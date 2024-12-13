Video Tutorial per Clienti: Crea Video Istruttivi Coinvolgenti

Trasforma le tue guide in video istruttivi accattivanti senza sforzo. Genera istruzioni professionali, passo-passo con un testo fluido che si trasforma in video a partire da uno script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video completo di 2 minuti su come fare, pensato per la formazione interna dei dipendenti su un nuovo sistema CRM, puntando a uno stile video amichevole ma altamente professionale con un tono di conversazione coinvolgente. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen per strutturare efficacemente il contenuto, semplificando i flussi di lavoro complessi in segmenti facilmente digeribili per il pubblico dei nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Progetta una vetrina di 1,5 minuti per un video prodotto, specificamente per i potenziali clienti interessati a un dispositivo per la casa intelligente, con visuali eleganti e audio nitido e pulito che evidenzia le funzionalità chiave. Assicurati che questo video tutorial fornisca dimostrazioni chiare sull'uso, arricchite dai sottotitoli di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione anche in ambienti senza audio.
Prompt di Esempio 3
Crea una guida dinamica di 1 minuto per l'editor video online per i professionisti del marketing che devono adattare rapidamente i contenuti promozionali per varie piattaforme, mostrando un'efficace riproposizione dei contenuti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e veloce con musica di sottofondo vivace, enfatizzando la flessibilità offerta dal ridimensionamento e dalle esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare i video sui social media e sul web.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Tutorial per Clienti

Crea senza sforzo video istruttivi chiari, professionali e coinvolgenti per i tuoi clienti utilizzando strumenti intuitivi e funzionalità potenziate dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto con i Modelli
Inizia selezionando tra vari modelli di storyboard e scene per impostare rapidamente le basi del tuo video tutorial, garantendo un aspetto professionale fin dall'inizio.
2
Step 2
Aggiungi Istruzioni Dettagliate con Avatar AI
Incorpora istruzioni passo-passo coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen, permettendoti di guidare chiaramente i tuoi clienti attraverso le caratteristiche o i processi del prodotto.
3
Step 3
Applica un Branding Coerente
Migliora il professionalismo del tuo tutorial applicando i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi e colori personalizzati, per allinearsi con l'identità visiva della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Tutorial
Una volta finalizzato, esporta il tuo video tutorial con opzioni di ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto, pronto per una distribuzione senza problemi su piattaforme come i social media o il tuo sito web.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Brevi Video Istruttivi Coinvolgenti per i Social Media

Crea rapidamente video tutorial brevi e coinvolgenti per i social media per spiegare le funzionalità, rispondere alle FAQ e stimolare l'interazione con i clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tutorial per i clienti?

HeyGen consente agli utenti di creare video tutorial professionali senza sforzo, anche senza esperienza precedente di editing video, grazie al suo editor video online intuitivo e alla vasta libreria di modelli. Questo rende HeyGen un creatore ideale di video tutorial per clienti per aziende di tutte le dimensioni.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per personalizzare video professionali?

HeyGen fornisce capacità tecniche robuste per garantire che i tuoi video professionali si allineino perfettamente con il tuo marchio. Puoi facilmente regolare il rapporto d'aspetto per varie piattaforme, incorporare i tuoi controlli di branding e sfruttare il nostro editor video online per modifiche precise, garantendo un output di alta qualità.

HeyGen può utilizzare l'AI per generare video tutorial in modo efficiente?

Sì, HeyGen sfrutta l'AI avanzata per semplificare la creazione di video tutorial coinvolgenti. Puoi trasformare script in contenuti video accattivanti utilizzando il testo che si trasforma in video, incorporare avatar AI realistici e generare voiceover dal suono naturale, rendendo il processo di consegna delle istruzioni passo-passo altamente efficiente.

Per quali piattaforme sono ottimizzati i video di prodotto di HeyGen?

HeyGen ottimizza i tuoi video di prodotto per una distribuzione senza problemi su tutte le principali piattaforme. Che si tratti di campagne sui social media, email marketing o incorporazione sul tuo sito web, il nostro creatore di video di prodotto supporta vari rapporti d'aspetto e opzioni di esportazione per garantire che il tuo contenuto appaia ottimo ovunque.

