Creatore di Video Educativi per Clienti per un Apprendimento Potente

Ottimizza la creazione di video per un'educazione efficace dei clienti con modelli e scene professionali.

Crea un video educativo di 45 secondi per i clienti, dimostrando l'installazione iniziale di una nuova funzionalità software. Questo video dovrebbe essere rivolto ai nuovi utenti, utilizzando uno stile visivo pulito e moderno con grafica animata e musica di sottofondo vivace, completato da una voce narrante AI amichevole e professionale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare i passaggi in modo coinvolgente, rendendo il processo di creazione del video educativo senza intoppi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi progettato per i clienti esistenti, spiegando un recente aggiornamento complesso del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere basato su infografiche con sovrapposizioni di testo chiare e animazioni, accompagnato da una voce AI calma e informativa e musica di sottofondo ambientale sottile. Sfrutta la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare rapidamente una spiegazione dettagliata in un video AI coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione dinamico di 30 secondi che offra suggerimenti rapidi per massimizzare l'efficienza del prodotto. Questo video è rivolto a utenti intermedi, con tagli veloci, segmenti di registrazione dello schermo, musica di sottofondo energica e una voce narrante concisa ed entusiasta. Assicurati che tutte le informazioni chiave siano accessibili utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, migliorando la creazione complessiva del video.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video educativo di 75 secondi che affronti una domanda frequente, specificamente per un pubblico internazionale. Lo stile visivo dovrebbe utilizzare modelli professionali e brandizzati con avatar AI diversi, supportati da una narrazione chiara in più lingue e un sottofondo musicale neutro e accogliente. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per fornire senza problemi versioni multilingue all'interno di questo progetto di creazione di video educativi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Educativi per Clienti

Trasforma senza sforzo argomenti complessi in contenuti video coinvolgenti. Crea video educativi professionali che catturano il tuo pubblico e semplificano l'apprendimento, tutto con strumenti AI intelligenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video Educativo
Inizia delineando il tuo materiale didattico o di formazione. Utilizza la funzione Testo-a-video da script incollando il tuo contenuto per generare automaticamente le scene, creando rapidamente i tuoi video educativi.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore e la Voce
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per ospitare il tuo video. Migliora ulteriormente il tuo messaggio con voiceover dal suono naturale, assicurando una consegna chiara e coinvolgente per i tuoi contenuti educativi per clienti.
3
Step 3
Personalizza con Elementi Visivi e Branding
Integra i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza. Aggiungi elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale per chiarire i concetti e rendere i tuoi video istruttivi più incisivi.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Distribuisci facilmente il tuo video educativo per clienti finito. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare i tuoi contenuti per varie piattaforme, pronti per la condivisione sui social media, l'integrazione nei sistemi di gestione dell'apprendimento o l'incorporamento sul tuo sito web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi

.

Trasforma informazioni intricate su prodotti o servizi in video educativi chiari e facili da comprendere per i tuoi clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video educativi coinvolgenti e interattivi?

HeyGen ti consente di creare video educativi accattivanti con facilità, sfruttando una vasta gamma di modelli animati ed elementi video interattivi. Puoi personalizzare i tuoi contenuti video utilizzando avatar AI e visual dinamici per rendere l'apprendimento divertente e coinvolgente per il tuo pubblico.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video educativi per clienti?

HeyGen semplifica il processo di creazione video, permettendoti di produrre rapidamente video istruttivi di alta qualità senza necessità di competenze di editing avanzate. Le sue capacità video AI, come testo-a-video e voiceover realistici, riducono significativamente i tempi di produzione, rendendolo uno strumento efficiente per i video educativi per clienti.

Posso personalizzare il branding e i contenuti per i miei video di formazione con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio in tutti i tuoi progetti video. Puoi arricchire i tuoi contenuti con una vasta libreria multimediale, inclusi foto e video stock, per personalizzare completamente i tuoi video di formazione.

HeyGen supporta la creazione di video educativi multilingue?

Sì, HeyGen è progettato per aiutarti a raggiungere un pubblico globale supportando video multilingue. Puoi generare voiceover professionali in varie lingue e aggiungere sottotitoli, assicurando che i tuoi video educativi siano accessibili e di impatto in tutto il mondo.

