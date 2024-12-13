Generatore di Video Educativi per Clienti: Contenuti Rapidi e Coinvolgenti

Aumenta la soddisfazione degli utenti e l'adozione del prodotto con video di formazione coinvolgenti creati senza sforzo utilizzando avatar AI.

Crea un video educativo di 45 secondi per i nuovi utenti di software, guidandoli attraverso il processo di configurazione iniziale per aumentare la soddisfazione degli utenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e amichevole, incorporando elementi animati, mentre l'audio presenta una voce calda e incoraggiante di un avatar AI che spiega chiaramente ogni passaggio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione di 60 secondi per un team di vendita interno, mostrando le nuove funzionalità di un prodotto per migliorare l'adozione del prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e dinamico, utilizzando registrazioni dello schermo e musica di sottofondo coinvolgente, con la narrazione generata in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video da script per spiegare in modo conciso le funzionalità complesse.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video istruttivo conciso di 30 secondi per i clienti esistenti, offrendo rapidi consigli per la risoluzione dei problemi di un problema comune, servendo come una guida SOP & How-To efficace. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e orientato all'azione, con testo chiaro sullo schermo e rapidi cambi di scena dai modelli e scene di HeyGen, accompagnato da una voce energica e utile, assicurando che la soluzione venga trasmessa rapidamente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video AI di 50 secondi rivolto alle aziende che cercano di ridurre i costi del supporto clienti affrontando proattivamente le FAQ. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e minimalista, impiegando una voce sicura e autorevole e sottotitoli/caption precisi per fornire informazioni in modo chiaro ed efficiente, dimostrando come le capacità di HeyGen semplificano la diffusione delle informazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video Educativi per Clienti

Produci senza sforzo video educativi per clienti che aumentano l'adozione del prodotto e migliorano la soddisfazione degli utenti, riducendo significativamente i costi del supporto clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Contenuto
Inizia sviluppando il tuo messaggio educativo, che si tratti di un nuovo script o di una guida SOP & How-To esistente. La funzionalità di testo-a-video della piattaforma trasformerà il tuo testo in un video dinamico senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici per presentare i tuoi contenuti. Migliora la tua narrazione visiva con sfondi adatti, transizioni e controlli di branding del prodotto.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli Precisi
Assicurati che tutti gli spettatori abbiano accesso e chiarezza generando automaticamente sottotitoli/caption precisi. Personalizzali per adattarli al tuo branding e migliorare la comprensione degli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video di Formazione
Una volta finalizzati, esporta i tuoi video di formazione rifiniti in alta risoluzione e vari rapporti d'aspetto. Integrali senza soluzione di continuità nelle tue piattaforme per migliorare l'adozione del prodotto e il coinvolgimento degli utenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci le Funzionalità Complesse del Prodotto

.

Semplifica le funzionalità intricate del prodotto e gli argomenti complessi in video istruttivi chiari e coinvolgenti, assicurando una migliore comprensione e soddisfazione degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi e di formazione per i clienti?

HeyGen funge da potente generatore di video educativi per clienti basato su AI, consentendo alle aziende di produrre rapidamente video di formazione e video istruttivi di alta qualità. Sfrutta una varietà di modelli professionali e tecnologia video AI avanzata per semplificare il tuo processo di creazione di contenuti, migliorando l'adozione del prodotto e la soddisfazione degli utenti.

HeyGen può generare avatar AI realistici per contenuti video professionali?

Sì, HeyGen è specializzato nella creazione di avatar AI realistici che migliorano i tuoi contenuti video AI, rendendoli altamente coinvolgenti e professionali. Questi avatar AI possono essere personalizzati per rappresentare efficacemente il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio con chiarezza.

Quali capacità offre HeyGen per creare video istruttivi multilingue?

HeyGen supporta ampie opzioni di traduzione multilingue per aiutarti a raggiungere un pubblico globale con i tuoi video istruttivi e guide SOP & How-To. La nostra piattaforma fornisce una generazione di voiceover robusta e sottotitoli/caption precisi, assicurando che il tuo messaggio sia accessibile e compreso in tutto il mondo.

Come può HeyGen aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei video?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri nei tuoi video AI. Utilizzando modelli personalizzabili e abilitando aggiornamenti di contenuti facili, HeyGen assicura che tutte le tue risorse video riflettano costantemente l'identità e il messaggio del tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo