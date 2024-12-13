Video Maker Cliente del Mese: Metti in Risalto i Tuoi Migliori

Crea rapidamente video accattivanti per mettere in luce i clienti con controlli di branding senza soluzione di continuità per un aspetto coerente.

Crea un avvincente video "cliente del mese" di 45 secondi. Questo video dovrebbe rivolgersi a piccole imprese e team di marketing, puntando a un tono professionale e incoraggiante con musica di sottofondo celebrativa, mostrando la storia di successo di un cliente in evidenza. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per narrare i principali successi e includi sottotitoli per una maggiore accessibilità, rendendolo un potente strumento per video testimonial che mostra l'apprezzamento del cliente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
E se potessi produrre un dinamico video promozionale AI di 30 secondi per una nuova iniziativa 'Cliente del Mese'? Rivolto a aziende che lanciano programmi di riconoscimento e dipartimenti vendite, questo video di marketing dovrebbe presentare visuali energetiche e moderne con colori vivaci, montaggi rapidi e musica motivazionale e vivace. Sfrutta la funzionalità di HeyGen di conversione da testo a video per una narrazione coinvolgente e utilizza modelli e scene per creare un video professionale e accattivante.
Prompt di Esempio 2
Per imprenditori e manager di marketing impegnati che cercano una funzione 'cliente del mese' senza sforzo, immagina un video istruttivo di 60 secondi. Questo video dovrebbe mostrare uno stile visivo pulito e chiaro con una generazione di voce fuori campo amichevole e informativa per guidare gli spettatori attraverso il processo di creazione. Integra il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire i visuali, confermando il suo ruolo come strumento di creazione video di primo livello per una produzione di contenuti semplificata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un impattante reel di 15 secondi per i social media che celebri un cliente del mese passato. Questo breve video dovrebbe rivolgersi a manager dei social media e community manager, utilizzando tagli rapidi, grafiche audaci, testo animato e musica trendy e vivace, ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi mobili. Assicura una consegna senza interruzioni utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per varie piattaforme e sottotitoli automatici per massimizzare il coinvolgimento, perfetto per un rapido riconoscimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker Cliente del Mese

Celebra senza sforzo i tuoi migliori clienti con video testimonial personalizzati. Crea contenuti coinvolgenti e brandizzati in pochi minuti per mostrare il loro successo e il tuo apprezzamento.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli tra una varietà di modelli professionali o inizia con una tela bianca per progettare il tuo video Cliente del Mese.
2
Step 2
Aggiungi Contenuti Testimonial del Cliente
Inserisci la storia di successo del tuo cliente digitando uno script o caricando media esistenti per evidenziare la loro esperienza positiva.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Personalizza il tuo video con gli elementi di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere un aspetto e una sensazione coerenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video Cliente del Mese di alta qualità, perfetto per la condivisione su piattaforme social e sul tuo sito web per celebrare i tuoi clienti di valore.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Video Promozionali

.

Sviluppa video promozionali di grande impatto con i tuoi clienti celebrati, aumentando la consapevolezza del brand e il coinvolgimento.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di marketing?

HeyGen ti consente di creare video di marketing coinvolgenti con l'AI, trasformando il testo in contenuti dinamici. Puoi sfruttare gli avatar AI e personalizzare le scene per produrre rapidamente video promozionali AI coinvolgenti e professionali.

HeyGen consente la creazione di video da testo?

Assolutamente, HeyGen è un potente generatore di video AI, che converte il tuo script direttamente in video raffinati. Questa capacità include la generazione di voiceover realistici e l'aggiunta automatica di sottotitoli per una vasta accessibilità.

Quali opzioni di branding sono disponibili con il video maker di HeyGen?

Il video maker di HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo della tua azienda e i colori del brand nei tuoi video senza soluzione di continuità. Utilizza modelli professionali per mantenere una presenza di brand coerente e riconoscibile in tutti i tuoi contenuti.

HeyGen può essere utilizzato come strumento per video testimonial sui social media?

Sì, HeyGen è un eccellente strumento per video testimonial, permettendoti di produrre storie di clienti di alta qualità perfette per piattaforme social come YouTube Shorts. Le sue funzionalità intuitive semplificano la creazione di contenuti impattanti che risuonano con il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo