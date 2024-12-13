Creatore di Video Culturali: Crea Contenuti Coinvolgenti Senza Sforzo

Produci rapidamente video culturali accattivanti sfruttando gli avatar AI di HeyGen per dare vita alla storia della tua azienda.

Un vivace video "culturale aziendale" di 60 secondi può essere creato, su misura per i nuovi assunti, mostrando una giornata tipo nella tua organizzazione. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e professionale con una colonna sonora vivace e una voce narrante amichevole e accogliente. Utilizza i "Modelli e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione coesa e coinvolgente che metta in risalto lo spirito unico del tuo team.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video ispiratore di 45 secondi progettato per i potenziali candidati, con diversi "avatar AI" che discutono dei valori e delle opportunità dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, con una voce narrante articolata e transizioni fluide, fornendo una panoramica convincente. Sfruttare la capacità di HeyGen di "Testo in video da script" consentirà una produzione efficiente di questo strumento di reclutamento impattante.
Prompt di Esempio 2
Produci un video "formativo" interno di 60 secondi che spieghi una nuova politica aziendale, rivolto a tutti i dipendenti globali. Il video necessita di uno stile visivo chiaro e istruttivo con una voce narrante professionale e testo essenziale sullo schermo per enfatizzare. Assicurati chiarezza e accessibilità per un pubblico diversificato utilizzando la "Generazione di voce narrante" di HeyGen per produrre rapidamente una narrazione chiara.
Prompt di Esempio 3
Immagina di creare un pezzo rapido di 30 secondi "creatore di video culturali" per i social media, rivolto agli ambasciatori del marchio esterni e ai membri della comunità. Questo video dovrebbe essere veloce e visivamente ricco, incorporando immagini ispiratrici e una colonna sonora motivazionale. Impiega il "Supporto libreria multimediale/stock" di HeyGen per integrare facilmente elementi visivi di alta qualità che risuonano con il messaggio del tuo marchio.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Culturali

Crea rapidamente e senza sforzo video sulla cultura aziendale con la piattaforma video AI di HeyGen, trasformando il tuo messaggio in storie visive coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando un modello video professionale dalla nostra vasta libreria, progettato per avviare la produzione del tuo video culturale aziendale.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e Avatar AI
Fornisci il tuo script e integra senza soluzione di continuità un avatar AI per dare vita alla storia della tua azienda con una voce narrante dal suono naturale.
3
Step 3
Affina con Immagini e Suoni
Eleva la tua narrazione visiva utilizzando il nostro ampio supporto libreria multimediale/stock, aggiungendo elementi di sfondo coinvolgenti o filmati B-roll.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta perfezionato, esporta il video in vari formati e risoluzioni, rendendo semplice la condivisione su tutti i tuoi canali social e interni preferiti.

Casi d'Uso

Sviluppa Contenuti di Apprendimento Interno

Crea in modo efficiente corsi di apprendimento interno e contenuti educativi per coltivare una forza lavoro competente e qualificata.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le aziende?

La piattaforma video AI di HeyGen semplifica l'intero processo di produzione, trasformando il testo in video professionali con modelli video personalizzabili e avatar AI. Questo riduce drasticamente il tempo e i costi associati alla produzione video tradizionale.

HeyGen può aiutare a creare video culturali aziendali coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen ti consente di produrre video culturali aziendali avvincenti utilizzando diversi avatar AI e una facile conversione da testo a video. La nostra piattaforma rende accessibile a tutte le aziende essere creatori di video culturali, favorendo connessione e comprensione.

Quali funzionalità offre HeyGen per contenuti video multilingue?

HeyGen supporta la creazione di video multilingue offrendo generazione avanzata di voce narrante e sottotitoli/caption automatici per una portata globale. Questo assicura che il tuo messaggio possa comunicare efficacemente attraverso diverse lingue e culture.

Come posso personalizzare i video per adattarli al mio marchio con HeyGen?

HeyGen fornisce un editor drag-and-drop facile da usare che consente l'integrazione senza soluzione di continuità dei tuoi asset di marca. Puoi utilizzare controlli di branding, una vasta libreria di risorse stock e personalizzare transizioni ed effetti per garantire la coerenza del marchio in ogni video creato.

