Generatore di Video Walkthrough per Clienti: Crea Demo Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script in video tutorial dinamici utilizzando il testo-a-video, rendendo chiare le funzionalità complesse per i clienti.

Crea un video tour prodotto di 45 secondi, elegante e moderno, progettato per potenziali clienti B2B, mostrando come il nostro generatore di video walkthrough per clienti semplifica le spiegazioni di software complessi. Utilizza uno stile audio sicuro e vivace con generazione di voiceover professionale per evidenziare le caratteristiche e i benefici chiave, garantendo una sensazione premium.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo amichevole e accessibile di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese nuovi all'AI, dimostrando la facilità di creare un video tutorial rapido utilizzando la nostra piattaforma. Impiega un avatar AI per guidare gli spettatori attraverso il processo con un linguaggio chiaro e conciso e uno stile audio leggero e incoraggiante.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tour prodotto completo di 60 secondi per nuovi utenti di software aziendali, illustrando come il nostro creatore di video walkthrough trasforma l'onboarding. Utilizza modelli e scene personalizzabili per mantenere un'interfaccia utente pulita, con uno stile audio calmo e informativo per articolare chiaramente ogni passaggio e caratteristica.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo dinamico e coinvolgente di 20 secondi rivolto ai marketer dei social media, mostrando come il nostro generatore di video walkthrough per clienti produca rapidamente contenuti condivisibili. Sfrutta il testo-a-video da script per creare visual rapidi sincronizzati con musica di sottofondo di tendenza, garantendo una consegna veloce e concisa.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un generatore di video walkthrough per clienti

Crea facilmente video walkthrough per clienti coinvolgenti e professionali che educano e accolgono il tuo pubblico, mostrando le funzionalità con chiarezza e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando il tuo script walkthrough o sfrutta l'AI per la generazione di testo-a-video da script, dettagliando con precisione ogni passaggio del prodotto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona un avatar AI dalla nostra vasta libreria per fungere da guida sullo schermo, migliorando il coinvolgimento e la personalizzazione per i tuoi spettatori.
3
Step 3
Genera il Voiceover
Produci un voiceover chiaro e professionale utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover per narrare il tuo walkthrough con precisione e un tono naturale.
4
Step 4
Applica i Sottotitoli
Migliora l'accessibilità per tutti i pubblici aggiungendo facilmente sottotitoli/caption al tuo video walkthrough per clienti, garantendo una comprensione universale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Walkthrough di Prodotto sui Social Media

Genera rapidamente video esplicativi e walkthrough di prodotto ottimizzati per i social media, espandendo la tua portata e coinvolgendo il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video walkthrough per clienti coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video walkthrough per clienti e video esplicativi professionali senza sforzo. Utilizza avatar AI, capacità di testo-a-video e modelli video personalizzabili per mostrare efficacemente le funzionalità, migliorando il tuo processo di onboarding dei clienti.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per realizzare video tour di prodotto?

HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate come avatar AI realistici e testo-a-video da script per semplificare la creazione di video tour di prodotto coinvolgenti. Questa piattaforma AI generativa rende semplice aggiungere voiceover professionali e sottotitoli automaticamente.

Posso personalizzare i miei video tutorial per adattarli all'identità del mio marchio con HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video tutorial. Puoi sfruttare modelli video personalizzabili e controlli di branding forti per garantire che i tuoi contenuti si allineino perfettamente con la tua strategia di marketing, inclusi loghi personalizzati e colori del marchio.

HeyGen è adatto per generare vari tipi di video di marketing?

Assolutamente. HeyGen è un editor video versatile e una piattaforma AI generativa progettata per creare contenuti diversi, dai video esplicativi e tutorial ai tour di prodotto. Le sue funzionalità, tra cui la generazione di voce AI e il supporto per media ricchi, migliorano la tua strategia di marketing complessiva.

