Generatore di Video di Storie dei Clienti: Crea Testimonianze Efficaci

Trasforma le testimonianze dei clienti in video coinvolgenti con la nostra funzione di testo in video da script. Crea storie potenti che risuonano con il tuo pubblico.

365/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i responsabili marketing che lanciano un nuovo prodotto, crea un video dinamico di 45 secondi utilizzando il generatore di testo in video AI di HeyGen, assicurando uno stile visivo moderno e un audio vivace, completo di sottotitoli professionali per aumentare l'engagement nelle campagne sui social media.
Prompt di Esempio 2
I product manager o i team di vendita B2B possono spiegare efficacemente caratteristiche complesse producendo un video di 60 secondi che evidenzia il percorso di un utente, utilizzando i robusti Template e scene di HeyGen per uno stile visivo pulito e informativo, completato da un voiceover calmo e persuasivo e un ricco supporto di libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Trasforma rapide testimonianze in un video accattivante di 20 secondi per i team di marketing globali, sfruttando il generatore di video AI di HeyGen per creare uno stile visivo professionale e adattabile, quindi ottimizza per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo un audio chiaro e un'ampia portata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Storie dei Clienti

Trasforma senza sforzo le testimonianze dei clienti in storie video coinvolgenti con il nostro generatore potenziato dall'AI, migliorando l'engagement e la fiducia nel brand.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il testo della storia del tuo cliente. Il nostro generatore di testo in video AI costituirà la base del tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo cliente o un narratore, aggiungendo un tocco professionale alla tua narrazione.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voce
Arricchisci il tuo video con scene di sfondo, musica e una generazione di voiceover adatta al tuo script, garantendo un'esperienza coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta soddisfatto, finalizza i tuoi video di storie dei clienti esportandoli nel formato di aspetto desiderato, pronti per essere condivisi su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Annunci Video ad Alte Prestazioni

.

Genera potenti annunci video con storie di clienti per aumentare le conversioni e potenziare efficacemente gli sforzi di marketing.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di storie dei clienti coinvolgenti?

Il potente generatore di video AI di HeyGen ti consente di trasformare il testo in video dinamici di storie dei clienti senza sforzo. Puoi sfruttare una vasta gamma di avatar AI e voiceover professionali per dare vita alle testimonianze, rendendo le tue narrazioni più coinvolgenti e autentiche.

Che tipo di video generati dall'AI posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente produrre vari video generati dall'AI, inclusi video professionali di talking head e video brevi coinvolgenti. Basta inserire il tuo testo, e il generatore avanzato di testo in video AI di HeyGen creerà contenuti di alta qualità con avatar AI personalizzabili e voiceover realistici.

HeyGen fornisce modelli di video per semplificare il mio processo creativo?

Sì, HeyGen offre un'ampia libreria di modelli di video professionali progettati per accelerare il tuo flusso di lavoro creativo. Questi modelli, combinati con il nostro editor facile da usare, ti permettono di produrre rapidamente video raffinati per il marketing, i social media o qualsiasi altra esigenza.

Come assicura HeyGen la qualità della sua generazione di testo in video AI?

HeyGen è progettato per una generazione di testo in video AI di alta qualità, concentrandosi su avatar AI realistici e un'accuratezza impressionante del lip-sync. La nostra tecnologia garantisce che i presentatori virtuali trasmettano il tuo messaggio in modo chiaro e naturale, migliorando l'appeal professionale complessivo dei tuoi video.

