Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai team di vendita B2B, mostrando quanto velocemente possono generare video personalizzati per i clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e lineare, con dimostrazioni chiare sullo schermo, accompagnate da una voce fuori campo autorevole ma accessibile generata utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, integrando avatar AI per presentare i punti chiave.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing dinamico di 1 minuto rivolto ai fondatori di startup e ai professionisti del marketing, illustrando la potenza di un creatore di video pitch AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e moderno, utilizzando grafiche in movimento vivaci e una colonna sonora vivace, dimostrando come i ricchi modelli e scene di HeyGen e la generazione di voiceover semplifichino la creazione di contenuti coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di presentazione tecnica dettagliata di 2 minuti per product manager e formatori tecnici, spiegando un aggiornamento software complesso o una nuova funzionalità. Lo stile visivo deve essere informativo e preciso, impiegando registrazioni dello schermo e animazioni pulite, con una narrazione calma e chiara accompagnata dai sottotitoli automatici di HeyGen per garantire l'accessibilità, evidenziando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un clip promozionale di 45 secondi di impatto per piccoli imprenditori e imprenditori, enfatizzando la velocità e la facilità di creare un video di presentazione di vendita professionale. L'estetica dovrebbe essere entusiasta e diretta, con un avatar AI che consegna un messaggio convincente con un tono amichevole, incorporando filmati di repertorio rilevanti dalla libreria multimediale/supporto di stock di HeyGen per migliorare l'appeal visivo e trasmettere affidabilità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pitch per Clienti

Trasforma senza sforzo la tua presentazione in un video professionale utilizzando l'AI, completo di elementi visivi coinvolgenti e una consegna raffinata per catturare il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Presentazione
Inizia scrivendo o incollando il contenuto della tua presentazione per i clienti. La capacità di "Testo-a-video da script" di HeyGen trasforma efficacemente le tue parole scritte in una narrazione video dinamica, sfruttando la generazione avanzata di script.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI e un Modello
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" realistici per presentare la tua presentazione. Poi, seleziona un modello adatto per allinearti visivamente con il tuo marchio, creando rapidamente una presentazione coinvolgente.
3
Step 3
Migliora con Elementi Visivi e Audio
Migliora la tua presentazione con elementi visivi personalizzati e affina l'audio. Integra i colori e il logo del tuo marchio e genera "voiceover di testo-a-parola" naturali per una comunicazione chiara e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Presentazione Rifinito
Finalizza e produci il tuo video. La funzione di "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni" di HeyGen ti consente di esportare la tua creazione del generatore di video pitch per clienti in vari formati, pronta per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Anteprime di Prodotti Coinvolgenti

Genera rapidamente clip video brevi e coinvolgenti ideali per anteprime di prodotti e marketing, perfetti per catturare l'attenzione dei clienti online.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di presentazioni video?

L'editor online intuitivo di HeyGen trasforma il tuo script in presentazioni video coinvolgenti utilizzando tecnologia avanzata di testo-a-video e avatar AI realistici, semplificando l'intero flusso di lavoro di produzione.

HeyGen può generare video pitch efficaci per i team di vendita?

Assolutamente. HeyGen è un potente generatore di video pitch per clienti, offrendo modelli professionali e voiceover di alta qualità per aiutarti a creare video di presentazione di vendita che risuonano con il tuo pubblico.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la personalizzazione e il branding dei video?

HeyGen fornisce opzioni di personalizzazione complete, inclusi avatar AI realistici, sottotitoli automatici e ampi controlli di branding per garantire che il tuo video rifletta pienamente l'identità unica del tuo marchio.

HeyGen è un creatore di video pitch AI facile da usare per aziende di tutte le dimensioni?

Sì, HeyGen è progettato come un creatore di video pitch AI accessibile. Puoi facilmente creare video di presentazione professionali semplicemente fornendo uno script, sfruttando il nostro editor online facile da usare e una vasta gamma di modelli professionali.

