Video Maker: Padroneggia la Tua Strategia Cliente

Crea messaggi video personalizzati senza sforzo con avatar AI per rafforzare le relazioni con i clienti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un messaggio video personalizzato e toccante di 45 secondi per i responsabili delle vendite e del successo del cliente, mostrando una storia di successo del cliente attraverso uno stile visivo caldo e autentico con musica di sottofondo soft, caratterizzato da un avatar AI coinvolgente per favorire relazioni più forti con i clienti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi per potenziali nuovi utenti, dimostrando una caratteristica chiave con grafica animata pulita e una voce narrante AI chiara e concisa, garantendo accessibilità e comprensione attraverso sottotitoli automatici, contribuendo efficacemente alla loro strategia video complessiva.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dinamico di 15 secondi con consigli rapidi per i gestori dei social media, caratterizzato da immagini veloci selezionate dalla libreria multimediale/supporto stock e musica di sottofondo di tendenza, ottimizzato per varie piattaforme social utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendolo uno strumento ideale per la creazione rapida di contenuti video brevi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Video Maker per la Strategia Cliente

Crea messaggi video personalizzati e d'impatto per elevare la tua strategia cliente. La nostra piattaforma potenziata dall'AI rende semplice coinvolgere e costruire relazioni più forti.

Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia scegliendo dalla nostra vasta libreria di modelli e scene professionali, o inizia con una tela bianca per costruire il tuo video strategico per i clienti.
Step 2
Genera il Tuo Contenuto Principale
Inserisci il tuo script e lascia che il nostro creatore di video AI trasformi il tuo testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici, risparmiando tempo e fatica.
Step 3
Personalizza per l'Impatto
Migliora i tuoi messaggi video personalizzati con elementi specifici e l'identità unica del tuo brand utilizzando robusti controlli di branding, assicurando che il tuo messaggio risuoni con i clienti.
Step 4
Implementa la Tua Strategia
Esporta facilmente il tuo video strategico per i clienti in vari rapporti d'aspetto per un'implementazione senza soluzione di continuità attraverso la tua piattaforma e i tuoi canali di marketing video preferiti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa video AI persuasivi per mostrare efficacemente le testimonianze dei clienti e costruire fiducia con i potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per progetti creativi?

HeyGen è un intuitivo creatore di video AI che semplifica il processo creativo, permettendo agli utenti di trasformare script in contenuti video coinvolgenti con avatar AI, voiceover e modelli dinamici. Il nostro editor drag-and-drop rende gli strumenti di editing video accessibili a tutti, garantendo che la tua strategia video sia facilmente implementabile.

HeyGen può aiutarmi a creare video di marketing coinvolgenti per la mia attività?

Assolutamente! HeyGen è un potente creatore di video di marketing progettato per potenziare la tua strategia video. Puoi creare facilmente messaggi video personalizzati e video esplicativi coinvolgenti per la tua attività con controlli di branding personalizzabili e una ricca libreria multimediale.

Cosa rende HeyGen un avanzato creatore di video AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata AI per generare avatar AI realistici e voiceover di alta qualità direttamente dal testo, semplificando l'intero processo di produzione video. Questa capacità ti consente di produrre video professionali in modo efficiente senza bisogno di un'esperienza estesa di editing video.

Come posso personalizzare i miei messaggi video con HeyGen?

HeyGen consente un'ampia personalizzazione per i tuoi contenuti video attraverso modelli personalizzabili, controlli di branding come loghi e colori, e la possibilità di aggiungere voiceover unici. Puoi anche adattare i tuoi video per varie piattaforme social con il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e scene diverse per coinvolgere il tuo pubblico.

