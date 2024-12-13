Creatore di Video di Introduzione Culturale: Semplifica l'Onboarding con l'AI

Coinvolgi i nuovi assunti e trasmetti la tua cultura aziendale senza sforzo. Trasforma i tuoi script in video coinvolgenti con potenti avatar AI.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per i social media per i follower e i potenziali clienti, raccontando la storia unica dei valori culturali di un'azienda o di una tradizione specifica del team. Il video dovrebbe presentare tagli veloci, colori vivaci e musica moderna ed energica, evidenziando elementi culturali chiave attraverso immagini coinvolgenti. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente i concetti scritti in narrazioni visive avvincenti, rendendo la narrazione d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un sofisticato video di onboarding culturale AI di 60 secondi rivolto a partner internazionali e membri del team globale, illustrando l'interconnessione e la diversità della presenza mondiale dell'organizzazione. L'estetica visiva dovrebbe essere in stile documentario, con paesaggi mozzafiato e immagini multiculturali, completati da una narrazione ispiratrice e professionale. Assicurati una comunicazione chiara in tutte le regioni incorporando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, permettendo agli spettatori di personalizzare completamente la loro esperienza.
Prompt di Esempio 3
Crea un video introduttivo online giocoso di 20 secondi per nuovi membri della comunità, studenti o genitori, delineando i valori fondamentali di un gruppo locale o di un programma educativo. Il video dovrebbe utilizzare grafiche animate e una musica di sottofondo leggera e stimolante, concentrandosi su messaggi chiari e concisi che catturano rapidamente l'attenzione. Accelera il processo di creazione selezionando tra la vasta gamma di Template e scene di HeyGen per costruire un video visivamente attraente e coinvolgente da zero.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Introduzione Culturale

Crea video di introduzione culturale accattivanti senza sforzo, accogliendo i nuovi membri del team con narrazioni personalizzate potenziate dall'AI e branding senza soluzione di continuità.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia scegliendo tra diversi modelli di video su misura per le introduzioni culturali o crea un video unico dal tuo script utilizzando le capacità di trasformazione del testo in video.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI e Media
Migliora il tuo video incorporando avatar AI coinvolgenti e caricando i media unici del tuo marchio o selezionando risorse dalla vasta libreria di stock.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Integra l'identità della tua azienda utilizzando controlli di branding per loghi e colori, e garantisci l'accessibilità per tutti gli spettatori con sottotitoli generati automaticamente.
4
Step 4
Esporta la Tua Introduzione Coinvolgente
Finalizza il tuo video di introduzione culturale, quindi esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme desiderate.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Onboarding e la Formazione Culturale

Utilizza video potenziati dall'AI per rendere le introduzioni culturali aziendali e i programmi di formazione più interattivi e memorabili per i nuovi assunti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di introduzione culturale coinvolgenti per i nuovi assunti?

HeyGen semplifica la creazione di video di introduzione culturale avvincenti, perfetti per coinvolgere i nuovi assunti e mostrare la tua cultura aziendale. Con il creatore di video AI di HeyGen, puoi utilizzare diversi avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video per raccontare efficacemente la storia unica della tua organizzazione.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per la creazione dinamica di video online?

HeyGen fornisce un potente motore creativo per la creazione di video online, permettendo agli utenti di produrre contenuti professionali senza sforzo. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli di video, animazioni di testo dinamiche e mescolare immagini per creare video coinvolgenti per i social media o video promozionali scolastici.

Posso personalizzare il branding e gli elementi visivi nei video generati da HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei tuoi video con controlli di branding robusti, inclusi loghi e schemi di colori. Puoi aggiungere sovrapposizioni di testo, utilizzare la libreria multimediale integrata e applicare filtri video per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Come facilita HeyGen la produzione efficiente di video con strumenti potenziati dall'AI?

HeyGen ottimizza la creazione di video attraverso i suoi strumenti avanzati potenziati dall'AI, offrendo una generazione di video end-to-end. Basta convertire il testo in video utilizzando avatar AI realistici e generazione di voce fuori campo, accelerando significativamente la produzione di contenuti di alta qualità come newsletter video o video di raccolta fondi.

