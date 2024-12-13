Creatore di Video Esplicativi sul Percorso del Cliente per Storie Senza Soluzione di Continuità

Crea video coinvolgenti sul percorso del cliente con facilità grazie al nostro editor drag-and-drop e alla generazione avanzata di voiceover di HeyGen.

Crea un video esplicativo di 60 secondi sul percorso del cliente, rivolto a potenziali clienti B2B, mostrando come la tua soluzione affronta senza sforzo i loro punti critici dalla scoperta alla conversione. Utilizza uno stile visivo animato professionale e pulito con una voce narrante AI sicura, dimostrando la potenza della generazione di Voiceover di HeyGen per articolare chiaramente processi complessi per iniziative di vendita e marketing.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo di prodotto di 45 secondi rivolto a clienti esistenti e potenziali nuovi utenti, evidenziando le demo personalizzate del tuo ultimo aggiornamento. Impiega grafiche in movimento dinamiche e una traccia musicale vivace, arricchita dalla capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per una narrazione precisa e coinvolgente che spiega i benefici personalizzati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video animato vivace di 30 secondi per i social media, rivolto a responsabili marketing e proprietari di piccole imprese, incoraggiando gli spettatori a compiere una specifica call to action. Adotta uno stile visivo luminoso, colorato e veloce con musica di sottofondo energica, sfruttando i Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e massimo coinvolgimento anche senza audio.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo conciso di 50 secondi per team interni e nuovi dipendenti, illustrando un processo complesso utilizzando modelli progettati professionalmente. Opta per uno stile visivo moderno e minimalista accompagnato da una voce narrante amichevole e informativa, utilizzando i Modelli e scene di HeyGen per costruire rapidamente una risorsa formativa chiara e d'impatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi sul Percorso del Cliente

Crea facilmente video esplicativi coinvolgenti sul percorso del cliente con potenti strumenti AI, trasformando processi complessi in storie visive chiare e avvincenti per il tuo pubblico.

1
Step 1
Seleziona la Tua Base
Inizia scegliendo tra modelli progettati professionalmente o inserendo il tuo script per impostare la scena del tuo percorso cliente.
2
Step 2
Personalizza la Tua Narrazione
Personalizza gli elementi all'interno del tuo video utilizzando controlli intuitivi, applicando i tuoi controlli di branding per creare una storia unica e pertinente.
3
Step 3
Arricchisci con Voce AI e Media
Genera voiceover AI dal suono naturale per narrare il tuo percorso cliente, garantendo un'esperienza audio chiara e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Coinvolgi il Tuo Pubblico
Scarica il tuo video esplicativo rifinito con un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e condividilo facilmente su tutti i tuoi canali di marketing e vendita per informare e coinvolgere.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video esplicativi di prodotto?

HeyGen funge da avanzato creatore di video esplicativi, utilizzando strumenti potenziati dall'AI per semplificare la produzione di video esplicativi di prodotto coinvolgenti. Gli utenti possono sfruttare modelli progettati professionalmente, avatar AI e la capacità di trasformare il testo in video da script per produrre efficacemente contenuti di alta qualità per iniziative di vendita e marketing.

HeyGen può essere utilizzato per creare demo di prodotto personalizzate per i clienti?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di creare demo di prodotto altamente personalizzate, rendendolo un efficace creatore di video esplicativi sul percorso del cliente. Con voiceover AI robusti e controlli di branding completi, puoi personalizzare ogni video per coinvolgere il tuo pubblico e supportare i tuoi obiettivi di vendita e marketing.

Quali caratteristiche rendono HeyGen una piattaforma intuitiva per video animati?

HeyGen offre un'esperienza utente intuitiva con il suo editor drag-and-drop e una vasta libreria di modelli progettati professionalmente. Puoi facilmente personalizzare elementi, aggiungere musica, voiceover o animazioni, e persino incorporare video e musica di stock gratuiti per arricchire i tuoi video animati.

Come posso condividere i video animati creati con HeyGen sui social media?

Una volta completato il tuo video animato, HeyGen consente un download e una condivisione semplici su varie piattaforme. Puoi ottimizzare il tuo video per diversi account social media utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e includere strategicamente una chiara call to action per massimizzare il coinvolgimento.

