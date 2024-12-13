Generatore di Video Culturali: Crea Storie Aziendali Coinvolgenti
Produci facilmente video culturali aziendali accattivanti per coinvolgere i dipendenti, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Un video coinvolgente di 45 secondi è perfetto per mostrare la vivace cultura aziendale della tua azienda sia ai dipendenti interni che ai potenziali candidati. Questo pezzo dinamico e ispirante dovrebbe presentare musica motivante, sfruttando i modelli video di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per integrare senza soluzione di continuità i tuoi Asset del Brand, presentando così un'immagine aziendale unificata e attraente.
Crea un video istruttivo di 90 secondi focalizzato su una nuova funzionalità software, rivolto ai dipendenti che necessitano di una formazione completa. Adotta uno stile visivo informativo, passo dopo passo, con una voce istruttiva calma e chiara generata utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen. Assicurati la massima accessibilità per tutti i tirocinanti includendo automaticamente sottotitoli/didascalie, permettendo loro di personalizzare la fruizione del video secondo le loro preferenze.
Cerchi di attrarre i migliori talenti? Produci un video di reclutamento coinvolgente di 60 secondi che posiziona la tua azienda come una piattaforma video AI innovativa. Questo video richiede uno stile visivo moderno e professionale con musica di sottofondo vivace. Sfrutta le capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per preparare facilmente il risultato finale per diverse piattaforme social e bacheche di lavoro, massimizzando la sua portata.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Migliora la Formazione e l'Onboarding dei Dipendenti.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione dinamici e esperienze di onboarding coinvolgenti che migliorano la ritenzione delle conoscenze e la soddisfazione dei dipendenti.
Crea Programmi di Apprendimento Interni Scalabili.
Sviluppa numerosi corsi interni e video informativi in modo efficiente, garantendo una comunicazione coerente e una comprensione diffusa tra i dipendenti.
Domande Frequenti
Quali specifiche tecniche offre HeyGen per le esportazioni video e il branding?
HeyGen offre opzioni robuste per esportare contenuti video, permettendoti di personalizzare l'output video con vari rapporti d'aspetto. Puoi integrare con fiducia i tuoi Asset del Brand, inclusi loghi e colori, per mantenere un'identità aziendale coerente in tutti i tuoi video generati.
Come semplifica la piattaforma video AI di HeyGen la creazione di video da testo?
La piattaforma video AI di HeyGen vanta un'interfaccia intuitiva che semplifica il processo da testo a video. Basta inserire il tuo script, selezionare tra vari modelli video e guardare mentre avatar AI professionali danno vita ai tuoi contenuti.
HeyGen può generare avatar AI realistici con capacità di voce fuori campo personalizzata per video di formazione?
Sì, HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti e contenuti di onboarding per i dipendenti utilizzando avatar AI realistici completati da avanzate capacità di voce fuori campo AI. Questo assicura una consegna altamente coinvolgente e professionale del tuo messaggio.
Come posso personalizzare i contenuti video e utilizzare efficacemente i modelli all'interno di HeyGen?
HeyGen offre ampie opzioni per personalizzare i contenuti video, permettendoti di adattare i modelli video con i tuoi elementi di brand specifici e media dalla libreria multimediale integrata. Questa flessibilità assicura che i tuoi video si allineino perfettamente con i tuoi obiettivi di comunicazione, come la creazione di video culturali aziendali o video di reclutamento.