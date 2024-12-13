Generatore di Video di Formazione per Concessionarie: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente

Crea facilmente video di formazione per concessionarie coinvolgenti con avatar AI, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.

433/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di formazione dinamico di 45 secondi mirato a migliorare le competenze dei team di vendita delle concessionarie esistenti, illustrando tecniche avanzate di negoziazione. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico con animazioni nitide, accompagnato da una colonna sonora vivace e una voce fuori campo sicura generata utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per garantire una consegna precisa.
Prompt di Esempio 2
Per i tecnici di servizio nelle concessionarie automobilistiche, crea un video di formazione tecnica coinvolgente di 90 secondi che dimostri l'uso corretto delle nuove attrezzature diagnostiche. Questo video necessita di uno stile visivo altamente dettagliato con riprese ravvicinate delle attrezzature e annotazioni sullo schermo, supportato da una voce fuori campo chiara e autorevole e dai sottotitoli di HeyGen per facilitare la comprensione in ambienti di lavoro rumorosi.
Prompt di Esempio 3
I team L&D possono creare un video di formazione sulla conformità di 30 secondi per la gestione delle concessionarie, delineando gli aggiornamenti normativi chiave. Il video dovrebbe impiegare un'estetica visiva pulita e aziendale con grafica professionale, caratterizzato da un tono formale nella voce fuori campo. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una produzione raffinata senza un grande sforzo di design.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per Concessionarie

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti e accurati per il tuo staff di concessionaria con avatar AI e strumenti facili da usare.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inserisci i contenuti di formazione per concessionarie come suggerimenti di testo, e la nostra piattaforma li convertirà in uno script video professionale, pronto per la produzione utilizzando la nostra capacità di testo-a-video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI realistici per essere il volto della tua formazione per concessionarie. Questi presentatori realistici coinvolgono efficacemente il tuo team.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi del Video
Personalizza il tuo video di formazione aggiungendo il logo della tua concessionaria, i colori del marchio e altri elementi visivi utilizzando i controlli di branding completi.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Scarica il tuo video di formazione completato in vari formati e risoluzioni. Esporta facilmente il tuo file MP4 di alta qualità, pronto per qualsiasi piattaforma di apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi sull'Automotive

.

Distilla facilmente specifiche di prodotto complesse, procedure tecniche o regolamenti di conformità in video di formazione chiari e comprensibili.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare la creazione di video di formazione per concessionarie?

HeyGen consente alle concessionarie di generare video di formazione coinvolgenti in modo efficiente, utilizzando avatar AI e strumenti intuitivi per semplificare lo sviluppo di contenuti per l'abilitazione alle vendite, l'inserimento dei dipendenti e la formazione sulla conformità.

Quali vantaggi offrono gli avatar AI per la formazione dei dipendenti?

Gli avatar AI realistici di HeyGen creano video di formazione dinamici e personalizzati, rendendo le informazioni complesse più accessibili e aumentando il coinvolgimento rispetto ai metodi tradizionali per la formazione dei dipendenti.

HeyGen può supportare la creazione di video di formazione per un pubblico globale diversificato?

Assolutamente, HeyGen ti consente di generare video di formazione con traduzioni in 1 clic in oltre 140 lingue, garantendo che i tuoi contenuti di formazione automobilistica siano localizzati e raggiungano efficacemente un pubblico più ampio.

Come semplifica HeyGen l'intero processo di creazione video per i team L&D?

HeyGen semplifica la creazione di video per i team L&D convertendo i suggerimenti di testo in video di formazione professionali con modelli e aggiornamenti facili, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione per la formazione tecnica o l'abilitazione alle vendite.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo