Creatore di Video per Offerte Giornalieri: Crea Promozioni Coinvolgenti Velocemente

Aumenta le vendite con video di offerte giornaliere accattivanti. Crea facilmente promozioni coinvolgenti generando video professionali da copioni di testo-a-video.

Progetta un video vivace di 30 secondi per offerte giornaliere dedicato a piccoli imprenditori e negozi di e-commerce, mostrando una vendita lampo con visuali brillanti ed energiche e musica vivace, utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen per lanciare rapidamente promozioni coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale moderno di 45 secondi rivolto a professionisti del marketing e creatori di contenuti online, con un avatar AI che spiega un'offerta di servizio a tempo limitato con uno stile visivo pulito e professionale e una voce amichevole generata tramite la capacità di generazione di voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di sconto coinvolgente di 60 secondi rivolto ai consumatori in cerca di valore e agli acquirenti sui social media, dimostrando come riscattare uno sconto su più articoli con visuali persuasive e un voiceover entusiasta, ulteriormente migliorato da sottotitoli chiari di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio video dinamico di 30 secondi per imprenditori e startup che lanciano nuovi prodotti, generato rapidamente da un copione utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, con visuali veloci e musica motivazionale per evidenziare un'offerta introduttiva.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Offerte Giornalieri

Genera rapidamente video di offerte giornaliere accattivanti per attrarre clienti e aumentare le vendite con il nostro intuitivo Creatore di Video Promozionali AI. Crea promozioni coinvolgenti senza sforzo.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli video ricchi progettati per offerte giornaliere e promozioni per avviare la creazione del tuo video.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto
Aggiungi le informazioni specifiche della tua offerta giornaliera, immagini dei prodotti e testo accattivante. Utilizza il nostro creatore di video AI per generare visuali coinvolgenti o persino un avatar AI per presentare la tua offerta.
3
Step 3
Applica un Tocco Professionale
Migliora il tuo video con la generazione di voiceover professionale e integra il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo video di offerta giornaliera in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per piattaforme come i social media, assicurando che le tue promozioni coinvolgenti raggiungano un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il successo dei clienti con video AI coinvolgenti

.

Costruisci credibilità e fiducia per le tue offerte giornaliere mostrando storie di successo e testimonianze autentiche dei clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video promozionali coinvolgenti rapidamente?

HeyGen semplifica la creazione di video promozionali coinvolgenti offrendo una vasta libreria di modelli video ricchi. Gli utenti possono personalizzare facilmente questi modelli con i loro contenuti, generando video promozionali di alta qualità in pochi minuti con questo creatore di video online.

HeyGen può funzionare come creatore di video per offerte giornaliere?

Assolutamente. HeyGen è un efficiente creatore di video promozionali AI progettato per produrre video di offerte giornaliere accattivanti. Sfrutta gli avatar AI e la generazione di voiceover per consegnare rapidamente video di sconto attraenti al tuo pubblico.

Come garantisce HeyGen video marketing di qualità professionale con AI?

HeyGen consente agli utenti di creare contenuti di video marketing professionali utilizzando avatar AI avanzati e generazione di voiceover realistici. Questo permette la produzione di video ad alto impatto con un branding coerente senza bisogno di configurazioni di produzione complesse.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i miei video promozionali utilizzando HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video promozionali, inclusi controlli di branding per integrare il tuo logo e i tuoi colori. Puoi anche utilizzare la sua libreria multimediale e regolare facilmente i rapporti d'aspetto per una condivisione senza problemi su piattaforme social.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo