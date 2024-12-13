Generatore di Video sul Percorso del Cliente: Crea Video CX Coinvolgenti

Crea facilmente video personalizzati sul percorso del cliente che catturano il tuo pubblico e aumentano il coinvolgimento, sfruttando avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tutorial di 90 secondi progettato per piccoli imprenditori e responsabili del successo dei clienti, dimostrando la semplicità di produrre video personalizzati sul percorso del cliente. Utilizza un approccio visivo coinvolgente e passo-passo con registrazioni dello schermo dell'editor drag-and-drop insieme a scene animate dinamiche, supportate da una voce narrante allegra e amichevole. Sottolinea il potere degli "avatar AI" per trasmettere messaggi personalizzati, rendendo l'esperienza del cliente davvero unica.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video educativo di 2 minuti rivolto a formatori aziendali e creatori di contenuti e-learning, dettagliando il processo completo di costruzione di contenuti efficaci sul percorso del cliente all'interno di HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro e informativo, utilizzando testo su schermo sincronizzato con una voce narrante AI calma e professionale, e integra "sottotitoli" per una maggiore accessibilità. Questo video dovrebbe sottolineare l'efficienza dell'utilizzo delle voci narranti AI per moduli di formazione diversificati.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale di 45 secondi per designer UX/UI e responsabili marketing, mettendo in evidenza le ampie opzioni di personalizzazione disponibili per creare video di esperienza cliente di impatto. L'estetica dovrebbe essere visivamente ricca e dinamica, mostrando vari "modelli e scene", elementi specifici del marchio e transizioni fluide, il tutto accompagnato da una traccia musicale energica con una voce generata da AI chiara e concisa. Questo prompt enfatizza la capacità di HeyGen di creare narrazioni visive su misura.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video sul Percorso del Cliente

Trasforma senza sforzo le tue intuizioni sul percorso del cliente in video coinvolgenti e professionali che informano e coinvolgono il tuo pubblico a ogni passo.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia scegliendo dalla nostra vasta gamma di modelli video potenziati dall'AI o incolla il tuo script per delineare rapidamente il tuo percorso del cliente.
2
Step 2
Personalizza la Tua Presentazione
Personalizza la tua narrazione integrando avatar AI, permettendoti di creare personaggi coinvolgenti e relazionabili per la tua storia.
3
Step 3
Migliora con Voce e Marchio
Eleva il tuo video con la generazione di voci narranti professionali, assicurando un messaggio chiaro e convincente che risuona con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video sul percorso del cliente ed esportalo facilmente utilizzando varie opzioni di ridimensionamento e esportazione per una visualizzazione perfetta su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti Autentiche

.

Sviluppa video di testimonianze dei clienti coinvolgenti per costruire fiducia, convalidare le offerte e rafforzare la lealtà nei punti decisionali critici e post-acquisto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video sul percorso del cliente?

HeyGen semplifica questo processo sfruttando modelli video potenziati dall'AI e un editor drag-and-drop facile da usare. Puoi generare rapidamente video coinvolgenti sul percorso del cliente a partire da testo, incorporando avatar AI e voci narranti AI per raccontare efficacemente la storia del tuo marchio.

HeyGen può generare video personalizzati di esperienza cliente in modo efficiente?

Sì, HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato per creare video personalizzati su larga scala. I suoi strumenti intuitivi ti permettono di personalizzare i video di esperienza cliente per varie fasi del percorso d'acquisto, aumentando il coinvolgimento e la comunicazione.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la generazione di video AI?

HeyGen offre caratteristiche tecniche robuste come avatar AI avanzati, conversione da testo a video da script e sofisticate voci narranti AI con capacità multilingue. La sua piattaforma include anche animazioni di testo dinamiche, scene video personalizzabili e una libreria multimediale, rendendolo un editor video AI completo.

I modelli video di HeyGen sono adattabili a diversi scenari?

Assolutamente, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video potenziati dall'AI e scene video personalizzabili adatte a molte applicazioni, dai video educativi ai video dimostrativi di prodotti fino ai video per i social media. Puoi facilmente modificare elementi come controlli di branding, filmati di repertorio e rimozione dello sfondo per adattarli alle tue specifiche esigenze di marketing video.

