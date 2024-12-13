Creatore di Video Promozionali per Concessionarie: Aumenta le Vendite con l'AI

Crea rapidamente video promozionali per auto sorprendenti, aumentando vendite e coinvolgimento con modelli personalizzabili.

Crea un video promozionale di 30 secondi per auto, progettato per potenziali nuovi acquirenti che navigano online. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con movimenti dinamici della telecamera che mostrano le caratteristiche del veicolo, accompagnati da musica contemporanea vivace e una voce narrante professionale generata utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per articolare chiaramente i benefici dell'auto e aumentare le vendite.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 45 secondi per la concessionaria, rivolto a clienti esistenti e membri della comunità locale, evidenziando il tuo servizio eccezionale e il personale amichevole. Utilizza avatar AI per rappresentare rappresentanti di vendita o assistenza accoglienti, creando una connessione personale con uno stile visivo accogliente, illuminazione calda e musica di sottofondo soft per trasmettere affidabilità e qualità del servizio clienti per le campagne di marketing.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale coinvolgente di 20 secondi per utenti dei social media in cerca di offerte immediate, annunciando un'offerta speciale a tempo limitato o un evento imminente. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e accattivante con grafiche audaci e musica entusiasmante, assicurando che le informazioni chiave siano trasmesse efficacemente attraverso sottotitoli chiari, una capacità fondamentale di HeyGen, per catturare acquirenti attenti al valore.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video autentico di 60 secondi con una testimonianza di un cliente soddisfatto, rivolto ad acquirenti scettici e a coloro che cercano prove sociali. Il video dovrebbe avere uno stile visivo commovente e genuino con illuminazione naturale, musica di sottofondo calma e integrare senza soluzione di continuità filmati del cliente o B-roll pertinenti utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, risultando in video promozionali per auto che sembrano montati professionalmente con strumenti di editing video AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Concessionarie

Crea facilmente video promozionali coinvolgenti per concessionarie utilizzando la nostra piattaforma alimentata da AI. Progetta rapidamente video promozionali per auto sorprendenti per catturare l'attenzione e mostrare il tuo inventario.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia con un modello video progettato professionalmente su misura per video promozionali per auto per avviare rapidamente la tua creazione.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video con dettagli specifici della concessionaria, controlli di branding (logo, colori), testo personalizzato e musica coinvolgente.
3
Step 3
Genera e Migliora
Utilizza potenti funzionalità AI per perfezionare il tuo video promozionale, aggiungendo voiceover o sottotitoli automatici per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare il tuo video a varie piattaforme, quindi condividi il tuo video promozionale per auto finito sui social media e nelle campagne di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

.

Sviluppa potenti video di testimonianze dei clienti utilizzando l'AI per costruire fiducia e credibilità, influenzando le decisioni di acquisto per veicoli e servizi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video promozionali per concessionarie e annunci di auto?

HeyGen consente alle concessionarie di creare video promozionali per auto e annunci accattivanti utilizzando funzionalità avanzate di AI come avatar AI e testo-a-video da script. Questo ti aiuta ad aumentare le vendite e il coinvolgimento con contenuti promozionali di alta qualità e professionali su misura per la tua concessionaria.

Quali funzionalità di editing video AI offre HeyGen per campagne di marketing efficaci?

L'editor video AI di HeyGen offre potenti funzionalità AI, inclusi avatar AI realistici e generazione di voiceover, perfetti per le campagne di marketing. Puoi anche aggiungere sottotitoli automatici e sfruttare un editor drag-and-drop per produrre efficacemente video esplicativi e video di prodotto coinvolgenti online.

Posso personalizzare i miei video promozionali con elementi specifici del mio marchio usando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il logo della tua azienda, i colori del marchio e grafiche personalizzate in qualsiasi video. Puoi anche aggiungere testo personalizzato e musica di sottofondo, assicurando che i tuoi video promozionali siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

Quanto velocemente posso creare video promozionali di alta qualità con la piattaforma online di HeyGen?

La piattaforma alimentata da AI di HeyGen consente la creazione rapida di video promozionali di alta qualità utilizzando i nostri modelli video diversificati e la funzione di testo-a-video efficiente. Puoi generare rapidamente contenuti professionali ed esportarli in vari formati come 1080p HD MP4, pronti per qualsiasi campagna di marketing o condivisione sui social media.

