Crea un video coinvolgente di 60 secondi destinato ai dipendenti generali, concentrandosi sui pericoli delle truffe di phishing come parte della formazione essenziale sulla consapevolezza della sicurezza. Lo stile visivo dovrebbe essere accattivante e illustrativo, utilizzando esempi basati su scenari, accompagnati da una voce fuori campo chiara e amichevole. Utilizza la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per narrare consigli pratici su come identificare ed evitare i tentativi di phishing comuni.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un tutorial professionale di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, evidenziando l'importanza critica delle patch di sicurezza regolari per prevenire potenziali violazioni dei dati. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e autorevole con un avatar AI che presenta le informazioni in modo conciso e informativo. Gli avatar AI di HeyGen forniranno un presentatore affidabile e coerente per questo messaggio vitale sulla sicurezza informatica.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo conciso di 30 secondi rivolto ai professionisti IT, dimostrando come un generatore di video AI possa semplificare la creazione di spiegazioni rapide e incisive sulla sicurezza informatica. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, dinamico e incentrato sulla tecnologia, facendo uso efficiente di animazioni e testo sullo schermo. Questo video sarà generato direttamente tramite la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video, mostrando una rapida produzione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo pratico di 90 secondi per i nuovi assunti in fase di onboarding, offrendo una guida passo-passo per riconoscere le email sospette. Lo stile visivo deve essere amichevole e simile a un'infografica, utilizzando grafica ed esempi facilmente comprensibili, completati da una voce calda e guida. Sfrutta la funzione Templates & scenes di HeyGen per costruire rapidamente il video con un aspetto professionale e coerente adatto ai moduli di formazione dei dipendenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Tutorial sulla Sicurezza Informatica

Produci senza sforzo video professionali sulla consapevolezza della sicurezza e moduli di formazione per i dipendenti con strumenti alimentati dall'AI, trasformando il testo in tutorial coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto sulla consapevolezza della sicurezza informatica. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di trasformazione del testo in video per convertire il tuo copione in scene dinamiche, formando la base del tuo tutorial.
2
Step 2
Scegli Avatar AI e Modelli
Rafforza il tuo messaggio selezionando da una libreria diversificata di avatar AI per presentare il tuo contenuto. Utilizza i nostri modelli di video personalizzabili per strutturare rapidamente il tuo tutorial e mantenere un aspetto coerente per la formazione sulla consapevolezza della sicurezza.
3
Step 3
Aggiungi Voice-over Professionali
Genera voice-over di alta qualità per il tuo tutorial direttamente dal tuo copione. Scegli tra varie voci naturali per garantire una consegna chiara e incisiva delle tue informazioni sulla sicurezza informatica.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Una volta completato il tuo video professionale sulla consapevolezza della sicurezza, esportalo facilmente in vari formati di aspetto. Distribuisci i tuoi moduli di formazione per i dipendenti coinvolgenti per informare il personale su argomenti critici come le truffe di phishing e le violazioni dei dati.

Semplifica Concetti Complessi di Sicurezza Informatica

Trasforma informazioni complesse sulla sicurezza informatica in video chiari e facili da comprendere per una formazione professionale sulla consapevolezza della sicurezza.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla consapevolezza della sicurezza?

HeyGen semplifica la produzione di video professionali sulla consapevolezza della sicurezza sfruttando avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video, permettendo agli utenti di trasformare rapidamente i copioni in contenuti coinvolgenti. Puoi anche utilizzare vari modelli di video e voice-over per migliorare i tuoi moduli di formazione per i dipendenti in modo efficiente.

HeyGen può fornire avatar AI e voice-over personalizzati per video tutorial sulla sicurezza informatica?

Sì, HeyGen offre una selezione robusta di avatar AI e una generazione avanzata di voice-over per creare video tutorial dinamici sulla sicurezza informatica. Questo consente ai professionisti IT di spiegare chiaramente argomenti complessi come le truffe di phishing o le violazioni dei dati senza dover apparire in video.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i modelli di video di HeyGen nei moduli di formazione per i dipendenti?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i modelli di video, inclusi controlli di branding, supporto per la libreria multimediale e regolazioni delle scene. Questo ti permette di adattare i tuoi moduli di formazione per i dipendenti alle specifiche esigenze di formazione sulla consapevolezza della sicurezza e mantenere un'identità di marca coerente.

La funzione di trasformazione del testo in video di HeyGen supporta la generazione efficiente di contenuti per i professionisti IT?

Assolutamente, la potente funzione di trasformazione del testo in video di HeyGen è uno strumento alimentato dall'AI che consente ai professionisti IT di generare rapidamente contenuti video da semplici testi. Questo rende incredibilmente efficiente la produzione di aggiornamenti vitali, patch di sicurezza o altri video educativi per i loro team.

