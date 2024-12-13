Rivoluziona il Generatore di Video di Aggiornamento per i Clienti con l'AI

Trasforma il testo in video di aggiornamento per i clienti coinvolgenti. Scala la tua comunicazione e aumenta l'efficienza utilizzando il nostro avanzato sistema di conversione da testo a video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta uno spot di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a potenziali nuovi clienti e appassionati di tecnologia, mostrando una funzionalità rivoluzionaria della tua piattaforma. Utilizza uno stile visivo e audio moderno ed entusiasta per catturare l'attenzione degli spettatori. Questo video "generatore di video AI" dovrebbe sfruttare gli avatar AI all'avanguardia di HeyGen per presentare le informazioni, dando al tuo marchio un volto futuristico e accessibile mentre dimostra il potere dell'AI nella creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi caldo e ispirante di una storia di successo del cliente, rivolto ai clienti esistenti e ai membri della comunità, condividendo come un cliente specifico abbia ottenuto risultati straordinari utilizzando il tuo servizio. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e stimolante, accompagnata da una voce narrante genuina e incoraggiante. Utilizza i vari modelli e scene video di HeyGen per assemblare rapidamente questo "video di successo del cliente", dimostrando quanto facilmente si possano raccontare e condividere storie di impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo di 50 secondi, informativo e accessibile a livello globale, progettato per la tua base clienti internazionale, dettagliando un nuovo flusso di lavoro all'interno della tua applicazione. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e facile da seguire, mentre l'audio deve essere chiaro e conciso, con un'opzione per voiceover multilingue. Questo video, generato attraverso la potente generazione di voiceover di HeyGen, trasforma istruzioni tecniche complesse in contenuti "da testo a video" coinvolgenti, garantendo chiarezza per diversi background linguistici.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Aggiornamento per i Clienti

Crea facilmente aggiornamenti video professionali per i tuoi clienti, migliorando la comunicazione e tenendoli informati con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script o Genera Contenuti
Inizia inserendo il tuo messaggio di aggiornamento per i clienti. Utilizza la funzione di conversione da testo a video per trasformare istantaneamente il tuo testo in un discorso dal suono naturale per il tuo video. Questo forma la base del tuo aggiornamento chiaro e conciso.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Questi elementi visivi dinamici daranno vita al tuo messaggio e cattureranno efficacemente l'attenzione del tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Personalizza il tuo video utilizzando i controlli di branding, integrando il tuo logo e i colori del marchio per garantire una presenza coerente e professionale del marchio durante tutto l'aggiornamento.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Una volta completato il tuo video, il generatore automatico di video lo finalizzerà. Esporta facilmente il tuo video di aggiornamento per i clienti di alta qualità, ottimizzato per varie piattaforme e pronto per la distribuzione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Comunicazioni Coinvolgenti per i Clienti

Produci rapidamente aggiornamenti video e annunci di impatto per tenere i clienti informati e coinvolti.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video AI a partire dal testo?

HeyGen rivoluziona la creazione di video AI trasformando il tuo script testuale direttamente in video professionali. Il nostro avanzato generatore di video AI ti consente di inserire semplicemente il contenuto desiderato, e automaticamente sintetizza gli elementi visivi e uditivi, inclusi avatar AI e voiceover multilingue, per produrre contenuti di marketing coinvolgenti.

Posso personalizzare gli avatar AI e il branding nei miei video con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video, inclusa una selezione diversificata di avatar AI che possono essere adattati al tuo marchio. Puoi integrare facilmente gli elementi del tuo brand, come loghi e colori, e utilizzare vari modelli video per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi contenuti.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen come generatore automatico di video per gli aggiornamenti ai clienti?

HeyGen agisce come un efficiente generatore automatico di video, consentendo alle aziende di creare video di aggiornamento per i clienti e aggiornamenti della roadmap dei clienti con una facilità e velocità senza precedenti. La nostra piattaforma ti permette di produrre comunicazioni video personalizzate di alta qualità su larga scala, migliorando significativamente il coinvolgimento dei clienti e l'efficienza dell'onboarding senza costi di produzione estesi.

HeyGen offre voiceover multilingue e funzionalità di editing integrate?

Sì, HeyGen supporta voiceover multilingue, permettendoti di raggiungere un pubblico globale con i tuoi video. La piattaforma include anche robuste capacità di editing video AI, fornendo strumenti per perfezionare i tuoi contenuti, aggiungere sottotitoli e garantire che il tuo output finale sia raffinato e professionale.

