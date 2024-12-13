Creatore di Video Curricolari: Crea Video Educativi Coinvolgenti

Progetta contenuti educativi personalizzati rapidamente con modelli versatili, rendendo la creazione di video semplice e d'impatto.

Crea un video esplicativo animato dinamico di 60 secondi rivolto agli studenti delle scuole superiori, progettato per demistificare concetti scientifici complessi. Utilizza un avatar AI amichevole e una generazione di voiceover chiara, accompagnata da immagini vivaci e una colonna sonora vivace, per trasformare argomenti astratti in contenuti educativi coinvolgenti. Questo esempio di creatore di video curricolari dovrebbe mostrare la potenza del Text-to-video da script per dare vita alle lezioni senza sforzo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo conciso di 45 secondi per i creatori di corsi online impegnati, dimostrando come costruire rapidamente video educativi professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con modelli versatili e supportato dalla vasta libreria multimediale/stock di HeyGen. Un voiceover sicuro e informativo guiderà gli spettatori, evidenziando come i sottotitoli automatici possano migliorare l'accessibilità per tutti gli studenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale convincente di 30 secondi rivolto agli amministratori scolastici che cercano di aumentare le iscrizioni con video di marketing scolastico coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere persuasivo ed energico, utilizzando montaggi nitidi e filmati stock accattivanti. Questo esempio di creazione video enfatizzerà quanto facilmente il contenuto possa essere ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, rendendo accessibili potenti video esplicativi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un breve video di aggiornamento educativo di 20 secondi per genitori e membri della comunità, con un tono caldo e informativo. Un avatar AI amichevole dovrebbe consegnare un messaggio personalizzato, accompagnato da una generazione di voiceover chiara e sottotitoli/caption generati automaticamente. Questo dimostra come i video educativi possano essere personalizzati rapidamente ed efficientemente per condividere informazioni importanti e costruire connessioni più forti.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Curricolari

Trasforma i tuoi contenuti educativi in video coinvolgenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI. Crea corsi, spiegazioni e video animati accattivanti senza sforzo.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script e Scegli il Tuo Avatar AI
Inizia delineando i tuoi contenuti educativi come uno script chiaro. Poi, seleziona da una gamma diversificata di **avatar AI** per essere il tuo presentatore, portando il tuo curriculum alla vita con una presenza professionale e coerente sullo schermo.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Video con Modelli Versatili
Migliora il tuo curriculum con design visivamente attraenti selezionando dai nostri **modelli versatili**. Personalizza ogni scena con sfondi, testi e media personalizzati per adattarsi perfettamente ai tuoi contenuti educativi e al tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli Automatici per Migliorare l'Accessibilità
Assicurati che i tuoi video curricolari siano accessibili e comprensibili a tutti gli studenti aggiungendo facilmente **sottotitoli/caption automatici**. Questa funzione aumenta significativamente il coinvolgimento e la ritenzione per pubblici diversi.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video Educativo
Una volta completato il tuo video, utilizza la nostra funzione di **ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto** per rendere i tuoi video educativi di alta qualità in vari formati, pronti per essere condivisi su diverse piattaforme e arricchire i tuoi programmi di apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi e Migliora i Contenuti Educativi

.

Traduci argomenti intricati in lezioni video facilmente digeribili, migliorando significativamente la comprensione e l'efficacia educativa per gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi?

HeyGen semplifica la creazione di video educativi offrendo una piattaforma intuitiva per la creazione di video educativi. Gli utenti possono sfruttare modelli versatili, avatar AI e la funzionalità Text-to-video da script per produrre rapidamente contenuti educativi coinvolgenti, rendendolo un creatore di video efficiente.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per lo sviluppo del curriculum?

HeyGen utilizza potenti funzionalità AI per migliorare lo sviluppo del curriculum, inclusi voci AI per la generazione di voiceover realistici e sottotitoli automatici per l'accessibilità. Questo consente la trasformazione efficiente di un semplice script in video animati dinamici per vari corsi.

Posso personalizzare i video per adattarli al marchio della mia istituzione?

Assolutamente, HeyGen ti consente di personalizzare completamente i contenuti video per allinearli all'identità del marchio della tua istituzione utilizzando controlli di branding robusti. Puoi utilizzare modelli di video educativi e integrare i tuoi asset creativi per produrre video di marketing scolastico professionali e altri contenuti di marca senza sforzo.

Come accelera HeyGen il processo di produzione video?

HeyGen accelera significativamente il processo di creazione video attraverso le sue capacità efficienti di Text-to-video da script e un editor video completo. Con l'accesso a diversi avatar AI e un ricco supporto di libreria multimediale/stock, i creatori di contenuti possono ottimizzare il loro flusso di lavoro di creazione video e generare video di alta qualità più velocemente.

