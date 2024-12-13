Generatore di Video Panoramica dell'Accordo: Crea Presentazioni Più Veloci

Produci video esplicativi coinvolgenti e presentazioni di vendita istantaneamente con avatar AI realistici che catturano il tuo pubblico.

413/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di presentazione di vendita di 60 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, enfatizzando i benefici immediati della nostra soluzione. Utilizza immagini dinamiche ed energiche, sfruttando i numerosi modelli e scene video di HeyGen per una produzione rapida e una traccia di sottofondo vivace, assicurando che il copione prenda vita utilizzando il Text-to-video da script per una consegna d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi di panoramica dell'accordo per i team di vendita interni e nuovi clienti, delineando chiaramente la proposta di valore di una recente partnership. La presentazione visiva deve essere chiara, con marchio e facile da comprendere, utilizzando i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e il supporto della Libreria multimediale/stock per integrare aiuti visivi pertinenti, il tutto accompagnato da una voce amichevole e rassicurante.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di marketing accattivante di 50 secondi rivolto ai professionisti del marketing, illustrando il potere trasformativo dell'utilizzo di un generatore di video AI per la creazione di campagne. Questo video dovrebbe presentare elementi visivamente ricchi e creativi con transizioni fluide, sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del Rapporto d'aspetto di HeyGen per la prontezza multi-piattaforma e il sofisticato Text-to-video da script per una voce AI coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video Panoramica dell'Accordo

Trasforma facilmente i dettagli dell'accordo in presentazioni video professionali e coinvolgenti con il nostro intuitivo generatore di video AI, assicurando che le tue proposte si distinguano.

1
Step 1
Crea il Tuo Script dell'Accordo
Inizia inserendo le informazioni chiave del tuo accordo. Il nostro intuitivo **generatore di video panoramica dell'accordo** sfrutta il **text-to-video da script** per convertire senza sforzo il tuo contenuto scritto in una narrazione video dinamica, perfetta per la tua prossima presentazione di vendita.
2
Step 2
Scegli la Tua Base Visiva
Seleziona da una vasta gamma di **modelli video** o inizia con un avatar AI per impostare la scena per la tua panoramica dell'accordo. Questi **modelli e scene** pre-progettati offrono un aspetto professionale e coerente, semplificando il tuo processo di creazione.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Personali e Branding
Personalizza il tuo video aggiungendo il logo della tua azienda, i colori e altri elementi di **branding personalizzato** utilizzando i nostri intuitivi **controlli di branding (logo, colori)**. Migliora la chiarezza con le nostre capacità di generazione di voce narrante AI per un suono raffinato.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Produci il tuo **Video di Vendita** finale e di alta qualità con facilità. Una volta generato, condividi il tuo video con fiducia utilizzando un **link di condivisione tracciabile** per monitorare il coinvolgimento e ottenere preziose informazioni sulle tue presentazioni di vendita.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi Caratteristiche di Prodotto e Panoramiche degli Accordi

.

Crea rapidamente video coinvolgenti per i social media per evidenziare le caratteristiche del prodotto e annunciare panoramiche degli accordi, catturando il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per progetti creativi?

HeyGen consente agli utenti di creare video AI professionali senza sforzo trasformando il testo in contenuti coinvolgenti. Utilizza una vasta gamma di modelli video e avatar AI realistici per dare vita alla tua visione creativa in modo rapido ed efficiente con il nostro intuitivo AI text-to-video.

HeyGen può creare video di prodotto con marchio e presentazioni di vendita coinvolgenti?

Assolutamente. HeyGen è un eccezionale generatore di video di prodotto, permettendoti di produrre Video di Vendita di alta qualità con marchio personalizzato. Integra i tuoi loghi e colori per mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi video di marketing e presentazioni di vendita.

Quali capacità AI offre HeyGen per creare video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen fornisce robuste capacità AI per video esplicativi, inclusa la generazione avanzata di voce narrante AI direttamente dal tuo script. Il nostro AI text-to-video assicura che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale, rendendo i concetti complessi facili da comprendere.

HeyGen supporta la creazione di contenuti diversificati, come video di onboarding coinvolgenti?

Sì, HeyGen è versatile per varie esigenze di contenuto, inclusi video di onboarding d'impatto e soluzioni di generatore di video panoramica dell'accordo. Sfrutta i nostri avatar AI dinamici e i numerosi modelli video per produrre contenuti su misura per qualsiasi scopo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo