Creatore di Video di Raffinamento Dati: Perfeziona il Tuo Contenuto

Ottieni il controllo creativo su ogni elemento visivo, creando narrazioni coinvolgenti con potenti avatar AI.

478/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo conciso di 45 secondi rivolto ai product manager SaaS, illustrando come i "video basati sui dati" possano essere rapidamente generati e perfezionati. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e moderna, utilizzando grafica animata per visualizzare i punti dati, accompagnata da una voce informativa. Sottolinea le "capacità di perfezionamento e modifica" di HeyGen mostrando vari "Modelli e scene" che semplificano la produzione di contenuti focalizzati sulla "personalizzazione AI".
Prompt di Esempio 2
Progetta un video energico di 60 secondi per i social media per i creatori di contenuti, ispirandoli a generare "contenuti per i social media" coinvolgenti con il minimo sforzo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce, incorporando musica di tendenza e immagini vivaci dalla funzione "Libreria multimediale/supporto stock". Mostra come si mantenga il "controllo creativo" aggiungendo automaticamente "Sottotitoli/didascalie" per attirare l'attenzione, posizionando infine HeyGen come il "creatore di video" definitivo per clip rapide e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di aggiornamento aziendale professionale di 30 secondi rivolto ai dipartimenti HR, annunciando una nuova politica o iniziativa aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e coerente con il branding aziendale, con un tono amichevole ma autorevole da un avatar AI. Dimostra come "automatizzare la creazione di video" per le comunicazioni interne, utilizzando "Modelli e scene" per garantire l'allineamento del brand ed esportare in vari formati utilizzando "Ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto" per adattarsi a diverse piattaforme per "narrazioni visive" coinvolgenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Raffinamento Dati

Trasforma dati complessi in video chiari e coinvolgenti con l'AI. Utilizza potenti capacità di perfezionamento e modifica per creare narrazioni visive d'impatto senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando i tuoi dati raffinati o script nella piattaforma. Sfrutta la nostra funzionalità di Testo-a-video da script per tradurre istantaneamente i tuoi contenuti in una base video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una ricca libreria di Modelli e scene per rappresentare visivamente i tuoi dati. Aggiungi elementi coinvolgenti come avatar AI e media stock per migliorare il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Perfezionamento e Modifica
Utilizza capacità avanzate di perfezionamento e modifica per affinare il tuo video. Regola i tempi, aggiungi branding personalizzato con il tuo logo e colori, e perfeziona ogni dettaglio per riflettere accuratamente i tuoi dati.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video basato sui dati impostando il rapporto d'aspetto desiderato. Poi, esporta facilmente il tuo video perfezionato in alta qualità, pronto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Personalizza Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma i dati dei clienti in testimonianze video personalizzate e coinvolgenti che evidenziano i successi e costruiscono fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen il controllo creativo e il visual storytelling nella produzione video?

HeyGen offre un ampio controllo creativo con avatar AI personalizzabili e funzionalità di testo-a-video, permettendo agli utenti di creare narrazioni visive coinvolgenti. Fornisce strumenti robusti per perfezionare i contenuti e utilizzare una varietà di modelli per produrre video di marketing professionali.

HeyGen può perfezionare e modificare i contenuti video dopo la generazione iniziale?

Sì, HeyGen offre capacità di perfezionamento e modifica robuste per perfezionare i tuoi contenuti video. Gli utenti possono regolare gli script di testo-a-video, personalizzare il branding e utilizzare varie scene per garantire precisione e controllo sul risultato finale.

Quali sono le capacità di HeyGen per automatizzare la creazione di video e personalizzare i contenuti?

HeyGen automatizza la creazione di video in modo efficiente convertendo il testo in video utilizzando avatar AI realistici e generazione avanzata di voiceover. Questo consente agli utenti di produrre rapidamente video di marketing personalizzati con sottotitoli e didascalie integrate, semplificando il processo di creazione dei contenuti.

HeyGen offre versatilità per la creazione di contenuti video diversi?

Sì, HeyGen è una soluzione versatile per la produzione video, offrendo modelli, una ricca libreria multimediale e controlli di branding per soddisfare diverse esigenze di contenuto. Supporta la creazione di video di marketing professionali, materiali di formazione e contenuti coinvolgenti per i social media in vari rapporti d'aspetto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo