Trasforma il testo in video tutorial coinvolgenti e guide di onboarding in pochi minuti. Usa la funzione text-to-video da script di HeyGen per potenziare l'abilitazione del cliente.

Crea un video di benvenuto di 45 secondi progettato per i nuovi utenti del software, guidandoli attraverso la configurazione iniziale. Questo video tutorial dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che dimostra i passaggi chiave, utilizzando immagini luminose e pulite e una voce narrante incoraggiante. L'obiettivo è semplificare i processi complessi e aumentare l'adozione degli utenti fin dal primo giorno, sfruttando i diversi Template e scene di HeyGen per un aspetto professionale e coinvolgente.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo conciso di 60 secondi per i clienti esistenti, affrontando una FAQ comune sul prodotto per ridurre i ticket di supporto. Questo video, perfetto per una dinamica base di conoscenza video, dovrebbe presentare soluzioni in modo chiaro e professionale con sovrapposizioni di testo sullo schermo per i punti chiave e una voce narrante calma e autorevole. Produci questa guida efficiente convertendo direttamente un copione dettagliato utilizzando la funzione Text-to-video da script di HeyGen, garantendo accuratezza e coerenza.
Prompt di Esempio 2
Crea un video energico di 30 secondi specificamente per i team di vendita, evidenziando una singola nuova funzionalità del prodotto per migliorare l'abilitazione del cliente. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con tagli rapidi e animazioni coinvolgenti che mostrano i benefici della funzionalità. Una voce narrante chiara ed entusiasta, facilmente prodotta con le capacità di generazione di Voiceover di HeyGen, articolerà la proposta di valore, servendo come documentazione video efficace e condivisibile.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di 40 secondi per il personale interno, delineando meticolosamente una nuova Procedura Operativa Standard (SOP). Questa guida pratica dovrebbe utilizzare un'estetica visiva pulita, concentrandosi su registrazioni dello schermo o dimostrazioni di processi con distrazioni minime, accompagnata da una narrazione semplice e professionale. Assicurati accessibilità e chiarezza utilizzando la funzione automatica di Sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo questo contenuto facilmente digeribile da un Generatore di Video AI uno strumento vitale per una formazione coerente.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per il Supporto Clienti

Potenzia i tuoi clienti con tutorial video coinvolgenti generati dall'AI, riducendo i ticket di supporto e migliorando la comprensione del prodotto. Crea, personalizza e condividi con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia delineando il tuo argomento di supporto. Utilizza la nostra funzione text-to-video per trasformare rapidamente ed efficacemente il tuo copione in una narrazione visiva coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI e una Scena
Scegli tra una vasta gamma di Avatar AI professionali per presentare il tuo video di supporto clienti. Personalizza le tue scene per allinearle all'estetica del tuo marchio.
3
Step 3
Arricchisci con Voiceover Multilingue
Espandi la tua portata aggiungendo voiceover multilingue, assicurando che i tuoi contenuti di supporto siano accessibili a un pubblico globale con una narrazione dal suono naturale.
4
Step 4
Condividi la Tua Conoscenza Video
Genera un link condivisibile per il tuo video completato, rendendo facile l'incorporazione nella tua base di conoscenza o la distribuzione diretta ai clienti per un self-service immediato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Spiegazioni Complesse

Scomponi funzionalità di prodotto intricate o guide di risoluzione dei problemi in video AI facili da comprendere, minimizzando la confusione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia esperienza di supporto clienti?

HeyGen ti consente di creare video di supporto clienti coinvolgenti, costruendo una completa Base di Conoscenza Video con Video Tutorial alimentati dall'AI. Questo approccio aiuta a ridurre i ticket di supporto fornendo assistenza visiva chiara e on-demand per i tuoi utenti.

Cosa rende HeyGen un efficace Generatore di Video AI per le aziende?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per generare video professionali utilizzando Avatar AI realistici e capacità di text-to-video, rendendolo una piattaforma video AI ideale per le esigenze aziendali. Semplifica la creazione di contenuti per l'abilitazione del cliente, l'onboarding e le SOP, aumentando l'adozione degli utenti.

HeyGen può aiutare a creare documentazione video e contenuti self-service?

Assolutamente, HeyGen è progettato per semplificare la creazione di documentazione video dinamica e arricchire le tue offerte self-service. Puoi facilmente costruire una completa Libreria di Video Tutorial e condividere video tramite un Link Condivisibile diretto, migliorando il tuo Centro di Aiuto Video.

Come facilita HeyGen gli aggiornamenti facili ai contenuti video?

HeyGen rende l'aggiornamento dei contenuti video semplice, permettendoti di modificare i copioni e rigenerare i video in pochi minuti senza complesse ri-registrazioni. Il nostro intuitivo Editor Video AI e i diversi Template Video assicurano che i tuoi contenuti istruttivi rimangano aggiornati e accurati.

