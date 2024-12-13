Generatore di Video per Clienti: Creazione Video AI Senza Sforzo

Sfrutta il nostro generatore di video AI per creare video di marketing personalizzati più velocemente, trasformando testo in video da script con facilità per il massimo impatto sui clienti.

Immagina un video di marketing personalizzato di 45 secondi, pensato per piccoli imprenditori e marketer e-commerce, che introduce dinamicamente un nuovo prodotto. Il suo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con immagini del prodotto accattivanti e testo chiaro sullo schermo, arricchito da una voce fuori campo amichevole e professionale creata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, garantendo un audio di alta qualità per questo elemento chiave della creazione video AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i professionisti esperti di tecnologia e gli utenti di software esistenti, un tutorial video di 60 secondi può spiegare efficacemente nuove funzionalità complesse. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva pulita e moderna con grafica animata per illustrare ogni passaggio, presentando un avatar AI carismatico dalla libreria di HeyGen che espone chiaramente il contenuto, sfruttando la capacità di testo-a-video per una generazione video AI efficiente dal tuo script.
Prompt di Esempio 2
Produci un coinvolgente video di aggiornamento interno di 30 secondi per team aziendali e comunicatori interni, annunciando una nuova iniziativa aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ed elegante, incorporando animazioni di testo dinamiche ed elementi di brand sottili, supportato da una voce AI sicura da uno script accuratamente elaborato trasformato direttamente in video utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen, dimostrando una creazione video AI efficiente all'interno della piattaforma video dell'azienda.
Prompt di Esempio 3
Immagina un accattivante annuncio promozionale di 15 secondi, perfetto per utenti di social media e potenziali clienti, progettato per evidenziare un nuovo servizio. Questo contenuto di breve durata necessita di tagli visivi veloci e coinvolgenti impostati su musica di sottofondo vivace, e messaggi cruciali consegnati tramite sottotitoli/caption di HeyGen per garantire il massimo impatto anche quando visualizzato in silenzio, mostrando la potenza di un generatore di video per clienti per video di prodotto efficaci.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Clienti

Crea facilmente video professionali e personalizzati per i clienti con l'AI, semplificando la tua comunicazione e migliorando il coinvolgimento per qualsiasi caso d'uso.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando il tuo messaggio. Puoi scrivere il tuo script direttamente o utilizzare il potente generatore di script AI per sviluppare rapidamente contenuti coinvolgenti per il tuo video per clienti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Abbina l'avatar scelto a una voce fuori campo dal suono naturale generata dal tuo script, sfruttando la tecnologia avanzata degli avatar AI.
3
Step 3
Applica Branding Personalizzato e Modifiche
Arricchisci il tuo video con l'identità unica del tuo brand. Utilizza i controlli di branding per aggiungere loghi, regolare i colori e integrare altri elementi visivi, assicurando che i tuoi video di marketing riflettano lo stile della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua creazione rivedendola all'interno della piattaforma video intuitiva. Una volta soddisfatto, esporta il tuo video per clienti di alta qualità in vari formati, pronto per la distribuzione immediata sui canali desiderati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore reale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi con l'AI?

HeyGen consente agli utenti di elevare i loro progetti video creativi sfruttando l'AI avanzata per la creazione di video personalizzati. Puoi facilmente trasformare il testo in video utilizzando avatar AI realistici e produrre video di marketing di impatto che risuonano con il tuo pubblico.

Quali tipi di avatar AI sono disponibili tramite HeyGen per la generazione di video?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici, permettendoti di creare contenuti video coinvolgenti e dinamici. Questi avatar AI sono integrati senza soluzione di continuità nel nostro generatore di video AI, rendendo semplice la produzione di video di qualità professionale per varie applicazioni.

HeyGen offre modelli video personalizzabili per una rapida creazione di contenuti?

Sì, HeyGen dispone di una vasta libreria di modelli video personalizzabili progettati per accelerare il tuo processo di creazione video AI. Questi modelli sono perfetti per generare una vasta gamma di contenuti, inclusi video di prodotto accattivanti e campagne di marketing, con il minimo sforzo.

Posso personalizzare gli elementi di branding nei video generati da HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti offre controlli di branding completi all'interno del suo potente editor video. Questo ti permette di personalizzare facilmente elementi come il tuo logo e i colori del brand, garantendo un'identità visiva coerente su tutti i tuoi asset video sulla nostra piattaforma.

