Creatore di Video di Formazione per Clienti: Semplifica l'Apprendimento e il Supporto

Fornisci aggiornamenti senza sforzo e promuovi la condivisione delle conoscenze con la generazione di voce fuori campo professionale per tutti i tuoi contenuti di formazione.

Crea un video introduttivo coinvolgente di 45 secondi per i nuovi clienti, progettato per semplificare la configurazione iniziale del prodotto. Questo segmento del creatore di video di formazione per i clienti dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che guida gli spettatori attraverso i passaggi essenziali con una voce fuori campo chiara e calma, utilizzando immagini professionali e facili da seguire per garantire un'esperienza di onboarding fluida.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di formazione interna di 60 secondi rivolto ai team L&D e ai dipendenti, che presenta una nuova politica aziendale. Questo video deve essere informativo ma vivace, utilizzando immagini dinamiche dalla libreria multimediale/supporto stock per mantenere l'attenzione, con una voce fuori campo professionale generata da un copione, trasformando informazioni complesse in video di formazione digeribili.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial conciso di 30 secondi per i clienti esistenti, illustrando una specifica funzionalità del software. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, concentrandosi su dimostrazioni passo-passo, arricchite da sottotitoli/caption accurati per facilitare la comprensione a tutti gli spettatori, garantendo una condivisione efficace delle conoscenze.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di aggiornamento dinamico di 15 secondi rivolto a tutti i clienti e dipendenti, annunciando un nuovo miglioramento del prodotto. Questo video dovrebbe utilizzare avatar AI per un aspetto e una sensazione moderni, incorporando transizioni di scena rapide, progettato per essere rapidamente ridimensionato ed esportato per varie piattaforme, rendendolo un eccellente esempio di come creare video di formazione per annunci rapidi e aggiornamenti senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione per Clienti

Ottimizza la creazione di video di formazione coinvolgenti e informativi per i tuoi clienti, migliorando la loro esperienza di apprendimento con potenti strumenti AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione nella piattaforma. Utilizza la nostra funzione di Testo in video da script per trasformare facilmente il tuo testo in un video dinamico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e la Scena
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra vari avatar AI per rappresentare il tuo marchio e presentare chiaramente le tue informazioni. Personalizza le scene per adattarle alle tue esigenze di formazione.
3
Step 3
Genera Voce fuori campo AI
Aggiungi una narrazione dal suono naturale al tuo video con la nostra funzione di generazione di Voce fuori campo, assicurando che i tuoi clienti ricevano una guida chiara ed efficace in qualsiasi lingua.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Video di Formazione
Applica controlli di branding per mantenere la coerenza visiva, aggiungi sottotitoli e poi esporta i tuoi video di formazione rifiniti per i tuoi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

.

Produci video avvincenti generati dall'AI di storie di successo dei clienti per ispirare nuovi utenti e rafforzare il valore del tuo prodotto durante il loro percorso di apprendimento.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per i clienti?

HeyGen, come avanzato generatore di video AI, ti consente di creare video di formazione per i clienti in modo professionale ed efficiente. Sfrutta gli avatar AI e il testo in video da script per ottimizzare la produzione dei tuoi contenuti e coinvolgere i tuoi clienti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per la formazione e l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen offre Avatar AI e Voce fuori campo AI per creare video di onboarding e tutorial coinvolgenti per i dipendenti. Il suo lettore video multilingue garantisce inoltre che la tua formazione raggiunga efficacemente una forza lavoro globale.

HeyGen può aiutare i team L&D a migliorare la condivisione delle conoscenze?

Assolutamente, la piattaforma AI generativa di HeyGen consente ai team L&D di produrre rapidamente video di formazione e documentazione video di alta qualità. Utilizza modelli personalizzabili per garantire una condivisione delle conoscenze coerente ed efficace in tutta la tua organizzazione.

Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione coinvolgenti con l'AI?

HeyGen utilizza Voce fuori campo AI e Testo in video da script per generare rapidamente video di formazione accattivanti. Puoi anche aggiungere sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo