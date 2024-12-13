Generatore di Video Personalizzabile per Risultati Professionali

Crea video unici e professionali con facilità sfruttando avatar AI dinamici per il tuo brand.

Produci un video di marketing vivace di 30 secondi per piccoli imprenditori che lanciano un nuovo prodotto ecologico. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, mostrando le caratteristiche del prodotto con tagli rapidi e coinvolgenti, accompagnati da una colonna sonora vivace e una generazione di Voiceover amichevole e professionale che spiega i benefici del prodotto, enfatizzando la semplicità di creare video di marketing accattivanti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale dinamico di 45 secondi su misura per i social media manager che mirano a incrementare il coinvolgimento del pubblico. Visualizza una presentazione veloce e ricca di immagini con grafiche audaci e diversi avatar AI che interagiscono senza soluzione di continuità, il tutto accompagnato da musica trendy ed energica. Il copione dovrebbe essere realizzato utilizzando il Text-to-video da script e concentrarsi su come un generatore di video personalizzabile potenzi la libertà creativa nei contenuti social media.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video istruttivo professionale di 60 secondi per creatori di corsi online che promuovono un modulo educativo avanzato. I visual dovrebbero essere raffinati e informativi, con transizioni fluide e testo chiaro sullo schermo generato con Sottotitoli/didascalie per rinforzare i concetti chiave. Una colonna sonora di sottofondo calma e autorevole dovrebbe accompagnare una generazione di Voiceover sicura derivata direttamente dal Text-to-video del modulo, garantendo agli utenti un controllo creativo eccezionale sui loro video di qualità da studio.
Prompt di Esempio 3
Immagina un breve clip promozionale di 15 secondi per aspiranti creatori di contenuti che cercano di condividere rapidamente nuove idee o aggiornamenti. Questo video necessita di uno stile visivo veloce e vibrante, sfruttando diversi Modelli & scene dalla libreria multimediale/supporto stock per ottenere transizioni rapide e accattivanti. Abbina questo a musica moderna e incisiva e una breve generazione di Voiceover d'impatto per introdurre efficacemente un nuovo concetto, mostrando la velocità e la comodità di un generatore di video AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Personalizzabile

Trasforma senza sforzo le tue idee in video professionali di qualità da studio con il nostro potente creatore di video AI e ampie opzioni di personalizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script o inserendo prompt di testo. Il nostro generatore di video personalizzabile utilizza questo per alimentare la narrativa del tuo video con capacità di Text-to-video da script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi perfettamente al tuo brand e stile di contenuto.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Migliora il tuo video con controlli di Branding personalizzati. Incorpora il tuo logo, i colori del brand e altri elementi visivi per mantenere la coerenza e rafforzare la tua identità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta perfezionato il tuo video, esportalo facilmente nel formato di aspetto desiderato. Produci video di qualità da studio pronti per qualsiasi piattaforma o pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppo di Corsi Scalabili

.

Sviluppa e personalizza corsi educativi in modo più efficiente, espandendo la tua portata a un pubblico globale con contenuti video coinvolgenti alimentati da AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio controllo creativo sulla generazione di video AI?

HeyGen offre agli utenti un ampio controllo creativo attraverso le sue funzionalità di generatore di video personalizzabile. Puoi sfruttare i modelli, incorporare i tuoi asset di brand e perfezionare ogni aspetto per produrre video di marketing unici e contenuti per i social media.

Quali opzioni di personalizzazione avanzate offre HeyGen per i progetti video?

HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste, permettendoti di adattare ogni progetto video. Puoi integrare branding personalizzato, selezionare tra vari modelli e utilizzare un'interfaccia drag and drop per creare video di qualità da studio veramente unici che si allineano perfettamente con la tua visione.

Gli avatar AI di HeyGen sono personalizzabili per applicazioni diverse?

Sì, HeyGen presenta avatar AI altamente personalizzabili che possono essere adattati per una vasta gamma di applicazioni. Questi avatar AI danno vita ai tuoi script di generatore di video da testo con voiceover realistici e apparenze diverse, offrendo una comunicazione visiva dinamica.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per la comunicazione aziendale?

HeyGen è un efficace creatore di video AI, semplificando la produzione di contenuti coinvolgenti. Permette agli utenti di trasformare i prompt di testo in video di qualità da studio con voiceover professionali, ideali per video di marketing e comunicazioni interne in più lingue.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo