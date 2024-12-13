Generatore di Video per la Comunicazione Culturale: Costruisci un Team di Successo

Trasforma facilmente la comunicazione interna e i video sulla cultura aziendale con avatar AI.

481/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 60 secondi per tutti i dipendenti, che funzioni come uno strumento critico di comunicazione interna per importanti annunci aziendali. Immagina visuali dinamiche e uno stile audio chiaro, autorevole ma coinvolgente, assicurando che ogni membro del team sia informato sulle nuove iniziative. Sfrutta la funzionalità di Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione in diversi ambienti di visualizzazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 30 secondi mirato a mostrare la cultura vibrante della tua azienda a potenziali dipendenti e stakeholder esterni. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e moderno, incorporando musica vivace e tagli rapidi per evidenziare la collaborazione del team e un motore creativo al lavoro. Crea questo pezzo coinvolgente utilizzando l'ampia gamma di Template e scene di HeyGen per dare rapidamente vita alla tua visione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 40 secondi per fornire ai membri del team esistenti preziosi consigli sulla produttività o guide rapide su nuovi strumenti interni. Il tono dovrebbe essere informativo e diretto, con visuali pulite e uno stile di parlato sicuro. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il contenuto in modo coerente e professionale, rendendo le informazioni complesse facilmente digeribili per un'applicazione immediata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per la Comunicazione Culturale

Produci senza sforzo video coinvolgenti sulla cultura aziendale e annunci utilizzando l'AI, favorendo connessione e chiarezza all'interno della tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia Text-to-video da script per trasformare le tue parole in un video dinamico.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali
Migliora il tuo video scegliendo un avatar AI per rappresentare il tuo messaggio e selezionando tra varie scene per adattarsi al branding della tua azienda.
3
Step 3
Affina e Personalizza
Aggiungi impatto con funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli/caption generati automaticamente per garantire che il tuo messaggio sia accessibile e chiaro.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di comunicazione culturale utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, quindi condividilo senza problemi con il tuo team per Video di Comunicazione Interna di impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Rafforza la Cultura e i Valori Aziendali

.

Crea video coinvolgenti che comunicano i valori aziendali, celebrano i successi e favoriscono una cultura organizzativa positiva e unificata.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la comunicazione della cultura aziendale?

HeyGen funge da eccezionale "Creatore di Video per la Comunicazione Interna", consentendo alle organizzazioni di creare "video sulla cultura aziendale" coinvolgenti in modo efficiente. Sfruttando la tecnologia "generatore di video AI", semplifica la produzione di "annunci aziendali" e "video di formazione", aumentando significativamente la "produttività" nella condivisione dei "valori aziendali".

Quali sono le capacità principali del generatore di video AI di HeyGen?

Il "generatore di video AI" di HeyGen consente agli utenti di trasformare "script" in video professionali utilizzando diversi "avatar AI". La sua robusta funzionalità "Text-to-video", combinata con funzionalità di "editing" intuitive, rende la creazione di video accessibile ed efficiente per varie esigenze.

HeyGen offre modelli di video personalizzabili per le comunicazioni interne?

Sì, HeyGen fornisce un'ampia gamma di "Template Video" personalizzabili specificamente progettati per "Video di Comunicazione Interna". Questi modelli, insieme a potenti controlli di branding, consentono alle aziende di mantenere la coerenza del marchio mentre utilizzano il "motore creativo" di HeyGen per una rapida generazione di contenuti.

HeyGen può essere utilizzato per creare video di onboarding e formazione efficaci?

Assolutamente, HeyGen è un "Generatore di Video" ideale per produrre "video di onboarding" e "video di formazione" di impatto. Con funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici, garantisce una comunicazione chiara e accessibile, migliorando l'apprendimento e la "produttività" complessiva.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo