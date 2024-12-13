Generatore di Video sui Valori Culturali: Costruisci la Storia della Tua Azienda
Potenzia il tuo employer branding e connettiti con i talenti utilizzando video coinvolgenti, creati senza sforzo con avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione interna conciso di 90 secondi rivolto ai nuovi dipendenti, dettagliando i valori fondamentali dell'azienda e i primi passi di onboarding. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e chiaro, utilizzando la funzione Text-to-video da script per garantire un'informazione accurata e una voce narrante coerente e autorevole per tutte le istruzioni.
Produci un video di storytelling aziendale ispiratore di 45 secondi rivolto a potenziali clienti e partner, evidenziando la missione unica e l'impatto del tuo brand. Questo video richiede un approccio visivo cinematografico con musica di sottofondo edificante, utilizzando efficacemente sottotitoli per trasmettere messaggi potenti e differenziatori chiave a un ampio pubblico.
Crea un video coinvolgente di 30 secondi progettato per i dipendenti attuali, celebrando i successi del team e promuovendo un'atmosfera lavorativa positiva per la comunicazione interna. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e autentico, incorporando momenti spontanei di interazione del team, completati da una generazione di voce narrante amichevole che risuona con il personale interno e rafforza un senso di comunità.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione Interna e l'Onboarding.
Eleva il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti incorporando video alimentati da AI che rafforzano la cultura e i valori aziendali.
Crea Video Coinvolgenti di Employer Branding.
Produci senza sforzo video accattivanti per i social media per attrarre i migliori talenti e mostrare la tua cultura aziendale unica.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti sulla cultura aziendale?
HeyGen è un generatore di video AI intuitivo progettato specificamente per produrre video coinvolgenti sulla cultura aziendale. Consente alle aziende di mostrare i loro valori unici e lo storytelling aziendale, aiutando a ispirare, motivare e connettersi efficacemente con il pubblico.
Cosa rende HeyGen un generatore di video AI efficiente per contenuti sui valori culturali?
HeyGen semplifica la creazione di video sui valori culturali attraverso il suo avanzato generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare il testo in video da script senza sforzo. Con avatar AI personalizzabili, generazione di voce narrante professionale e una varietà di modelli video, HeyGen riduce significativamente il tempo e la complessità di produzione.
HeyGen può essere utilizzato per video di employer branding e formazione interna?
Assolutamente. HeyGen è un generatore di video versatile ideale per creare video di employer branding di impatto, video di reclutamento e contenuti di formazione e onboarding interni. Le sue capacità si estendono a video personalizzati, rendendolo uno strumento potente per vari video di marketing e comunicazioni interne.
HeyGen supporta la personalizzazione del brand per i video sulla cultura aziendale?
Sì, HeyGen garantisce una forte coerenza del brand in tutti i video sulla cultura aziendale attraverso controlli di Personalizzazione del Brand robusti, inclusi personalizzazione del logo e dei colori. L'Editor Video AI della piattaforma consente un'integrazione senza soluzione di continuità della tua libreria multimediale e del supporto stock, garantendo che la tua identità visiva sia perfettamente rappresentata.