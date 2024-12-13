Generatore di Video di Formazione sulla Cybersecurity: Aumenta la Consapevolezza Rapidamente

Genera istantaneamente video professionali di sensibilizzazione alla sicurezza dai tuoi script, sfruttando la potente tecnologia "Text-to-video da script".

Sviluppa un video coinvolgente di 90 secondi per i dipendenti generali, dimostrando come identificare ed evitare le truffe di phishing. Lo stile visivo dovrebbe essere accattivante e leggermente drammatico, utilizzando avatar AI per personificare sia la vittima che il truffatore, mentre una chiara generazione di voiceover guida gli spettatori attraverso le migliori pratiche.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 2 minuti su misura per i professionisti IT, concentrandosi sui passaggi tecnici necessari per prevenire le violazioni dei dati comuni attraverso una corretta gestione delle patch di sicurezza. Utilizza modelli e scene pulite e professionali per illustrare processi complessi, assicurando che le informazioni accurate siano trasmesse tramite Text-to-video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video d'impatto di 60 secondi rivolto ai responsabili L&D e HR, mostrando l'efficienza dell'uso di un generatore di video AI per la rapida creazione di moduli di formazione per i dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, evidenziando la rapida generazione di contenuti con avatar AI diversi e una generazione di voiceover senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di avvertimento di 1 minuto per il personale dirigenziale e il C-suite, spiegando la minaccia in evoluzione della tecnologia deepfake e delle tattiche di ingegneria sociale negli ambienti aziendali. Impiega uno stile visivo serio e high-tech, sfruttando sottotitoli/caption chiari per rafforzare le informazioni chiave presentate attraverso una sofisticata generazione di voiceover.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione sulla Cybersecurity

Crea facilmente video coinvolgenti di sensibilizzazione alla sicurezza per proteggere la tua organizzazione dalle minacce informatiche e migliorare la ritenzione della conoscenza con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia il tuo progetto selezionando un modello video pre-progettato dalla libreria o avvia il Text-to-video da script incollando il tuo contenuto, impostando le basi per la tua formazione sulla consapevolezza della sicurezza.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Rafforza il tuo messaggio selezionando da una vasta gamma di avatar AI per presentare le informazioni. Genera voiceover AI coinvolgenti in più lingue per personalizzare i tuoi moduli di formazione per i dipendenti.
3
Step 3
Applica Branding Personalizzato e Sottotitoli
Rafforza l'identità del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per aggiungere il tuo logo e i colori aziendali. Includi sottotitoli e caption automatici per migliorare l'accessibilità e la ritenzione della conoscenza.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, utilizza il generatore di video AI per renderizzare il tuo video finale di formazione sulla cybersecurity. Esportalo nei rapporti d'aspetto preferiti per una distribuzione senza soluzione di continuità ai Sistemi di Gestione dell'Apprendimento (LMS) e altre piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi di Cybersecurity

.

Trasforma minacce e protocolli di cybersecurity complessi in video facili da comprendere, rendendo accessibili argomenti complessi per tutti i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla cybersecurity?

HeyGen sfrutta il suo generatore di video AI e gli avatar AI per trasformare il testo in video da uno script, semplificando notevolmente la produzione di video di formazione sulla cybersecurity coinvolgenti. Questa interfaccia drag-and-drop consente uno sviluppo rapido dei contenuti per la formazione dei dipendenti.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per un robusto dispiegamento della formazione sulla consapevolezza della sicurezza?

HeyGen fornisce funzionalità tecniche avanzate come voiceover localizzati in più lingue e supporto per l'integrazione con i Sistemi di Gestione dell'Apprendimento (LMS). Questo consente la creazione e la distribuzione efficiente di moduli di formazione sulla consapevolezza della sicurezza personalizzati con metriche di comportamento basate sul tracciamento.

HeyGen può personalizzare il branding e i contenuti per esigenze organizzative uniche?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione attraverso i suoi controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, e una ricca libreria di modelli e scene video. Questo assicura che ogni contenuto di formazione, dalle simulazioni di phishing alla prevenzione delle violazioni dei dati, sia in linea con il tuo specifico OSINT aziendale e l'identità del marchio.

Come può HeyGen migliorare la ritenzione della conoscenza nei programmi di formazione dei dipendenti?

Utilizzando avatar AI realistici e modelli video dinamici, HeyGen produce contenuti altamente coinvolgenti che aumentano la ritenzione della conoscenza per argomenti critici come le difese digitali e l'ingegneria sociale. Le capacità professionali di creazione video rendono le informazioni complesse più digeribili e memorabili.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo