

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 90 secondi progettato per analisti di dati e professionisti IT, che descrive il flusso di lavoro efficiente per trasformare dati grezzi in narrazioni visive coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e basato su infografiche, accompagnato da una voce narrante calma e informativa. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo-a-video da script' per convertire rapidamente narrazioni dettagliate di storytelling dei dati in segmenti video professionali, evidenziando le intuizioni chiave e azionabili dai rapporti analitici.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video panoramico tecnico di 2 minuti rivolto a CTO e architetti aziendali, spiegando come gli strumenti di Generative AI di nuova generazione facilitino un maggiore Allineamento Organizzativo all'interno delle grandi aziende. Impiega un'estetica visiva sofisticata e aziendale con una narrazione autorevole e chiara, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per strutturare un argomento convincente per le piattaforme di comunicazione video integrate.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 45 secondi di presentazione del prodotto per marketer tecnici e responsabili di progetto, dimostrando la velocità e la precisione nel derivare Intuizioni Azionabili da set di dati complessi utilizzando strumenti video intelligenti. Il video dovrebbe presentare transizioni dinamiche e testo a schermo nitido, supportato da una voce narrante energica e chiara. Sfrutta la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per creare una narrazione coerente e professionale che sottolinei l'efficienza degli strumenti di analisi video AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Allineamento delle Intuizioni sui Dati

Trasforma dati complessi in video chiari e coinvolgenti che guidano l'allineamento organizzativo e intuizioni azionabili utilizzando il nostro intuitivo creatore di video AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla la tua narrazione basata sui dati o le intuizioni chiave direttamente nella piattaforma. Sfrutta la funzione Testo-a-video da script per iniziare a trasformare il tuo testo in una base video dinamica.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una libreria diversificata di template e scene e integra le tue visualizzazioni dei dati. Arricchisci il tuo messaggio con avatar AI professionali per personificare il tuo storytelling dei dati.
3
Step 3
Aggiungi Narrazione e Rifiniture
Genera una narrazione con voiceover dal suono naturale per il tuo script per articolare chiaramente le tue intuizioni azionabili. Assicurati ulteriormente chiarezza e accessibilità con sottotitoli/caption generati automaticamente.
4
Step 4
Esporta e Allinea
Finalizza i tuoi video coinvolgenti e azionabili con ridimensionamento dell'aspetto e esportazioni, assicurandoti che siano perfetti per qualsiasi piattaforma. Condividi il tuo video per guidare l'allineamento organizzativo.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta narrazioni di successo dei clienti coinvolgenti

Trasforma i dati dei clienti e le testimonianze in video accattivanti che evidenziano il valore e costruiscono fiducia.

Domande Frequenti

Come trasforma HeyGen gli script in video?

HeyGen sfrutta l'avanzata Generative AI per trasformare il tuo testo-a-video da script in contenuti visivi coinvolgenti. Il nostro sofisticato creatore di video AI sintetizza il tuo script con avatar AI realistici e voiceover, semplificando il processo di creazione video.

Quali innovazioni tecniche alimentano la creazione di video di HeyGen?

La piattaforma di HeyGen è costruita su Generative AI all'avanguardia, integrando Visione Artificiale e Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP) per offrire una produzione video di alta qualità. Questa solida base tecnica consente la creazione di avatar AI dinamici e la generazione di voiceover senza soluzione di continuità per i tuoi progetti.

HeyGen può aiutare con lo storytelling dei dati attraverso i video?

Assolutamente. HeyGen funziona come un Creatore di Video di Visualizzazione dei Dati AI, consentendo agli utenti di trasformare dati complessi in video coinvolgenti e azionabili. Puoi sfruttare i nostri template e scene per comunicare efficacemente le intuizioni e migliorare il tuo storytelling dei dati.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding e visiva?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video siano in linea con l'identità del tuo marchio, inclusi loghi e colori personalizzati. Puoi anche utilizzare la nostra vasta libreria multimediale/supporto stock e regolare facilmente il ridimensionamento dell'aspetto per varie piattaforme, garantendo un prodotto finale raffinato.

