza sforzo il tuo testo in contenuti video dinamici.
Step 2
Scegli un AI Avatar
Seleziona un AI avatar per essere il presentatore nel tuo video. Questa funzione fornisce una presenza coerente e professionale sullo schermo per guidare gli spettatori attraverso la tua concessionaria o le caratteristiche del veicolo.
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Integra senza soluzione di continuità l'identità della tua concessionaria. Sfrutta i controlli di Branding di HeyGen per aggiungere il tuo logo, personalizzare i colori e assicurarti che il tuo video walk-through sia perfettamente in linea con l'immagine del tuo marchio.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video walk-through professionale. Usa il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme, rendendolo pronto per essere condiviso e coinvolgere potenziali clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'educazione del cliente con walkthrough di caratteristiche guidati dall'AI.

Utilizza video generati dall'AI per fornire tutorial coinvolgenti e walkthrough di caratteristiche, migliorando la comprensione e la soddisfazione del cliente per i veicoli.

Domande Frequenti

Come fa il miglioramento video guidato dall'AI di HeyGen a creare video walk-through professionali per concessionarie?

HeyGen sfrutta il miglioramento video guidato dall'AI per produrre presentazioni multimediali di vendita e servizio di alta qualità senza editing complesso. La nostra piattaforma ottimizza automaticamente i contenuti visivi, permettendo alle concessionarie di creare video professionali per il merchandising dell'inventario con facilità.

HeyGen può personalizzare il branding e automatizzare l'ottimizzazione video per la produzione di video per concessionarie auto?

Sì, HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste, inclusi controlli di branding per loghi e colori, garantendo che ogni video sia in linea con l'identità della tua concessionaria. Le nostre funzionalità di ottimizzazione video automatica semplificano il processo di produzione, rendendo super veloce e facile generare video promozionali per auto rifiniti.

Quali strumenti tecnici offre HeyGen per ottimizzare il merchandising video per le concessionarie auto?

HeyGen offre una potente piattaforma video accessibile tramite un'app mobile, permettendo alle concessionarie di registrare e inviare video personalizzati direttamente da un dispositivo iPhone o Android. Questo elimina la necessità di post-editing o di un computer, rendendo il merchandising video efficiente e accessibile.

HeyGen supporta la creazione di video personalizzati su larga scala per walkaround di veicoli individuali?

Assolutamente. HeyGen consente alle concessionarie di generare facilmente video personalizzati per walkaround di veicoli unici, migliorando le esperienze dei clienti. La nostra piattaforma supporta la creazione di walkthrough video dinamici e esperienze immersive, aiutandoti a vendere più auto attraverso contenuti su misura.

