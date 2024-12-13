Generatore di Video di Anteprima del Curriculum per Anteprime di Corsi Coinvolgenti

Converti facilmente i tuoi script di curriculum in video di anteprima coinvolgenti utilizzando la tecnologia avanzata di trasformazione testo-in-video, creando contenuti educativi accattivanti istantaneamente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi per gli studenti attuali, approfondendo un modulo complesso con uno stile visivo animato dinamico, colorato e illustrativo. Questa esperienza di "creatore di video educativi" dovrebbe includere una generazione di voiceover chiara e autorevole per spiegare concetti intricati, garantendo la comprensione attraverso grafiche vivaci e spiegazioni concise, un vero "video educativo animato".
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 60 secondi rivolto a educatori e creatori di corsi, dimostrando l'efficienza di un "Creatore di Corsi AI" nel trasformare i piani di lezione in contenuti coinvolgenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno, pulito e orientato alla dimostrazione, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente le bozze scritte in segmenti raffinati, arricchiti da una narrazione calma e sicura e da elementi essenziali sullo schermo.
Prompt di Esempio 3
Produci un teaser d'impatto di 15 secondi per i social media, rivolto al pubblico generale per suscitare interesse in un nuovo corso. Questo concetto di "creatore di video esplicativi" richiede uno stile veloce, visivamente accattivante e motivazionale, con musica di sottofondo energica e testo prominente sullo schermo. Assicurati la massima accessibilità e coinvolgimento, soprattutto per la visione silenziosa, incorporando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Anteprima del Curriculum

Trasforma facilmente il tuo curriculum in video di anteprima coinvolgenti che catturano l'attenzione e informano studenti, docenti o stakeholder con l'AI di HeyGen.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando i dettagli del tuo curriculum, gli obiettivi e i punti chiave. Utilizza la funzione "Testo-in-video da script" per convertire istantaneamente il tuo contenuto scritto in una bozza iniziale di video.
Step 2
Seleziona Immagini e Avatar
Arricchisci il tuo video di anteprima selezionando tra una varietà di "Modelli e scene" professionali o incorporando avatar AI per presentare dinamicamente le informazioni del tuo curriculum.
Step 3
Aggiungi Audio e Testo Coinvolgenti
Genera narrazioni dal suono naturale utilizzando la "Generazione di voiceover" per la tua panoramica del curriculum. Assicurati accessibilità e chiarezza aggiungendo facilmente "Sottotitoli/caption".
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Anteprima
Una volta completato il video di anteprima del curriculum, personalizza il rapporto d'aspetto e scaricalo utilizzando la funzione "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni", pronto per essere condiviso su diverse piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi le Anteprime del Curriculum sui Social Media

Produci rapidamente video educativi brevi e accattivanti per piattaforme come TikTok e YouTube per attrarre e informare potenziali studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come creatore di video educativi AI?

HeyGen consente agli educatori di creare facilmente video educativi coinvolgenti utilizzando avatar AI e capacità di trasformazione testo-in-video. Trasforma rapidamente il tuo curriculum in contenuti visivi dinamici, rendendolo un ideale Creatore di Corsi AI per qualsiasi materia.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per i video educativi animati?

HeyGen fornisce una piattaforma robusta di creazione video AI con modelli personalizzabili e diversi avatar AI per produrre video educativi animati. Puoi anche sfruttare voiceover integrati e sottotitoli per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento dei tuoi contenuti.

HeyGen può trasformare il testo in lezioni video coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen eccelle nella creazione di video da testo, permettendoti di convertire script in video professionali con volti parlanti o video esplicativi dinamici. Questo semplifica il processo di generazione di video di anteprima del curriculum accattivanti con facilità.

Come supporta HeyGen il branding e la personalizzazione per i contenuti educativi?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori in qualsiasi video educativo. I nostri modelli personalizzabili assicurano che la tua serie di video brandizzati mantenga un aspetto coerente e professionale su tutti i tuoi materiali didattici.

