Sblocca il Coinvolgimento con un Creatore di Video di Comunicazione Culturale
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e semplifica le comunicazioni interne creando facilmente video accattivanti con avatar AI.
Crea un video di comunicazione interna di 30 secondi rivolto a tutti i dipendenti attuali, dettagliando una nuova iniziativa. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e pulito, con testo chiaro sullo schermo, utilizzando le capacità di testo-a-video da script e sottotitoli completi per garantire accessibilità e chiarezza nella comunicazione con i dipendenti.
Produci una narrazione di 60 secondi per i dipartimenti di leadership e risorse umane che esemplifica la nostra cultura organizzativa attraverso video di storie di dipendenti. Adotta un approccio visivo e audio in stile documentario e toccante, sfruttando la libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini autentiche e modelli e scene progettati con maestria per mostrare il nostro ambiente unico.
Sviluppa un video di reclutamento dinamico di 50 secondi rivolto ai cercatori di lavoro e ai laureati, evidenziando la nostra cultura come una ragione convincente per unirsi a noi. Questo video ispiratore dovrebbe presentare avatar AI diversi che mostrano vari ruoli e utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare per diverse piattaforme social, posizionandoci come un luogo di lavoro attraente con un forte creatore di video di comunicazione culturale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Accelera la Formazione Interna e l'Onboarding.
Sviluppa rapidamente corsi di formazione coinvolgenti e contenuti di onboarding utilizzando l'AI, garantendo una consegna delle informazioni coerente e un'integrazione più rapida dei dipendenti.
Eleva il Coinvolgimento e l'Apprendimento dei Dipendenti.
Migliora i risultati dell'apprendimento e aumenta la ritenzione nei programmi di formazione organizzativa attraverso contenuti video interattivi e dinamici generati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i nostri video di cultura aziendale e le comunicazioni interne?
HeyGen è un eccezionale creatore di video di comunicazione culturale, che consente alle organizzazioni di creare video coinvolgenti sulla cultura aziendale per le comunicazioni interne. La nostra piattaforma semplifica la creazione di potenti comunicazioni per i dipendenti, favorendo un maggiore coinvolgimento.
Cosa rende HeyGen un efficace Creatore di Video di Cultura Organizzativa?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video, permettendoti di trasformare script in video dinamici sulla cultura organizzativa con facilità. Questo approccio innovativo semplifica la creazione di contenuti coinvolgenti per il coinvolgimento e la comunicazione dei dipendenti.
HeyGen può personalizzare i video di comunicazione interna per adattarsi al nostro marchio?
Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di comunicazione interna riflettano l'identità della tua azienda. Utilizza i nostri modelli di video diversificati e personalizzali con il tuo logo e i tuoi colori per mantenere una presenza di marchio coerente.
È facile creare video di comunicazione per i dipendenti coinvolgenti con HeyGen?
Sì, HeyGen dispone di un editor intuitivo drag-and-drop, rendendo semplice la produzione di video di comunicazione per i dipendenti professionali, inclusi video di reclutamento, onboarding e formazione. La nostra piattaforma è progettata per l'efficienza, permettendoti di generare rapidamente contenuti di impatto per il coinvolgimento dei dipendenti.