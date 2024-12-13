Generatore di Consapevolezza Culturale: Migliora l'Inclusività sul Posto di Lavoro

Promuovi la comprensione culturale e l'inclusività nei tuoi team. Crea video formativi coinvolgenti con gli avatar AI di HeyGen per interazioni lavorative efficaci.

403/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 60 secondi rivolto a formatori aziendali ed educatori, illustrando come promuovere la 'competenza culturale' e la 'diversità culturale' all'interno di un'organizzazione. Utilizza visuali illustrative e coinvolgenti e una voce narrante vivace e informativa, dando vita al contenuto con gli avatar AI di HeyGen e i vari modelli e scene.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 30 secondi per tutti i dipendenti e i nuovi assunti, enfatizzando 'inclusività' e 'comprensione culturale' attraverso scenari lavorativi relazionabili. Questo video dovrebbe impiegare visuali amichevoli basate su scenari con vari avatar AI di HeyGen, accompagnati da una voce narrante calda ed empatica, arricchita dal supporto della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di marketing dinamico di 50 secondi per specialisti L&D e team di marketing, evidenziando il potere della 'Generazione di Contenuti Guidata dall'AI' per la formazione sulla 'consapevolezza culturale'. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico con una voce narrante chiara e concisa, e garantire l'accessibilità con il testo-video da script e sottotitoli/caption integrati di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Consapevolezza Culturale

Crea facilmente video coinvolgenti per promuovere la comprensione e la competenza culturale tra il tuo team, migliorando le interazioni sul posto di lavoro con la generazione di contenuti guidata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Consapevolezza Culturale
Inizia redigendo il tuo contenuto focalizzato sulla consapevolezza culturale. La nostra piattaforma utilizza le capacità di testo-video da script per trasformare istantaneamente il tuo messaggio educativo in un video coinvolgente.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore Avatar AI
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tuo messaggio, fornendo un volto relazionabile e coinvolgente per la tua formazione sulla competenza culturale. Gli avatar AI danno vita al tuo contenuto.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Visuali
Migliora il tuo video con i controlli di branding della tua organizzazione, garantendo un aspetto coerente e professionale. Integra media di supporto per rafforzare i messaggi di inclusività.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Finalizza il tuo video per diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, garantendo che il tuo contenuto di comprensione culturale sia accessibile e d'impatto su tutti i canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Illustra Contesti Culturali

.

Usa lo storytelling video AI per spiegare vividamente eventi storici e contesti culturali, promuovendo una comprensione culturale più profonda.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la formazione sulla consapevolezza culturale per i dipendenti?

HeyGen sfrutta la generazione di contenuti guidata dall'AI per creare contenuti testo-video coinvolgenti per la formazione sulla consapevolezza culturale. I nostri avatar AI possono presentare scenari diversi, migliorando significativamente la comprensione culturale e le interazioni sul posto di lavoro tra i dipendenti.

HeyGen può aiutare con suggerimenti di discussione sulla competenza culturale AI?

Sebbene HeyGen non generi direttamente suggerimenti, consente agli utenti di trasformare suggerimenti di discussione culturalmente rilevanti in lezioni video coinvolgenti utilizzando i suoi modelli e avatar AI, promuovendo una maggiore competenza culturale e inclusività come strumento educativo.

Quale ruolo gioca HeyGen nella promozione della diversità e comprensione culturale?

HeyGen supporta la promozione della diversità culturale consentendo la creazione di video con avatar AI diversi e generazione di voiceover in più lingue. Questo facilita una comprensione culturale più ampia e inclusività tra vari pubblici.

Come utilizza HeyGen l'AI per creare contenuti culturali?

HeyGen utilizza la Generazione di Contenuti Guidata dall'AI per trasformare script in video dinamici, rendendolo uno strumento ideale per creare contenuti coinvolgenti sulla consapevolezza culturale. Gli utenti possono sfruttare gli avatar AI e una ricca libreria multimediale per generare contenuti culturali visivamente accattivanti e informativi senza sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo