Crea un video esplicativo di 1 minuto pensato per team leader impegnati e piccoli imprenditori, dimostrando quanto sia facile generare un efficace "creatore di tutorial AI" per una "guida passo-passo" su una nuova funzionalità software. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un avatar AI amichevole che presenta il contenuto, accompagnato da una generazione di Voiceover chiara e di alta qualità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto a manager del successo clienti e formatori del team di supporto, mostrando HeyGen come un potente "creatore di tutorial per il supporto clienti" per "onboarding clienti" a prodotti complessi. Utilizza uno stile visivo coinvolgente e informativo con transizioni dinamiche tra le scene, usando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente la documentazione in video, garantendo precisione con Sottotitoli/didascalie.
Prompt di Esempio 2
Produci un video "how-to" conciso di 45 secondi rivolto a product manager e creatori di contenuti, illustrando la velocità di creazione di contenuti coinvolgenti sfruttando diversi "modelli video". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e vivace, utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire le scene e dimostrare vari Modelli & scene per una rapida generazione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video "formativo" completo di 2 minuti per formatori aziendali e dipartimenti HR, concentrandoti su un'efficiente "onboarding clienti" e formazione interna. Mantieni un'estetica visiva raffinata e autorevole iniziando con uno dei Modelli & scene professionali di HeyGen, assicurando che il risultato finale sia adattabile a varie piattaforme interne attraverso il ridimensionamento e l'esportazione flessibile del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Tutorial per il Supporto Clienti

Crea senza sforzo tutorial di supporto clienti coinvolgenti e di alta qualità che chiariscono le funzionalità del prodotto e guidano gli utenti, migliorando le opzioni di self-service.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Tutorial
Inizia delineando la tua guida passo-passo in un semplice script di testo. La nostra piattaforma trasforma il tuo contenuto scritto in un video dinamico utilizzando la capacità di trasformare il testo in video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare il tuo brand e guidare gli utenti attraverso il tuo tutorial. Questi presentatori intelligenti rendono i tuoi video tutorial più personali.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Integra senza soluzione di continuità l'estetica della tua azienda. Utilizza i controlli di branding per aggiungere il tuo logo, colori specifici e font, assicurando che ogni video how-to sia perfettamente allineato con le linee guida visive del tuo brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Formativo
Una volta completato il tuo video di supporto clienti, esportalo facilmente in vari formati e rapporti d'aspetto. Condividi il tuo video formativo rifinito su tutti i tuoi canali di supporto per potenziare i tuoi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti How-To Coinvolgenti per i Social Media

.

Produci rapidamente video how-to brevi e d'impatto per i social media, fornendo risposte immediate e promuovendo l'adozione da parte degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tutorial AI per il supporto clienti?

HeyGen semplifica la creazione di video tutorial AI permettendoti di trasformare il testo in video da uno script utilizzando avatar AI realistici e voiceover generati dall'AI. Questo semplifica notevolmente la produzione di video tutorial coinvolgenti per il supporto clienti o la formazione dei dipendenti senza bisogno di competenze complesse di editing video.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i video how-to?

HeyGen offre robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video how-to siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del brand e utilizzare modelli video professionali per mantenere uno stile visivo coerente in tutti i tuoi contenuti di supporto clienti.

HeyGen può aggiungere automaticamente sottotitoli ai video tutorial?

Sì, HeyGen genera e aggiunge automaticamente Sottotitoli/didascalie ai tuoi video tutorial, migliorando l'accessibilità per tutti gli spettatori. Questa funzione, combinata con il voiceover generato dall'AI, assicura che le tue guide passo-passo siano chiare e facili da seguire per scopi di video formativi.

Come posso creare guide passo-passo efficaci per l'onboarding clienti usando HeyGen?

HeyGen funge da efficiente creatore di video per il supporto clienti, fornendo un modo semplice per produrre guide passo-passo dettagliate per l'onboarding clienti. Utilizzando avatar AI e modelli video pronti all'uso, puoi generare rapidamente video formativi completi per migliorare l'esperienza di onboarding.

