Crea un video istruttivo di 90 secondi progettato per ingegneri del software e product manager tecnici, dimostrando come le capacità dell'AI Video Agent di HeyGen, utilizzando il testo in video da script e avatar AI integrati, semplificano spiegazioni tecniche complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno con registrazioni dello schermo chiare e diagrammi animati, accompagnati da una generazione di voiceover precisa e informativa.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un tutorial "creatore di video del percorso del cliente" di 60 secondi per strateghi di marketing, illustrando come costruire video di marketing d'impatto con HeyGen. Il video dovrebbe presentare grafica dinamica e una musica di sottofondo positiva e motivazionale, mostrando l'integrazione senza soluzione di continuità di modelli e scene per una rapida creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una guida "video dell'esperienza del cliente" di 2 minuti rivolta ai rappresentanti del successo del cliente, dettagliando la creazione di video personalizzati per migliorare il coinvolgimento dei clienti. Utilizza uno stile visivo caldo ed empatico con scenari relazionabili e un voiceover amichevole, enfatizzando il potere della generazione di voiceover e del supporto della libreria multimediale/stock per personalizzare ogni messaggio.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 45 secondi per piccoli imprenditori e creatori di contenuti, evidenziando come HeyGen semplifica la produzione di video di marketing professionali. L'estetica dovrebbe essere vivace ed energica con musica di sottofondo allegra, dimostrando l'efficienza del testo in video da script e del ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per la distribuzione su più piattaforme.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video del Percorso del Cliente

Crea video del percorso del cliente coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico e migliorano i tuoi sforzi di marketing, tutto con strumenti intuitivi basati su AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando il percorso del tuo cliente. Utilizza la nostra funzione di testo in video da script per trasformare la tua narrazione in una storia visiva dinamica, gettando le basi per video del percorso del cliente avvincenti.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Sfoglia una vasta gamma di modelli e scene progettati professionalmente per rappresentare visivamente ogni fase dell'esperienza del tuo cliente. Scegli lo sfondo perfetto per trasmettere efficacemente il tuo messaggio, migliorando i tuoi modelli di video.
3
Step 3
Personalizza con Voce e Branding
Eleva il tuo video con una generazione di voiceover realistica. Seleziona tra diverse voci AI e affina il tuo audio per adattarlo al tono del tuo marchio, assicurandoti che i tuoi video personalizzati si connettano veramente con il tuo pubblico.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Con il tuo video completo, utilizza facilmente la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per generare i tuoi video di marketing finali in vari formati. Condividili su tutte le piattaforme per coinvolgere i clienti in ogni punto di contatto.

Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni

Sviluppa rapidamente video di marketing e annunci impattanti per catturare l'attenzione e guidare le conversioni all'inizio del percorso del cliente.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video del percorso del cliente?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI, inclusi avatar AI e capacità di testo in video da script, per generare in modo efficiente video del percorso del cliente coinvolgenti. Puoi trasformare il tuo script in un video avvincente con generazione di voiceover naturale, semplificando notevolmente il processo di produzione.

Posso personalizzare il branding e il formato dei miei video di marketing con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare facilmente il tuo logo e i colori aziendali in tutti i tuoi video di marketing. Inoltre, puoi utilizzare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per assicurarti che i tuoi contenuti video personalizzati siano perfettamente ottimizzati per varie piattaforme.

Quali strumenti e risorse di editing video offre HeyGen per migliorare i miei contenuti?

HeyGen offre una suite completa di strumenti di editing video, inclusa una vasta libreria multimediale con risorse royalty-free e modelli di video personalizzabili per avviare la tua creazione. Queste risorse ti permettono di creare video di qualità professionale per qualsiasi scopo, dai video esplicativi ai contenuti per i social media.

Come può l'AI Video Agent di HeyGen aiutare a creare video personalizzati per l'esperienza del cliente?

L'AI Video Agent di HeyGen utilizza avatar AI all'avanguardia per produrre video altamente personalizzati che risuonano con il tuo pubblico, migliorando l'esperienza del cliente. Questo consente alle aziende di generare in modo efficiente messaggi su misura su larga scala, rendendo il coinvolgimento del cliente più impattante.

