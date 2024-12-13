Generatore di Walk-Through per Concessionarie: Costruisci il Tuo Showroom Virtuale

Crea tour virtuali automobilistici immersivi e coinvolgi gli acquirenti con la generazione dinamica di voiceover.

424/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 90 secondi rivolto a proprietari di concessionarie e responsabili marketing, mostrando i vantaggi aziendali dei nostri tour virtuali interattivi. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e ricco di funzionalità con musica di sottofondo vivace, evidenziando le nostre soluzioni white-label. Utilizza avatar AI per presentare i benefici chiave e dimostrare i vari modelli e scene disponibili per la personalizzazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video accattivante di 2 minuti per appassionati di tecnologia e artisti 3D, esplorando le capacità all'avanguardia di un Tour 3D di una Concessionaria Virtuale, in particolare come si integra con le tecnologie di generazione di immagini AI. Il video dovrebbe avere uno stile di animazione 3D futuristico e dinamico con narrazione esperta, generata utilizzando testo-a-video da script, e supportata da una vasta libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 45 secondi per project manager e specialisti delle operazioni, illustrando il flusso di lavoro efficiente del nostro generatore di walk-through per concessionarie e la sua integrazione senza soluzione di continuità con l'app mobile. Impiega uno stile visivo veloce con grafica moderna e sottotitoli chiari per trasmettere rapidamente la facilità d'uso, enfatizzando come l'output possa essere ottimizzato utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Walk-Through per Concessionarie

Crea facilmente un Tour 3D immersivo di una Concessionaria Virtuale per mostrare il tuo inventario e le tue strutture, coinvolgendo i clienti con tour virtuali interattivi.

1
Step 1
Carica le Tue Foto a 360 Gradi
Inizia caricando le tue foto a 360 gradi o altri media. La nostra piattaforma può assisterti nella generazione di immagini per il tuo showroom virtuale utilizzando un "generatore di immagini AI" per colmare eventuali lacune.
2
Step 2
Progetta il Tuo Tour Interattivo
Organizza i tuoi contenuti caricati all'interno del costruttore di tour. Integra elementi interattivi utilizzando "hotspot" per guidare gli spettatori senza intoppi attraverso la tua concessionaria virtuale.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Coinvolgente
Migliora il tuo walk-through della concessionaria con audio coinvolgente. Sfrutta la "generazione di voiceover" per aggiungere narrazioni o descrizioni professionali a ciascuna parte del tuo Tour 3D di una Concessionaria Virtuale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Tour
Una volta completato il tuo showroom virtuale interattivo, utilizza il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per preparare il tuo tour per varie piattaforme, rendendo la tua concessionaria accessibile ovunque.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia storie di successo dei clienti con video

.

Illustra esperienze positive dei clienti e testimonianze con video AI coinvolgenti, rafforzando la fiducia nella tua concessionaria.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di immagini AI per contenuti dinamici?

HeyGen utilizza un'AI avanzata per trasformare script di testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici e scene personalizzate, servendo efficacemente come 'generatore di video AI' piuttosto che un generatore di immagini statiche. Questa capacità tecnica consente alle aziende di creare contenuti dinamici e scalabili in modo efficiente per varie esigenze di marketing.

HeyGen può creare un'esperienza di tour virtuale per uno showroom automobilistico virtuale?

Sebbene HeyGen si concentri sulla generazione di video AI piuttosto che su tour virtuali 3D interattivi, può produrre contenuti video avvincenti che simulano uno showroom virtuale o un walk-through di una concessionaria. Gli utenti possono sfruttare i modelli, i controlli di branding e gli avatar AI di HeyGen per creare tour virtuali automobilistici coinvolgenti per il marketing.

Quali vantaggi tecnici offre HeyGen per mostrare i prodotti rispetto alle foto tradizionali a 360 gradi?

HeyGen fornisce la generazione di video potenziata dall'AI con capacità di narrazione dinamica attraverso avatar AI e voiceover, offrendo un'esperienza più coinvolgente rispetto alle foto statiche a 360 gradi. Questo approccio tecnico consente spiegazioni dettagliate e narrazioni interattive nel contesto di un tour virtuale, migliorando le presentazioni dei prodotti.

Come può essere utilizzato HeyGen come generatore di walk-through per concessionarie per un marketing efficace?

HeyGen consente alle concessionarie di generare in modo efficiente walk-through video professionali utilizzando avatar AI e tecnologia testo-a-video, eliminando le complessità della produzione cinematografica tradizionale. Questa capacità semplifica la creazione di contenuti di tour virtuali di alta qualità, migliorando il coinvolgimento dei clienti e mostrando le strutture senza presenza fisica.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo