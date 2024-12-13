Creatore di video CSR: Racconta storie di impatto facilmente

Amplifica il tuo impatto CSR. Crea video professionali con modelli personalizzabili e garantisci la coerenza del marchio utilizzando i nostri controlli di branding.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video vivace di 30 secondi che mostri il volontariato dei dipendenti in un progetto comunitario locale, con l'obiettivo di ispirare altri dipendenti e coinvolgere la comunità locale. Lo stile visivo dovrebbe essere autentico e dinamico, con musica di sottofondo energica e sovrapposizioni di testo sullo schermo che catturano l'entusiasmo. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare brevemente il leader del progetto o narrare i principali successi, migliorando le tue abilità di narrazione e creando video CSR coinvolgenti.
Produci un video informativo di 60 secondi che annunci la nuova partnership educativa della tua azienda, specificamente per istituzioni educative e stakeholder interni. Il video dovrebbe avere uno stile visivo aziendale professionale e pulito, incorporando grafiche chiare e una narrazione diretta. Inizia con uno dei modelli video CSR personalizzabili di HeyGen per semplificare la produzione come creatore di video CSR, garantendo coerenza del marchio e rapida distribuzione.
Crea un video conciso di 30 secondi che riassuma i tuoi sforzi CSR dell'anno, destinato a investitori e al pubblico generale in cerca di una panoramica del tuo impatto sociale. Adotta una presentazione visiva in stile montaggio con tagli rapidi di varie attività, accompagnata da musica di sottofondo ispiratrice e sottotitoli/caption prominenti e facili da leggere. Questo approccio aiuta a comunicare chiaramente le tue storie di impatto, anche senza suono, utilizzando modelli video versatili.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video CSR

Crea video CSR di impatto senza sforzo con strumenti potenziati dall'AI e modelli personalizzabili, mostrando le tue iniziative con qualità professionale e branding.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli tra i modelli video CSR personalizzabili di HeyGen, utilizzando l'ampia libreria di modelli e scene per iniziare rapidamente la tua storia di impatto.
2
Step 2
Aggiungi Elementi AI Coinvolgenti
Rafforza il tuo messaggio incorporando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere la tua narrazione, dando vita alla tua iniziativa CSR con capacità avanzate.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Integra il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen per mantenere un aspetto coerente e professionale, rafforzando le tue storie di impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, permettendoti di condividere ampiamente il tuo video CSR coinvolgente e mettere in evidenza il tuo impatto positivo.

Evidenzia i Successi delle Iniziative CSR

Produci video coinvolgenti che mostrano efficacemente i risultati positivi e i successi delle tue iniziative di Responsabilità Sociale d'Impresa.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video CSR di impatto?

HeyGen agisce come il tuo intuitivo "creatore di video CSR", permettendoti di produrre "video CSR" coinvolgenti con facilità. Sfrutta la nostra piattaforma per raccontare "storie di impatto" utilizzando "avatar AI" realistici e una varietà di "modelli video" per trasmettere efficacemente il tuo messaggio. Questo ti consente di evidenziare le tue iniziative di Responsabilità Sociale d'Impresa con abilità di "storytelling" professionali.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per la produzione di video di Responsabilità Sociale d'Impresa?

HeyGen incorpora avanzate "funzionalità AI" per semplificare la tua "produzione di video di Responsabilità Sociale d'Impresa". Puoi utilizzare "avatar AI" realistici per presentare il tuo messaggio e beneficiare di potenti capacità di "generazione di voiceover", trasformando il testo direttamente in parlato. Questo rende la creazione di un "video di iniziativa CSR" professionale efficiente e accessibile.

Sono disponibili modelli video CSR personalizzabili in HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce una selezione di "modelli video CSR personalizzabili" progettati per accelerare la creazione dei tuoi contenuti. Questi modelli offrono una base per il tuo "video di iniziativa CSR", che puoi personalizzare con il messaggio specifico e l'identità visiva del tuo marchio utilizzando i nostri "controlli di branding". Questo ti aiuta a mantenere la coerenza del marchio mentre racconti le tue "storie di impatto".

Come posso garantire che il mio video CSR di HeyGen sia condivisibile su varie piattaforme?

HeyGen supporta opzioni di output versatili per aiutarti a "Condividere Ampiamente il Tuo Video CSR". La nostra piattaforma consente il "ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto", garantendo che i tuoi "video CSR" siano ottimizzati per diverse destinazioni come le piattaforme "social media". Inoltre, sottotitoli e caption automatici possono migliorare l'accessibilità per un pubblico più ampio.

