Creatore di Video di Supporto Clienti per Risoluzioni Più Veloci

Potenzia il supporto self-service e riduci i ticket con video istruttivi coinvolgenti, facilmente creati utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen.

Immagina un video di 45 secondi rivolto a manager del servizio clienti impegnati, dimostrando come possano creare facilmente video istruttivi di grande impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, concentrandosi su istruzioni chiare e passo-passo, accompagnate da una voce narrante AI amichevole e autorevole. Questo video metterà in evidenza la capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script", mostrando come un copione scritto si trasformi in una guida visiva, rendendo la creazione di video di supporto clienti incredibilmente efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video convincente di 60 secondi per proprietari di prodotti SaaS e team di supporto tecnico, illustrando il potere di costruire una base di conoscenza video completa per ridurre significativamente i ticket di supporto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con dimostrazioni dinamiche dell'interfaccia utente del prodotto e testo sincronizzato sullo schermo, tutto presentato da un avatar AI raffinato. Questo enfatizzerà la funzione "AI avatars" di HeyGen, mostrando come un volto coerente e professionale possa ancorare contenuti educativi e promuovere soluzioni self-service.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 30 secondi rivolto a piccoli imprenditori che cercano di semplificare l'onboarding dei clienti con video di supporto efficaci. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa, incoraggiante e facile da seguire, accompagnata da musica di sottofondo vivace e transizioni di scena dinamiche. La narrazione si concentrerà su quanto velocemente i nuovi utenti possano comprendere concetti complessi, mostrando la facilità d'uso dei "Template e scene" diversificati di HeyGen per iniziare immediatamente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 50 secondi per specialisti di marketing di prodotto e facilitatori di formazione, spiegando come sfruttare tutorial video coinvolgenti per aumentare l'adozione degli utenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e dimostrativo, con evidenziazioni chiare delle caratteristiche del prodotto con annotazioni, tutto narrato da una voce chiara e simile a quella umana. Questo prompt enfatizza la capacità avanzata di "Generazione di voiceover" di HeyGen, permettendo ai creatori di produrre audio di alta qualità per i loro contenuti di supporto senza bisogno di attrezzature di registrazione professionali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Supporto Clienti

Crea efficacemente video di supporto chiari e coinvolgenti per potenziare i clienti, ridurre le richieste e costruire facilmente una solida base di conoscenza video self-service.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto di Supporto
Inizia generando video istruttivi completi utilizzando la funzione di HeyGen di trasformazione del testo in video da script o registrando direttamente il tuo schermo e webcam.
2
Step 2
Aggiungi Miglioramenti Professionali
Eleva i tuoi video di supporto selezionando tra una gamma di avatar AI e integrando voiceover AI cristallini per spiegare facilmente passaggi complessi.
3
Step 3
Applica alla Tua Base di Conoscenza
Integra senza problemi i tuoi video finiti nelle tue piattaforme esistenti o utilizza il widget video di HeyGen per costruire una base di conoscenza video interattiva e ricercabile per il supporto self-service.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci Ampiamente
Esporta i tuoi video di supporto clienti in vari formati di aspetto e migliora l'accessibilità con sottotitoli/caption automatici per servire un pubblico globale e ridurre i ticket di supporto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Supporto Proattivo con Clip Video Social

.

Genera rapidamente video brevi coinvolgenti per i social media per affrontare le FAQ comuni e fornire suggerimenti di supporto proattivi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di supporto clienti?

HeyGen è un potente creatore di video di supporto clienti che ti consente di creare rapidamente video di supporto coinvolgenti. Questo aiuta a costruire una base di conoscenza video completa, riducendo i ticket di supporto e migliorando l'adozione da parte degli utenti rendendo le informazioni più accessibili.

Quali tipi di contenuti self-service posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente produrre video istruttivi di alta qualità e contenuti didattici per potenziare il tuo pubblico self-service. Sfrutta i nostri avatar AI e le capacità di trasformazione del testo in video per costruire efficacemente la tua base di conoscenza video per una migliore comprensione da parte degli utenti.

HeyGen offre supporto multilingue per la creazione di video di aiuto?

Sì, HeyGen fornisce un robusto supporto multilingue, permettendoti di generare voiceover AI in varie lingue per i tuoi video di supporto. Questo assicura che la tua base di conoscenza video sia accessibile a un pubblico globale, migliorando significativamente la comprensione e l'efficienza degli utenti.

Come semplifica HeyGen la creazione di video di supporto clienti?

HeyGen semplifica l'intero processo di creazione video come piattaforma AI generativa progettata per l'efficienza. Puoi utilizzare modelli video predefiniti e voiceover AI per produrre rapidamente video di supporto clienti professionali senza editing estensivo, favorendo una migliore adozione da parte degli utenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo