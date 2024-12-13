Creatore di Video Esplicativi sul Curriculum: Semplifica l'Apprendimento

Crea video di formazione coinvolgenti e walkthrough del programma con facilità grazie alla nostra piattaforma AI, utilizzando Template e scene versatili.

Crea un video esplicativo di 60 secondi sul curriculum utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, rivolto a studenti potenziali, mostrando una panoramica entusiasmante di un programma di master online con animazioni moderne e una voce narrante professionale e vivace per evidenziare i principali risultati di apprendimento e opportunità di carriera.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi focalizzato su un modulo complesso specifico all'interno di un curriculum di formazione, progettato per studenti attuali che necessitano di chiarimenti aggiuntivi. Utilizza visuali chiare in stile infografico e una voce narrante calma ed esplicativa, rinforzata con sottotitoli precisi per l'accessibilità e la comprensione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 45 secondi per il team marketing di un'istituzione educativa, spiegando i benefici e la struttura del loro nuovo programma di certificazione. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni chiave in uno stile visivo dinamico e adatto al contesto aziendale, accompagnato da una voce narrante autorevole, garantendo un video di presentazione del programma coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Genera un video conciso di 30 secondi per i nuovi studenti, offrendo una guida rapida su come navigare nella piattaforma del corso e accedere alle risorse essenziali. Impiega uno stile visivo luminoso e invitante, arricchito da una voce narrante amichevole e incoraggiante, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per garantire un'esperienza user-friendly e visivamente attraente.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Esplicativi sul Curriculum

Trasforma contenuti complessi del curriculum in video esplicativi chiari e coinvolgenti con la nostra piattaforma di creazione video AI. Semplifica l'apprendimento e migliora la comprensione con facilità.

1
Step 1
Carica il Tuo Contenuto
Inizia caricando il tuo documento PDF o PPT esistente, o incolla direttamente il tuo script. La nostra AI lo convertirà istantaneamente in una bozza di video, rendendo semplici da visualizzare idee complesse.
2
Step 2
Modifica il Tuo Video Esplicativo
Affina il tuo video nel nostro editor user-friendly basato su scene. Regola i visuali, aggiungi animazioni e seleziona tra diversi template video per adattarsi perfettamente allo stile del tuo curriculum.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Sottotitoli
Arricchisci il tuo video con una voce AI selezionata da una vasta gamma di toni realistici. Genera facilmente sottotitoli e didascalie per garantire che il tuo curriculum sia accessibile e coinvolgente per tutti gli studenti.
4
Step 4
Genera e Condividi
Una volta che il tuo video esplicativo sul curriculum è rifinito, genera il file MP4 finale. Condividi i tuoi video di formazione professionali, chiari e d'impatto o i video walkthrough del programma con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora i Risultati di Formazione e Apprendimento

Aumenta la partecipazione degli studenti e la ritenzione delle conoscenze creando video di formazione dinamici e interattivi potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività dei miei video esplicativi sul curriculum?

HeyGen ti consente di creare video esplicativi sul curriculum visivamente accattivanti utilizzando avatar AI, stili video diversi ed elementi animati. Puoi facilmente integrare musica, visuali, voci narranti e sottotitoli per semplificare idee complesse e creare storie visive coinvolgenti.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per la creazione di video AI per contenuti educativi?

HeyGen semplifica la creazione di video con AI, permettendo agli educatori di trasformare rapidamente il testo in video con voce AI e un'interfaccia user-friendly. I suoi strumenti avanzati potenziati dall'AI semplificano il processo di produzione di video di formazione di alta qualità e walkthrough del programma.

Posso trasformare facilmente i miei materiali esistenti in video esplicativi coinvolgenti con HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di convertire facilmente i tuoi materiali esistenti semplicemente caricando i tuoi file PDF o PPT. Il nostro editor drag-and-drop consente una rapida personalizzazione, rendendo facile creare video esplicativi accattivanti dai tuoi documenti.

Come supporta HeyGen storie visive diverse e video animati per l'apprendimento?

HeyGen offre una ricca libreria di template video e stili video diversi per aiutarti a creare video animati coinvolgenti e storie visive. Puoi personalizzare gli elementi per rendere perfetta ogni lezione, assicurando che i tuoi contenuti educativi siano sia coinvolgenti che efficaci.

